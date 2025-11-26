Deportes

El polémico gol de Julián Álvarez en Atlético de Madrid-Inter: ¿hubo mano previa?

El argentino anotó pese a que en el inicio de la acción Baena tocó la pelota con la mano. Luego del llamado del VAR, el árbitro lo convalidó. Los impactantes números de La Araña

Julián Álvarez abrió el marcador para el Atlético de Madrid ante el Inter de Milán en la quinta jornada de la UEFA Champions League y desató controversias por una supuesta mano previa de Álex Baena.

La acción fue revisada por el árbitro François Letexier, asistido por el VAR, que finalmente determinó que el tanto era válido a pesar de los reclamos del equipo italiano. El partido, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano, enfrenta al último subcampeón del torneo que cuenta con alrededor de 2.000 fanáticos en las gradas.

El encuentro comenzó con una dinámica favorable para el Inter, que generó las primeras oportunidades, aunque el conjunto dirigido por Diego Simeone respondió con contundencia a través de los argentinos. En el minuto clave, Nahuel Molina recuperó el balón en el mediocampo y habilitó a Giuliano Simeone, cuyo centro terminó en los pies de Baena.

El rebote fue aprovechado por Julián Álvarez, quien anotó su tercer gol en cuatro partidos de Champions en la presente temporada. Las protestas de los jugadores del Inter, liderados por Lautaro Martínez, no hicieron cambiar la decisión arbitral tras la revisión con el sistema de videoasistencia. El árbitro francés consideró que el balón impactó primero en el abdomen de Baena y que las imágenes no demostraron contacto claro con la mano.

Julián Álvarez puso en ventaja
Julián Álvarez puso en ventaja al Atlético de Madrid ante el Inter de Milán por la Champions League (REUTERS/Susana Vera)

La UEFA mantiene reglas estrictas sobre las manos en ataques que derivan en gol, aunque la interpretación en este caso generó debate en redes sociales y entre los analistas. El Atlético de Madrid se puso en ventaja en su primer remate a puerta, tras un inicio en el que el Inter había dominado las acciones.

Los datos numéricos respaldan el buen momento de Julián Álvarez, quien suma 18 goles y 7 asistencias en 20 titularidades en Champions League. Además, alcanzó la decena de tantos en lo que va de la temporada, aportando protagonismo en noches clave del torneo europeo.

Pese al triunfo parcial, Inter de Milán llega invicto a Madrid y sólo había recibido un gol en las jornadas previas. En cuanto a los antecedentes, el Neroazzurro no ha conseguido ganar como visitante ante equipos españoles en sus últimas 12 presentaciones europeas.

Artículo en desarrollo...

