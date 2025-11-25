El escándalo de Los Pumas con una figura de Inglaterra tras la grave lesión que sufrió Juan Cruz Mallía y la agresión a Contepomi

El entrenador de la selección de rugby de Inglaterra, Steve Borthwick(Reuters/Matthew Childs)

El último sábado, Los Pumas cayeron 27-23 en Twickenham ante Inglaterra en el último Test Match del año en un partido intenso que tuvo al seleccionado argentino de rugby empujando por la victoria hasta los minutos finales. Luego del encuentro, el entrenador Felipe Contepomi denunció que el jugador británico Tom Curry lo agredió físicamente en el túnel de acceso a los vestuarios y Steve Borthwick, técnico del combinado de La Rosa, se refirió al incidente con el jugador que además lesionó a Juan Cruz Mallía.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Borthwick reconoció estar al tanto de lo ocurrido. “Soy plenamente consciente de que hubo un incidente. No lo vi, no estaba allí, en ese momento me encontraba en el vestuario. Soy consciente de ello. No me gustaría que un incidente como ese fuera el centro de atención de lo que fue un partido difícil y duro en el que se enfrentaron dos equipos. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto”, indicó el estratega del equipo inglés.

Por otro lado, el entrenador defendió con firmeza la integridad del forward Tom Curry, subrayando su reputación dentro y fuera del campo. “Cualquiera en esta sala que haya tenido algún contacto con él sabe que su carácter es impecable. Es un fantástico compañero de equipo y un tipo respetuoso. Creo que el carácter de Tom Curry es incuestionable”, aseguró Borthwick.

Más allá del incidente con Felipe Contepomi, a Curry se le cuestionó un tackle a destiempo contra Juan Cruz Mallía, quien terminó con una lesión post traumática del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según confirmaron Los Pumas en un parte médico. “No sé ni por dónde empezar. Porque no sé si fue temerario o apenas un poco tarde. Pero hace dos semanas tuvimos una decisión que fue ‘atenuada’ por la consecuencia. Entonces, si ese es el criterio, no entiendo cómo terminamos jugando con 14 y ellos con 15”, expresó al ser consultado sobre la jugada. El entrenador argentino también cuestionó la ausencia del TMO: “Ni siquiera lo revisaron”, agregó.

*La lesión de Mallía tras el tackle de Curry

Luego de su análisis sobre el juego y la lesión de su jugador, el foco de la charla giró hacia el incidente ocurrido fuera del campo. Contepomi relató: “Y sobre Curry, déjenme decir: no es solo eso, porque probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Pero salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años y el 27”.

Ante la repregunta de un periodista sobre la naturaleza del contacto, el entrenador aclaró: “Bueno, no sé cómo... No, no un golpe. ¿Cómo se dice cuando te empuja o te pega así en el pecho? ¿Un manotazo? Así que quizás es su naturaleza, no sé. Pero probablemente esos son los tipos que se recompensan y a los que elogiamos. Así que quizá ese es el rugby al que queremos ir. No lo sé”.

“Por suerte probablemente haya cámaras ahí, así que lo voy a mostrar. Quizá ellos vean que no es nada. Ningún incidente. Richard Hill estaba ahí, así que pueden preguntarle. Bueno, yo estaba parado ahí. Él venía entrando. Fue a saludar a uno de nuestros entrenadores, Fernández Lobbe, y le dijo ‘no, no’, porque estábamos molestos. Fue temerario y lesionó a uno de nuestros jugadores. Está bien, sé que es rugby. Pero, si no nos cuidamos entre nosotros, puede ser peligroso, ¿de acuerdo?”, la siguió Felipe.

Felipe Contepomi contó que un jugador de Inglaterra lo agredió

Contepomi detalló el intercambio verbal que precedió a la agresión que sufrió de parte de Curry: “Y cuando estaba llegando yo le dije ‘amigo, rompiste a...’ y me dijo ‘andate a la m...’ y me empujó de esa forma. Entonces, no sé. Quizá si esa es su forma de ser, no sé. No lo conozco. Ahora, diría que no estoy contento con la situación. Lo de romper a alguien... creo que al menos hay que ser lo suficientemente humilde y respetuoso como para decir ‘perdón, hice algo mal’, pero él fue en la dirección opuesta”.

En su reflexión final, el entrenador argentino puso en duda el tipo de conducta que debería prevalecer en el rugby de alto nivel, dejando abierta la pregunta sobre el rumbo que toma el deporte cuando se toleran actitudes intimidatorias y faltas de autocrítica. “Así que quizá es su manera de sentirse un matón. Ahora, si queremos matones en este juego, entonces bueno... no sé“, concluyó Contepomi sobre el ala inglés que juega para el Sale Sharks en la Premiership Rugby.