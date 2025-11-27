La actividad de los tenistas argentinos en Sudamérica: dos festejaron en Temuco y otros dos en Bogotá

Juan Manuel Cerúndolo es el máximo favorito en el certamen chileno (Fuente: Challenger de Temuco)

Varios tenistas argentinos buscan escalar posiciones antes de fin de año. Este miércoles, en la última semana de la edición 2025 del circuito Challenger de la ATP, hubo dos triunfos nacionales en Temuco y otros dos compatriotas festejaron en Bogotá.

En Chile, sobre canchas de cemento outdoor y con 160 mil dólares en premios, Lautaro Midón (266 y séptimo preclasificado) avanzó a cuartos de final al superar al estadounidense Strong Kirchheimer (721°) por 7-6 (3), 4-6 y 6-3, mientras que Juan Manuel La Serna (457) también se metió entre los ocho mejores gracias a la victoria sobre Lucio Ratti (675) en el duelo de argentinos por 4-6, 7-5 y 7-5.

Este viernes, Midón y La Serna, dos de las máximas esperanzas del tenis argentino, se enfrentarán en busca de un lugar en las semifinales.

Hubo dos derrotas para los tenistas nacionales durante la jornada del miércoles: Gonzalo Villanueva (172) cayó frente a la promesa de Bolivia, Juan Carlos Prado Ángelo (217), por 6-4, 4-6 y 7-5. Carlos María Zárate (648) por su parte, perdió con el estadounidense Matt Kuhar (893) por 6-2 y 6-2.

Este jueves se presentarán otros cuatro argentinos: Juan Manuel Cerúndolo (85 y máximo favorito) se medirá con el alemán Cristoph Negritu (128) por los cuartos de final. Por la misma instancia, Facundo Díaz Acosta (221 y cuarto preclasificado) enfrentará al brasileño Eduardo Ribeiro (288); Nicolás Kicker (259) se cruzará con el estadounidense Olukayode Ayeni (456); y Federico Gómez (142) se verá las caras con el chileno Daniel Núñez (609).

Juan Manuel La Serna prepara el revés (Fuente: Challenger de Temuco)

Challenger de Temuco - Octavos de final - Resultados del miércoles 26 de noviembre

Lautaro Midón (ARG, 7°) a Strong Kirchheimer (USA, 721°) por 7-6 (3), 4-6 y 6-3.

Juan Manuel La Serna (ARG) a Lucio Ratti (ARG) 4-6, 7-5 y 7-5.

Matt Kuhar (USA) a Carlos María Zárate (ARG) por 6-2 y 6-2.

Juan Carlos Prado Ángelo (BOL) a Gonzalo Villanueva (ARG) por 6-4, 4-6 y 7-5.

Challenger de Temuco - Octavos de final - Partidos del jueves 27 de noviembre

Juan Manuel Cerúndolo (ARG, 1°) vs. Cristoph Negritu (GER)

Facundo Díaz Acosta (ARG, 4°) vs. Eduardo Ribeiro (BRA)

Nicolás Kicker (ARG) vs Olukayode Ayeni (USA)

Federico Gómez (ARG) vs. Daniel Núñez (CHI)

Ficovich y Mena, entre los ocho mejores en Bogotá

Juan Pablo Ficovich y Facundo Mena clasificaron este miércoles a los cuartos de final del Challenger de Bogotá, sobre polvo de ladrillo y con 100 mil dólares en premios.

Ficovich, ubicado en el puesto 169 del ranking, le ganó al estadounidense Tristan McCormich (516) por 6-1, 3-6 y 6-3. Este viernes, por un pasaje a semis, se cruzará con el experimentado colombiano Nicolás Barrientos (1649).

Juan Pablo Ficovich sigue adelante en Bogotá

Mena (369), por su lado, derrotó al también estadounidense Maxwell McKennon (570), por 6-3 y 6-4. Su próximo rival será el boliviano Murkel Dellien, 262° del escalafón mundial y sexto preclasificado, también el viernes en horario a definir.

Este jueves, Santiago Rodríguez Taverna (233 del ranking y quinto preclasificado) tendrá un exigente cruce ante el peruano Juan Pablo Varillas (270) en busca de un boleto para los cuartos de final.