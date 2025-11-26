Deportes

Se dieron a conocer los días y horarios de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

La serie se abrirá el sábado con Central Córdoba-Estudiantes. El domingo Boca recibirá a Argentinos y el lunes se disputarán las últimas dos llaves

El Torneo Clausura entra en su recta final a partir del próximo fin de semana con los cuatro partidos de cuartos de final que definirán a los candidatos al título. En ese marco, la Liga Profesional de fútbol confirmó el cronograma de enfrentamientos del certamen más allá de que todavía debe definirse una llave (Lanús recibirá este miércoles a Tigre).

La serie de cuartos de final, al igual que las semifinales, se desarrollarán a partido único en el estadio del equipo que quedó mejor ubicado en la fase de grupos. En este contexto, Boca Juniors recibirá el domingo a Argentinos Juniors en la Bombonera, Central Córdoba será anfitrión el sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero de Estudiantes de La Plata y Barracas Central abrirá las puertas el lunes del Estadio Claudio Fabián Tapia para enfrentarse con Gimnasia La Plata.

Racing, que eliminó a River Plate, espera por conocer su destino: si Lanús vence a Tigre, deberá visitar el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Pero si el Matador se impone ante el flamante campeón de la Copa Sudamericana, el choque se desarrollará en el Cilindro de Avellaneda. De todos modos, el compromiso será el lunes a las 21.30.

En caso de igualdad en los 90 minutos, los partidos tendrán un suplementario de 30 minutos. Si la paridad persiste, el boleto a semifinales se definirá desde el punto de penal.

Aunque no forman parte de la pelea por el título del Torneo Clausura, tanto River Plate como Independiente seguirán de cerca estos cruces por cuartos de final para conocer su destino internacional.

El Millonario necesita que Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús se consagren campeón del certamen para poder disputar el repechaje (Fase II) de la Copa Libertadores 2026. En caso contrario, deberá ser parte de la Sudamericana.

El Rojo, por su lado, precisa que el campeón salga de Boca Juniors, Argentinos Juniors, Racing, Barras Central, Tigre o Lanús para poder unirse al lote de seis equipos que representarán al país en la Sudamericana. Si eso no sucede, no tendrá presencia en torneos internacionales durante 2026.

El equipo que logre la corona del Clausura se asegurará el boleto directo a la Libertadores 2026, pero también tendrá por delante el “Trofeo de Campeones” ante Platense (campeón del Apertura). En caso de triunfar en esa final, se abrirá la puerta para disputar otros títulos como la Supercopa Argentina (ante Independiente Rivadavia de Mendoza por ser campeón de la Copa Argentina) y la Supercopa Internacional (vs. Rosario Central por ser el líder de la Tabla Anual, denominado en los últimos días como “Campeón de Liga”). Si alza una de estas dos coronas, también protagonizará el triangular de la flamante “Recopa de Campeones”.

EL CRONOGRAMA DE LOS CUARTOS DE FINAL

Sábado 29 de noviembre

21.30: Central Córdoba de Santiago del Estero (4A) vs. Estudiantes de La Plata (8A) (Estadio Único Madre de Ciudades)

Domingo 30 de noviembre

18.30: Boca Juniors (1A) vs. Argentinos Juniors (5B) (Bombonera)

Lunes 1 de diciembre

17.00: Barracas Central (6A) vs. Gimnasia La Plata (7B) (Estadio Claudio Fabián Tapia)

21.30: Racing (3A) vs. Lanús (2B) o Tigre (7A) (Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez o Cilindro de Avellaneda)

Así quedó el cuadro de
Así quedó el cuadro de cuartos de final a la espera de Lanús-Tigre

