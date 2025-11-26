El Atlético de Madrid de Julián Álvarez recibirá al Inter de Lautaro Martínez por la Champions League: la agenda completa

La quinta fecha de la Champions League continúa este miércoles con grandes duelos que comienzan a perfilar a los distintos equipos en las zonas de clasificación a playoffs. Entre los partidos más destacados se encuentra el que jugarán en el Metropolitano, el Atlético de Madrid e Inter de Milán, desde las 17.00, con televisación de Fox Sports.
El conjunto que dirige Diego Simeone se enfrentará al elenco italiano, que es uno de los líderes e invictos de la competencia más importante de Europa. En tanto que el Colchonero, con 6 unidades, tiene la necesidad de sumar los tres puntos para avanzar en la tabla de posiciones y no correr riesgos de una temprana eliminación.
Las expectativas estarán puestas en las formaciones, con mucha presencia de futbolistas argentinos, como por ejemplo Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuiliano Simeone y Thiago Almada en el local y Lautaro Martínez en la visita.
Atlético de Madrid viene de una victoria por 1-0 ante el Getafe por La Liga de España y un triunfo 3-1 ante el St. Gilloise de Bélgica en la jornada anterior de la Champions. En tanto que Inter llega con una derrota en el derbi italiano ante el Milan, pero se impuso ante Kairat Almaty en la competencia internacional.
En cuanto a otros partidos destacados de la jornada estará el choque entre los punteros Arsenal y Bayern Múnich en Londres, PSG se medirá como local ante el Tottenham del Cuti Romero y la visita del Real Madrid a Grecia para enfrentar al Olympiacos. El Liverpool también tendrá un duelo importante para trepar en la tabla frente al PSV Eindhoven, en Inglaterra.
En tanto que el FC Copenhague-Kairat Almaty y Pafos FC-Mónaco abrirán la jornada del miércoles, desde las 14.45.
LA AGENDA DE LA FECHA 5 DE LA CHAMPIONS LEAGUE:
FC COPENHAGUE VS KAIRAT ALMATY
Estadio: Parken Stadion (Dinamarca)
Hora: 16.45
TV: ESPN 2
PAFOS FC VS MÓNACO
Estadio: Alphamega Stadium (Chipre)
Hora: 14.45
TV: Fox Sports
ARSENAL VS BAYERN MÚNICH
Estadio: Etihad Stadium (Inglaterra)
Hora: 17.00
TV: ESPN 2
PSG VS TOTTENHAM
Estadio: Parque de los Príncipes (Francia)
Hora: 17.00
TV: ESPN 3
OLYMPIACOS VS REAL MADRID
Estadio: Giorgio Karaiskakis (Grecia)
Hora: 17.00
TV: ESPN
LIVERPOOL VS PSV EINDHOVEN
Estadio: Anfield (Inglaterra)
Hora: 17.00
TV: Fox Sports 2
EINTRACHT FRANKFURT VS ATALANTA
Estadio: Deutsche Bank Park (Alemania)
Hora: 17.00
TV: ESPN 4
SPORTING LISBOA VS BRUJAS
Estadio: José Alvalade (Portugal)
Hora: 17.00
TV: Canal 116 Flow
LA TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE: