Los Pumas se medirán ante Inglaterra en el mítico Twickenham Stadium: hora, TV y formaciones

Tom Roebuck salta entre Santiago Cordero y Santiago Carreras (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

El mítico Twickenham se prepara para un nuevo capítulo de rivalidad: Inglaterra recibe a Argentina en la ventana internacional de noviembre, con el desafío de defender su racha ganadora y el plus histórico de un escenario cargado de recuerdos para Los Pumas. El conjunto inglés llega lanzado tras imponerse consecutivamente ante Nueva Zelanda, Fiji y Australia, lo que aumenta la expectativa por el choque; mientras el equipo dirigido por Steve Borthwick afronta el desafío con cambios relevantes en su alineación y la ausencia de figuras clave.

Maro Itoje asumirá la capitanía de Inglaterra, que presentará seis modificaciones respecto al equipo titular que superó a los All Blacks: Ellis Genge, Luke Cowan-Dickie, Asher Opoku-Fordjour, Ben Spencer, Elliot Daly y Henry Slade estarán desde el inicio. El entrenador no contará con Ollie Cheesum, Jamie George ni Ollie Lawrence, bajas que condicionan la estructura habitual del plantel. Para afrontar la exigencia física de Los Pumas, Borthwick armó un banco de suplentes con preponderancia de forwards, reflejando su intención para el desgaste del partido.

Dan scores anota el try para Inglaterra (REUTERS/Christian Hartmann)

Del lado argentino, Los Pumas llegan fortalecidos después de remontar ante Escocia y vencer de manera convincente a Gales, lo que revitaliza su ánimo y les permite mirar con confianza otro cruce en suelo británico. El equipo reconoce la envergadura del desafío, pero suma como aliciente sus antecedentes recientes fuera de casa. El regreso a Twickenham siempre implica una carga emocional especial: desde su debut en 1978 con un empate memorable hasta la histórica primera victoria conseguida en 2006 (25-18), el bastión inglés ha sido escenario de épicas batallas para Argentina.

La Rosa aparece con una alineación renovada y figuras en ascenso, pero Argentina desembarca con el objetivo de cortar una racha de diez victorias consecutivas de los ingleses en este tipo de compromisos y seguir alimentando una tradición que ha ganado fuerza en los últimos años. El choque, válido por la ventana internacional de noviembre, se perfila como uno de los platos fuertes del calendario y promete emociones de principio a fin.

El scrum será una de las claves del partido (REUTERS/Christian Hartmann)

<b>Ficha técnica del partido</b>

Competición: Ventana Internacional de Noviembre

Fecha y Hora: Domingo 23 de noviembre, 13:10

Estadio: Twickenham, Londres

Árbitro: Pierre Brousset (FFR). Asistentes: Nika Amashukeli (GRU), Sam Grove-White (SRU). TMO: Eric Gauzins (FFR)

Transmisión: ESPN y Disney+ Premium

<b>Formaciones</b>

Inglaterra: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Asher Opoku-Fordjour, 4. Maro Itoje (C), 5. Alex Coles, 6. Guy Pepper, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl, 9. Ben Spencer, 10. George Ford, 11. Elliot Daly, 12. Fraser Dingwall, 13. Henry Slade, 14. Immanuel Feyi-Waboso, 15. Freddie Steward. Suplentes: 16. Theo Dan, 17. Fin Baxter, 18. Will Stuart, 19. Charlie Ewels, 20. Tom Curry, 21. Henry Pollock, 22. Alex Mitchell, 23. Marcus Smith.

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía (subcapitán). Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.