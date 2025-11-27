“Esa pregunta es una falta de respeto”: el acalorado cruce entre Mbappé y un periodista por el presente del Real Madrid

La pregunta que hizo enojar a Mbappé

El partido entre Real Madrid y Olympiacos por la Champions League se volvió el centro de atención no solo por el marcador de 4-3 a favor del equipo español, sino también por la reacción de Kylian Mbappé tras una pregunta realizada por el periodista Miguel Ángel Toribio. El delantero francés, autor de los cuatro tantos del equipo blanco en ese encuentro, mostró un visible descontento al ser consultado acerca de la supuesta “Mbappédependencia”.

El reportero de Radio Marca le consultó a Mbappé sobre si percibía que el equipo dependía en exceso de sus goles, considerando sus recientes actuaciones y su elevado promedio goleador en la temporada. El futbolista no compartió ese análisis y respondió de manera tajante: “Creo que esta pregunta es una falta de respeto a ti y una mala pregunta”, manifestó con seriedad.

Kylian Mbappé, quien ha marcado 8 goles en 5 partidos de Champions y acumula más de la mitad de los goles del Real en la temporada (22 de los 40 totales), defendió el papel colectivo del plantel. “Cada uno tiene su trabajo en el equipo y mi trabajo, de normal, es marcar goles”, explicó el atacante, descartando la idea de una dependencia absoluta hacia su figura.

Luego, el periodista intentó profundizar planteando que, pese a sus positivos registros -22 goles en 18 partidos disputados-, en los encuentros contra Liverpool, Rayo Vallecano y Elche, Mbappé no marcó y el equipo no consiguió la victoria. La reacción del jugador fue enfática y buscó precisar su responsabilidad: “Sí, pero eso no tienes que decir ‘dependencia’. Tienes que decir que Kylian es uno de los responsables porque no hemos ganado y porque mi trabajo es marcar goles… no ‘dependencia’. Eso es lo que tienes que decir, no la dependencia. Tienes que decir que Kylian no ha marcado y que Kylian tiene que marcar”, sostuvo el futbolista.

El delantero francés indicó que la etiqueta de “Mbappédependencia” responde más a un discurso externo promovido por periodistas o personas ajenas al vestuario. “No pienso que haya dependencia o algo así. Es más una cosa de periodistas o de gente de fuera”, señaló, buscando desactivar ese relato.

Como añadió en sus declaraciones, el goleador insistió: “Puedo decir que sin nuestros jugadores no ganamos el partido”. Para él, el funcionamiento del equipo no se basa únicamente en su capacidad para anotar sino en la suma de todos los futbolistas. “En cada equipo hay jugadores con un trabajo que hacer y el mío es marcar goles, que al final es lo que puedo hacer para el equipo”, expresó.

Antes, en diálogo con el canal de Youtube del club español, el punta fue alertado de que entró en la historia de la Casa Blanca, al igualar a Di Stéfano, Puskás y Cristiano Ronaldo como uno de los futbolistas que han marcado cuatro goles en la Liga de Campeones con la camiseta del Merengue: “Son jugadores que han marcado la historia del Real Madrid, que han marcado una época aquí en Madrid. Es un honor para mí ser parte de esta lista. Pero como lo he dicho, yo acabo de llegar aquí, hace un año. Al final tengo que hacer muchas cosas para estar con este tipo de jugadores, que han hecho mucho para el Real Madrid. Pero estoy en el camino de hacer gran cosas y es mi sueño más grande”.

“Una victoria muy importante. No estaba fácil venir y ganar aquí, con toda la afición, el estadio, que mete un ambiente increíble. Hemos empezado mal, pero después empezamos a jugar nuestro fútbol, a tener calidad en el camino ofensivo, crear ocasiones de gol, a marcar goles. Y después teníamos el control del partido durante mucho tiempo. Han marcado el 3-2, pero ya después marcamos el 2-4. Al final marcan el 3-4, un poco de tensión en el partido, pero eso es normal en la Champions porque todo el mundo quiere ganar un partido de Champions”, concluyó el francés.