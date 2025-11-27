Deportes

La actividad de los tenistas argentinos en Sudamérica: dos festejaron en Temuco y otros dos en Bogotá

Lautaro Midón y Juan Manuel La Serna avanzaron a cuartos de final en Chile. Juan Pablo Ficovich y Facundo Mena se metieron entre los ocho mejores en Colombia

Guardar
Juan Manuel Cerúndolo es el
Juan Manuel Cerúndolo es el máximo favorito en el certamen chileno (Fuente: Challenger de Temuco)

Varios tenistas argentinos buscan escalar posiciones antes de fin de año. Este miércoles, en la última semana de la edición 2025 del circuito Challenger de la ATP, hubo dos triunfos nacionales en Temuco y otros dos compatriotas festejaron en Bogotá.

En Chile, sobre canchas de cemento outdoor y con 160 mil dólares en premios, Lautaro Midón (266 y séptimo preclasificado) avanzó a cuartos de final al superar al estadounidense Strong Kirchheimer (721°) por 7-6 (3), 4-6 y 6-3, mientras que Juan Manuel La Serna (457) también se metió entre los ocho mejores gracias a la victoria sobre Lucio Ratti (675) en el duelo de argentinos por 4-6, 7-5 y 7-5.

Este viernes, Midón y La Serna, dos de las máximas esperanzas del tenis argentino, se enfrentarán en busca de un lugar en las semifinales.

Hubo dos derrotas para los tenistas nacionales durante la jornada del miércoles: Gonzalo Villanueva (172) cayó frente a la promesa de Bolivia, Juan Carlos Prado Ángelo (217), por 6-4, 4-6 y 7-5. Carlos María Zárate (648) por su parte, perdió con el estadounidense Matt Kuhar (893) por 6-2 y 6-2.

Este jueves se presentarán otros cuatro argentinos: Juan Manuel Cerúndolo (85 y máximo favorito) se medirá con el alemán Cristoph Negritu (128) por los cuartos de final. Por la misma instancia, Facundo Díaz Acosta (221 y cuarto preclasificado) enfrentará al brasileño Eduardo Ribeiro (288); Nicolás Kicker (259) se cruzará con el estadounidense Olukayode Ayeni (456); y Federico Gómez (142) se verá las caras con el chileno Daniel Núñez (609).

Juan Manuel La Serna prepara
Juan Manuel La Serna prepara el revés (Fuente: Challenger de Temuco)

Challenger de Temuco - Octavos de final - Resultados del miércoles 26 de noviembre

  • Lautaro Midón (ARG, 7°) a Strong Kirchheimer (USA, 721°) por 7-6 (3), 4-6 y 6-3.
  • Juan Manuel La Serna (ARG) a Lucio Ratti (ARG) 4-6, 7-5 y 7-5.
  • Matt Kuhar (USA) a Carlos María Zárate (ARG) por 6-2 y 6-2.
  • Juan Carlos Prado Ángelo (BOL) a Gonzalo Villanueva (ARG) por 6-4, 4-6 y 7-5.

Challenger de Temuco - Octavos de final - Partidos del jueves 27 de noviembre

  • Juan Manuel Cerúndolo (ARG, 1°) vs. Cristoph Negritu (GER)
  • Facundo Díaz Acosta (ARG, 4°) vs. Eduardo Ribeiro (BRA)
  • Nicolás Kicker (ARG) vs Olukayode Ayeni (USA)
  • Federico Gómez (ARG) vs. Daniel Núñez (CHI)

Ficovich y Mena, entre los ocho mejores en Bogotá

Juan Pablo Ficovich y Facundo Mena clasificaron este miércoles a los cuartos de final del Challenger de Bogotá, sobre polvo de ladrillo y con 100 mil dólares en premios.

Ficovich, ubicado en el puesto 169 del ranking, le ganó al estadounidense Tristan McCormich (516) por 6-1, 3-6 y 6-3. Este viernes, por un pasaje a semis, se cruzará con el experimentado colombiano Nicolás Barrientos (1649).

Juan Pablo Ficovich sigue adelante
Juan Pablo Ficovich sigue adelante en Bogotá

Mena (369), por su lado, derrotó al también estadounidense Maxwell McKennon (570), por 6-3 y 6-4. Su próximo rival será el boliviano Murkel Dellien, 262° del escalafón mundial y sexto preclasificado, también el viernes en horario a definir.

Este jueves, Santiago Rodríguez Taverna (233 del ranking y quinto preclasificado) tendrá un exigente cruce ante el peruano Juan Pablo Varillas (270) en busca de un boleto para los cuartos de final.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoChallengerATPTenisTemucoBogotáFacundo Díaz AcostaJuan Manuel CerúndoloLautaro Midóndeportes-argentina

Últimas Noticias

Faustino Oro dio el primer golpe en el Campeonato Argentino de Ajedrez: venció a un gran maestro y es puntero

Tras casi cinco horas de juego, derrotó a Diego Valerga y ahora comparte la cima con los salteños Pablo Acosta y Julián Villca, con 1,5

Faustino Oro dio el primer

Jugó en la selección de Alemania, fue transferido por más de USD 60 millones y suena para reforzar al Inter Miami de Messi

Timo Werner vistió las camisetas de Chelsea y Tottenham en Inglaterra, pero su mejor rendimiento lo encontró en el Leipzig, donde tiene contrato hasta mitad de 2026, aunque lleva un año sin hacer un gol

Jugó en la selección de

Claudio Tapia: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en mis 9 años y me quedan muchos más”

El titular de la AFA habló por primera vez luego de polémica con Rosario Central y las críticas de Javier Milei y Juan Sebastián Verón. “A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes”, sentenció

Claudio Tapia: “No es la

Un fracturado, gases, balas de goma y un DT argentino entre los 17 expulsados: el video de la batalla campal en Bolivia

Fue al terminar el partido de vuelta de cuartos de final entre Real Oruro y Blooming por la Copa Bolivia

Un fracturado, gases, balas de

Con presencia local, continúan los octavos de final del WTA 125 del Argentina Open

Lourdes Carlé y Luisina Giovannini buscarán este jueves su lugar en los cuartos de final del último torneo de la temporada, en una jornada que vuelve a poner el foco en el tenis femenino nacional

Con presencia local, continúan los
DEPORTES
Faustino Oro dio el primer

Faustino Oro dio el primer golpe en el Campeonato Argentino de Ajedrez: venció a un gran maestro y es puntero

Jugó en la selección de Alemania, fue transferido por más de USD 60 millones y suena para reforzar al Inter Miami de Messi

Claudio Tapia: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en mis 9 años y me quedan muchos más”

Un fracturado, gases, balas de goma y un DT argentino entre los 17 expulsados: el video de la batalla campal en Bolivia

Con presencia local, continúan los octavos de final del WTA 125 del Argentina Open

TELESHOW
La foto de Pedro Rosemblat

La foto de Pedro Rosemblat que Lali Espósito compartió para festejar el lanzamiento del vinilo de su último álbum

Un ex Gran Hermano invitó a Cami Mayan a tomar un café y tendrán una cita: de quién se trata

Trueno contó el particular método que utilizó para enamorar a Teresa Prettel: “Hay que usar los poderes”

Charlotte Caniggia reveló la insólita admiración de Mariana Nannis por una banda de música

El pase de factura al aire de Diego Torres a su sobrina Ángela luego de que no le respondiera los mensajes

INFOBAE AMÉRICA

Miles de cubanos permanecen sin electricidad,

Miles de cubanos permanecen sin electricidad, agua potable ni refugio tras casi un mes del paso del huracán Melissa

Bombarderos B-52H de Estados Unidos simularon un ataque aéreo en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

República Dominicana permitirá a Estados Unidos utilizar una base aérea y un aeropuerto para las operaciones antidrogas

La Unión Europea desplegó 138 observadores para supervisar las elecciones generales del domingo en Honduras

El misterio de Fort St. Louis: cómo un asentamiento que perdió Francia en Texas cambió la historia