Challenger de Temuco: Juan Manuel Cerúndolo y Facundo Díaz Acosta cumplieron con la lógica y Lucio Ratti dio la gran sorpresa

Sonríe Juan Manuel Cerúndolo. Clasificó a octavos en Temuco

Los argentinos tuvieron un día perfecto en el Challenger 100 de Temuco, última semana de la Gira Sudamericana 2025. Hubo siete representantes nacionales en acción este martes, y todos ganaron.

Los destacados de la jornada fueron Juan Manuel Cerúndolo (85°), Facundo Díaz Acosta (221°), Federico Gómez (142°) y la sorpresiva actuación de Lucio Ratti (675°). Este miércoles se definirán los boletos a cuartos de final en la parte inferior del cuadro de singles.

Lucio Ratti dio el golpe ante uno de los favoritos

Tras haber superado la clasificación el día anterior, Ratti afrontó un exigente compromiso en el Court Central ante Hady Habib (178°), campeón defensor en suelo chileno y segundo cabeza de serie del certamen. Sin embargo, ese contexto obró de motivación en el lobense de 20 años, quien derrotó al libanés por 7-6 (2), 3-6 y 6-3.

Así, el pupilo de Andrés Chalcoff obtuvo su primera victoria en un main draw de esta categoría. “Estoy muy contento por cómo se dio: frente a un rival muy duro, en una superficie a la que no estoy acostumbrado. Fue una locura. Me sentí muy bien. El ambiente fue muy bueno y la gente me apoyó todo el tiempo”, dijo el actual número 675 del ranking mundial a Infobae.

Y agregó: “Llegué el domingo, sin mucho entrenamiento, y pude practicar solo una hora. En el partido de ayer no me sentí cómodo y me costó la adaptación. Hoy sabía que no era el favorito y que no tenía nada que perder”.

En el mismo escenario, los dos argentinos con mayores expectativas de llegar a instancias decisivas comenzaron su participación en Temuco con el pie derecho.

Lucio Ratti, 675° del mundo, dio la nota y eliminó a uno de los favoritos (Instagram / lucio.ratti)

En el tercer turno, Facundo Díaz Acosta venció al wild card local Benjamín Torrealba por 6-2 y 6-1. Más tarde, Juan Manuel Cerúndolo también respondió a su condición de favorito y dejó en el camino al francés Antoine Ghibaudo por 6-2 y 6-2.

En el Court 2, Juan Manuel La Serna abrió la jornada con un laborioso triunfo. El catamarqueño, de 21 años y actual 457 del ranking, superó al estadounidense Adhithya Ganesan por 6-4, 6-7 (2) y 7-5 en casi tres horas de juego.

Luego, Gonzalo Villanueva (172°) derrotó al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida por 6-4 y 6-2. En los turnos siguientes, otros dos argentinos avanzaron de ronda: Nicolás Kicker (259°) se impuso al estadounidense Noah Schachter por 6-2 y 6-3, mientras que Federico Gómez (142°) venció al brasileño Pedro Boscardin Dias por 6-3 y 6-4.

Este miércoles, Temuco vivirá una jornada cargada de presencia argentina, con varios tenistas en busca de los cuartos de final.

Federico Gómez durante el Challenger de Villa María 2025

En el Court Central, Carlos Zárate (648°) se medirá con el estadounidense Matt Kuhar y Gonzalo Villanueva enfrentará al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo.

En el Court 2, en tanto, Juan Manuel La Serna (457°) chocará con Lucio Ratti, asegurando así un representante nacional entre los ocho mejores del certamen.

Además, Lautaro Midón (266°) se enfrentará al norteamericano Strong Kirchheimer.

La actividad se puede seguir en vivo a través de Challenger TV.