El violento antecedente detrás del escándalo entre una figura de Inglaterra y el jugador de Los Pumas que sufrió una grave lesión

Durante el duelo entre ambas selecciones en el último Mundial de rugby, Tom Curry se fue expulsado tras un golpe de cabezas contra Juan Cruz Mallía

El violento antecedente entre Tom Curry y Juan Cruz Mallía en el Mundial de Rugby cobró relevancia tras el reciente escándalo que involucra al jugador inglés y al staff argentino. El brutal golpe de cabeza que el ala inglés le propinó al jugador argentino el inicio del partido inaugural entre Inglaterra y Argentina no solo marcó el desarrollo de aquel encuentro, sino que también sentó un precedente en la relación entre ambos seleccionados, que ahora se reavivió por un nuevo incidente bajo investigación disciplinaria por la denuncia de agresión de la estrella británica contra su persona que hizo pública el entrenador de Los Pumas Felipe Contepomi tras el test match que jugaron el pasado domingo en Twickenham.

Hace poco más de dos años, el 9 de septiembre de 2023, el episodio ocurrió segundos después de los dos minutos de juego en el Stade Vélodrome de Marsella, en Francia. Tras un despeje largo de Alex Mitchell, Mallía capturó la pelota y, en la caída, recibió un fuerte topetazo de Curry. Aunque el argentino intentó reincorporarse para seguir en el campo, el cuerpo médico determinó su salida momentánea para ser atendido, mientras Matías Moroni ocupaba su lugar. La acción, inicialmente inadvertida por el árbitro Mathieu Raynal, fue detectada por el equipo de TMO (Television Match Officials), que identificó la infracción del tercera línea inglés.

La sanción inmediata fue una tarjeta amarilla, lo que obligó a Curry a permanecer fuera del campo durante 10 minutos. Sin embargo, la jugada fue sometida a la revisión de la regla del búnker, un sistema implementado por World Rugby para analizar en profundidad acciones dudosas mediante especialistas y tecnología. Cuando Mallía regresó al juego, ya con un vendaje en la frente, los jueces del búnker determinaron que la falta merecía una sanción mayor: Curry recibió la tarjeta roja y fue expulsado definitivamente del partido. Esta fue, hasta el momento, la única sanción severa en un partido para la estrella del rugby en Inglaterra (suma 8 amarillas entre su equipo y el seleccionado en 187 duelos).

El proceso disciplinario posterior agravó las consecuencias para el jugador inglés. Curry compareció ante un Comité disciplinario, que inicialmente consideró una suspensión de seis partidos. No obstante, la aceptación de juego sucio por parte del jugador y otros factores atenuantes redujeron la sanción a tres encuentros, con la posibilidad de rebajarla a dos si completaba un Programa de Intervención de Coaching. Así, Curry se perdió los duelos ante Japón y Chile, reincorporándose para el cierre de la fase de grupos frente a Samoa.

La normativa que permitió esta sanción, la mencionada regla del búnker, busca agilizar y hacer más precisas las decisiones arbitrales en situaciones controvertidas. Ante una jugada peligrosa, el árbitro puede mostrar una tarjeta amarilla y remitir la acción a un grupo de especialistas que, desde un centro de control, revisan las imágenes y determinan si corresponde una sanción mayor, como la tarjeta roja. Este sistema pretende evitar demoras excesivas y garantizar justicia en la aplicación del reglamento.

Felipe Contepomi contó que un jugador de Inglaterra lo agredió

Esa tensión que se activó en la última Copa del Mundo entre ambos equipos, que se profundizó porque los ingleses vencieron a Los Pumas en el duelo por el tercer puesto, se reavivó tras el reciente partido disputado en Twickenham, donde Argentina denunció una nueva agresión de Curry, esta vez contra Contepomi en el túnel de acceso a los vestuarios. El incidente, ocurrido tras la victoria inglesa por 27-23, motivó la apertura de una investigación por parte de Six Nations, que solicitó las grabaciones de las cámaras internas del estadio para esclarecer los hechos. Según la reconstrucción, Contepomi relató que Curry lo abordó y le propinó un “pequeño golpe” en el pecho, en medio de un intercambio verbal tenso. El entrenador argentino describió el gesto como inapropiado en el contexto profesional y expresó: “No es solo eso, porque probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Pero salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años y él 27”.

La Rugby Football Union (RFU) de Inglaterra recibió el pedido formal de entregar las grabaciones del circuito cerrado, incluyendo registros perimetrales no transmitidos oficialmente. La decisión sobre una posible sanción disciplinaria para Curry, así como eventuales consecuencias institucionales para la RFU, dependerá de la evaluación de este material por parte de las autoridades de World Rugby y Six Nations.

Contepomi insistió en la importancia de las imágenes para esclarecer el incidente: “Por suerte probablemente haya cámaras ahí, así que lo voy a mostrar. Quizá ellos vean que no es nada. Ningún incidente. Richard Hill estaba ahí, así que pueden preguntarle. Bueno, yo estaba parado ahí. Él venía entrando. Fue a saludar a uno de nuestros entrenadores, Fernández Lobbe, y le dijo ‘no, no’, porque estábamos molestos. Fue temerario y lesionó a uno de nuestros jugadores. Está bien, sé que es rugby. Pero, si no nos cuidamos entre nosotros, puede ser peligroso, ¿de acuerdo?”.

En la conferencia de prensa posterior, Steve Borthwick, entrenador de Inglaterra, reconoció estar al tanto del altercado, aunque afirmó no haberlo presenciado: “Soy plenamente consciente de que hubo un incidente. No lo vi, no estaba allí, en ese momento me encontraba en el vestuario. Soy consciente de ello. No me gustaría que un incidente como ese fuera el centro de atención de lo que fue un partido difícil y duro en el que se enfrentaron dos equipos. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto”.

*El takle de Curry que terminó en una dura lesión de Mallía

Borthwick defendió el carácter de Curry: “Cualquiera en esta sala que haya tenido algún contacto con él sabe que su carácter es impecable. Es un fantástico compañero de equipo y un tipo respetuoso. Creo que el carácter de Tom Curry es incuestionable”, explicó.

El partido en Twickenham mantuvo la tensión hasta el final, con Los Pumas luchando hasta el último minuto y una derrota agravada por la lesión de Mallía, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tras un tackle de Curry. Contepomi expresó su desconcierto por la jugada y cuestionó la falta de revisión por parte del TMO: “No sé ni por dónde empezar. Porque no sé si fue temerario o apenas un poco tarde. Pero hace dos semanas tuvimos una decisión que fue ‘atenuada’ por la consecuencia. Entonces, si ese es el criterio, no entiendo cómo terminamos jugando con 14 y ellos con 15. Ni siquiera lo revisaron”.

El entrenador argentino también lamentó la falta de autocrítica y humildad en la actitud de Curry tras los incidentes: “Lo de romper a alguien... creo que al menos hay que ser lo suficientemente humilde y respetuoso como para decir ‘perdón, hice algo mal’, pero él fue en la dirección opuesta”, mencionó en la charla con los medios, visiblemente molesto por todo lo que acontenció.

El pasado 9 de septiembre de 2023, Mathieu Raynal expulsó a Tom Curry tras la revisión de la jugada contra Mallía (REUTERS/Peter Cziborra)

Curry juega para el Sale Sharks en la Premiership Rugby. Debutó como profesional el 15 de octubre de 2016 en la Copa de Europa, convirtiéndose en el inglés más joven y el jugador más joven de los Sale Sharks en esa competición. En su trayectoria en clubes, fue titular en la final del Campeonato de Inglaterra en 2023, donde Sale Sharks perdió ante Saracens. En noviembre de ese año, el club anunció que Curry sufrió una lesión de cadera, lo que lo dejó fuera de lo que restaba de la temporada 2023-2024, incluyendo el Torneo de las Seis Naciones 2024 con la selección inglesa.

A nivel internacional, el ala inglés fue seleccionado para el equipo Sub 20 de Inglaterra para la temporada 2016-2017, tras su paso por la Sub 18, y formó parte del equipo que ganó el Grand Slam del Seis Naciones Sub-20 de 2017. En 2017, Eddie Jones lo convocó a la selección absoluta y, en su primer partido contra los Barbarians, fue nombrado Jugador del Partido. Su debut oficial se produjo en junio de 2017 ante Argentina, con lo que se convirtió en el jugador más joven en comenzar como flanker de Inglaterra y el delantero inglés más joven desde 1912.

Jugó el Torneo de las Seis Naciones 2019 como titular en todos los partidos y marcó tries ante Gales y Escocia, siendo nominado al Jugador del Torneo. Fue seleccionado para el Mundial de Rugby 2019 y en 2023, integró el grupo de jugadores elegidos para los partidos de preparación y formó parte del grupo final para la Copa del Mundo.