Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Felipe Contepomi contó que un jugador de Inglaterra lo agredió

La denuncia del entrenador de Los Pumas Felipe Contepomi por una agresión física por parte de la figura de la seleción de Inglaterra Tom Curry en el túnel de acceso a los vestuarios tras el partido disputado en Twickenham generó un nuevo foco de atención en el mundo del rugby. El incidente, que ocurrió el último domingo tras el triunfo del conjunto europeo por 27-23, abrió una investigación por parte de Six Nations, que solicitó una copia de las cámaras internas, material que podría resultar clave para determinar si corresponde una sanción disciplinaria.

Según la reconstrucción de los hechos, Contepomi relató que, tras el encuentro, Curry lo abordó en el túnel y tuvo un contacto físico contra él que describió como un “pequeño golpe”. El entrenador argentino detalló que el jugador inglés, al cruzarse con él, lo empujó o le dio un manotazo en el pecho, en medio de un intercambio verbal tenso. “Y sobre Curry, déjenme decir: no es solo eso, porque probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Pero salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años y el 27”, expresó Contepomi, quien además aclaró que no se trató de un golpe en sentido estricto, sino de un gesto físico que consideró inapropiado en el contexto profesional.

El periódico británico The Guardian confirmó que la Rugby Football Union (RFU) de Inglaterra recibió el pedido formal de entregar las grabaciones del circuito cerrado de cámaras del túnel de acceso al campo de juego luego de una denuncia de Argentina. El material solicitado incluye registros perimetrales que no forman parte de la transmisión oficial, con el objetivo de esclarecer la naturaleza del incidente. La entrega de estos videos podría determinar si las imágenes coinciden con la versión de Contepomi y, en consecuencia, si Curry debe enfrentar una sanción disciplinaria por parte de World Rugby. Además, la RFU podría recibir un apercibimiento de Six Nations, organizador de la Autumn Nations Series, si se comprueba alguna irregularidad en la gestión del incidente.

El futuro inmediato de Curry y de la RFU depende de la claridad de las imágenes y de la evaluación que realicen las autoridades disciplinarias. Si se confirma la agresión, el jugador inglés podría ser suspendido, mientras que la unión inglesa se expondría a sanciones institucionales, detalló el medio europeo.

“Por suerte probablemente haya cámaras ahí, así que lo voy a mostrar. Quizá ellos vean que no es nada. Ningún incidente. Richard Hill estaba ahí, así que pueden preguntarle. Bueno, yo estaba parado ahí. Él venía entrando. Fue a saludar a uno de nuestros entrenadores, Fernández Lobbe, y le dijo ‘no, no’, porque estábamos molestos. Fue temerario y lesionó a uno de nuestros jugadores. Está bien, sé que es rugby. Pero, si no nos cuidamos entre nosotros, puede ser peligroso, ¿de acuerdo?”, dijo el coach argentino a la prensa.

En su reflexión final, Contepomi puso en duda el tipo de conducta que debería prevalecer en el rugby de alto nivel, dejando abierta la pregunta sobre el rumbo que toma el deporte cuando se toleran actitudes intimidatorias y faltas de autocrítica.“Así que quizá es su manera de sentirse un matón. Ahora, si queremos matones en este juego, entonces bueno... no sé“, concluyó.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Steve Borthwick, entrenador de Inglaterra, reconoció estar al tanto del encontronazo entre una de sus figuras y el plantel argentino, aunque afirmó no haberlo presenciado. “Soy plenamente consciente de que hubo un incidente. No lo vi, no estaba allí, en ese momento me encontraba en el vestuario. Soy consciente de ello. No me gustaría que un incidente como ese fuera el centro de atención de lo que fue un partido difícil y duro en el que se enfrentaron dos equipos. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto”, señaló el técnico de La Rosa, quien además defendió al ala: “Cualquiera en esta sala que haya tenido algún contacto con él sabe que su carácter es impecable. Es un fantástico compañero de equipo y un tipo respetuoso. Creo que el carácter de Tom Curry es incuestionable”.

Más allá de lo sucedido una vez que terminó el duelo en el mítico estadio de Londres, el duelo fue de alta tensión hasta el final. Los Pumas lucharon hasta el final, pero la derrota se vio agravada por la lesión de Juan Cruz Mallía, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tras un tackle de Curry. Contepomi expresó su desconcierto por la jugada y cuestionó la falta de revisión por parte del TMO: “No sé ni por dónde empezar. Porque no sé si fue temerario o apenas un poco tarde. Pero hace dos semanas tuvimos una decisión que fue ‘atenuada’ por la consecuencia. Entonces, si ese es el criterio, no entiendo cómo terminamos jugando con 14 y ellos con 15. Ni siquiera lo revisaron”.

El entrenador argentino también reflexionó sobre la actitud de Curry y el tipo de conducta que debería prevalecer en el rugby profesional. Tras describir el intercambio verbal y físico en el túnel, Contepomi lamentó la falta de autocrítica y humildad por parte del jugador inglés: “Lo de romper a alguien... creo que al menos hay que ser lo suficientemente humilde y respetuoso como para decir ‘perdón, hice algo mal’, pero él fue en la dirección opuesta”.

*La lesión de Mallía tras el tackle de Curry