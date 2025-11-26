Deportes

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez recibirá al Inter de Lautaro Martínez por la Champions League: la agenda completa

El equipo que dirige el Cholo Simeone se enfrenará a uno de los invictos de la competencia. Además, Arsenal chocará ante el Bayern Múnich en un duelo de punteros

Julián Álvarez y Lautaro Martínez
Julián Álvarez y Lautaro Martínez se verán las caras en el duelo por Champions League

La quinta fecha de la Champions League continúa este miércoles con grandes duelos que comienzan a perfilar a los distintos equipos en las zonas de clasificación a playoffs. Entre los partidos más destacados se encuentra el que jugarán en el Metropolitano, el Atlético de Madrid e Inter de Milán, desde las 17.00, con televisación de Fox Sports.

El conjunto que dirige Diego Simeone se enfrentará al elenco italiano, que es uno de los líderes e invictos de la competencia más importante de Europa. En tanto que el Colchonero, con 6 unidades, tiene la necesidad de sumar los tres puntos para avanzar en la tabla de posiciones y no correr riesgos de una temprana eliminación.

Las expectativas estarán puestas en las formaciones, con mucha presencia de futbolistas argentinos, como por ejemplo Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuiliano Simeone y Thiago Almada en el local y Lautaro Martínez en la visita.

Atlético de Madrid viene de una victoria por 1-0 ante el Getafe por La Liga de España y un triunfo 3-1 ante el St. Gilloise de Bélgica en la jornada anterior de la Champions. En tanto que Inter llega con una derrota en el derbi italiano ante el Milan, pero se impuso ante Kairat Almaty en la competencia internacional.

En cuanto a otros partidos destacados de la jornada estará el choque entre los punteros Arsenal y Bayern Múnich en Londres, PSG se medirá como local ante el Tottenham del Cuti Romero y la visita del Real Madrid a Grecia para enfrentar al Olympiacos. El Liverpool también tendrá un duelo importante para trepar en la tabla frente al PSV Eindhoven, en Inglaterra.

En tanto que el FC Copenhague-Kairat Almaty y Pafos FC-Mónaco abrirán la jornada del miércoles, desde las 14.45.

LA AGENDA DE LA FECHA 5 DE LA CHAMPIONS LEAGUE:

FC COPENHAGUE VS KAIRAT ALMATY

El FC Copenhague de Dinamarca
El FC Copenhague de Dinamarca (REUTERS/David Klein)

Estadio: Parken Stadion (Dinamarca)

Hora: 16.45

TV: ESPN 2

PAFOS FC VS MÓNACO

Pafos FC de Chipre uno
Pafos FC de Chipre uno de los clubes debutantes en la Champions League (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Estadio: Alphamega Stadium (Chipre)

Hora: 14.45

TV: Fox Sports

ARSENAL VS BAYERN MÚNICH

Arsenal recibe al Bayern Múnich
Arsenal recibe al Bayern Múnich en el duelo de punteros en la Champions League

Estadio: Etihad Stadium (Inglaterra)

Hora: 17.00

TV: ESPN 2

PSG VS TOTTENHAM

PSG recibe al Tottenham del
PSG recibe al Tottenham del Cuti Romero

Estadio: Parque de los Príncipes (Francia)

Hora: 17.00

TV: ESPN 3

OLYMPIACOS VS REAL MADRID

Kylian Mbappé celebra el gol
Kylian Mbappé celebra el gol del Real Madrid con Arda Güler (REUTERS/Juan Barbosa)

Estadio: Giorgio Karaiskakis (Grecia)

Hora: 17.00

TV: ESPN

LIVERPOOL VS PSV EINDHOVEN

Liverpool recibe al PSV en
Liverpool recibe al PSV en la Champions League

Estadio: Anfield (Inglaterra)

Hora: 17.00

TV: Fox Sports 2

EINTRACHT FRANKFURT VS ATALANTA

Ritsu Doan celebra el gol
Ritsu Doan celebra el gol del Eintracht Frankfurt en la Bundesliga (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Estadio: Deutsche Bank Park (Alemania)

Hora: 17.00

TV: ESPN 4

SPORTING LISBOA VS BRUJAS

Sporting Lisboa quiere sumar en
Sporting Lisboa quiere sumar en la Champions (Instagram)

Estadio: José Alvalade (Portugal)

Hora: 17.00

TV: Canal 116 Flow

LA TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE:

