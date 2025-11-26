Deportes

Challenger de Temuco: Juan Manuel Cerúndolo y Facundo Díaz Acosta cumplieron con la lógica y Lucio Ratti dio la gran sorpresa

Los argentinos tuvieron una jornada perfecta en Chile: jugaron siete y todos ganaron. Federico Gómez, Nicolás Kicker, Gonzalo Villanueva y Juan Manuel La Serna también siguen adelante

Guardar
Sonríe Juan Manuel Cerúndolo. Clasificó
Sonríe Juan Manuel Cerúndolo. Clasificó a octavos en Temuco

Los argentinos tuvieron un día perfecto en el Challenger 100 de Temuco, última semana de la Gira Sudamericana 2025. Hubo siete representantes nacionales en acción este martes, y todos ganaron.

Los destacados de la jornada fueron Juan Manuel Cerúndolo (85°), Facundo Díaz Acosta (221°), Federico Gómez (142°) y la sorpresiva actuación de Lucio Ratti (675°). Este miércoles se definirán los boletos a cuartos de final en la parte inferior del cuadro de singles.

Lucio Ratti dio el golpe ante uno de los favoritos

Tras haber superado la clasificación el día anterior, Ratti afrontó un exigente compromiso en el Court Central ante Hady Habib (178°), campeón defensor en suelo chileno y segundo cabeza de serie del certamen. Sin embargo, ese contexto obró de motivación en el lobense de 20 años, quien derrotó al libanés por 7-6 (2), 3-6 y 6-3.

Así, el pupilo de Andrés Chalcoff obtuvo su primera victoria en un main draw de esta categoría. “Estoy muy contento por cómo se dio: frente a un rival muy duro, en una superficie a la que no estoy acostumbrado. Fue una locura. Me sentí muy bien. El ambiente fue muy bueno y la gente me apoyó todo el tiempo”, dijo el actual número 675 del ranking mundial a Infobae.

Y agregó: “Llegué el domingo, sin mucho entrenamiento, y pude practicar solo una hora. En el partido de ayer no me sentí cómodo y me costó la adaptación. Hoy sabía que no era el favorito y que no tenía nada que perder”.

En el mismo escenario, los dos argentinos con mayores expectativas de llegar a instancias decisivas comenzaron su participación en Temuco con el pie derecho.

Lucio Ratti, 675° del mundo,
Lucio Ratti, 675° del mundo, dio la nota y eliminó a uno de los favoritos (Instagram / lucio.ratti)

En el tercer turno, Facundo Díaz Acosta venció al wild card local Benjamín Torrealba por 6-2 y 6-1. Más tarde, Juan Manuel Cerúndolo también respondió a su condición de favorito y dejó en el camino al francés Antoine Ghibaudo por 6-2 y 6-2.

En el Court 2, Juan Manuel La Serna abrió la jornada con un laborioso triunfo. El catamarqueño, de 21 años y actual 457 del ranking, superó al estadounidense Adhithya Ganesan por 6-4, 6-7 (2) y 7-5 en casi tres horas de juego.

Luego, Gonzalo Villanueva (172°) derrotó al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida por 6-4 y 6-2. En los turnos siguientes, otros dos argentinos avanzaron de ronda: Nicolás Kicker (259°) se impuso al estadounidense Noah Schachter por 6-2 y 6-3, mientras que Federico Gómez (142°) venció al brasileño Pedro Boscardin Dias por 6-3 y 6-4.

Este miércoles, Temuco vivirá una jornada cargada de presencia argentina, con varios tenistas en busca de los cuartos de final.

Federico Gómez durante el Challenger
Federico Gómez durante el Challenger de Villa María 2025

En el Court Central, Carlos Zárate (648°) se medirá con el estadounidense Matt Kuhar y Gonzalo Villanueva enfrentará al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo.

En el Court 2, en tanto, Juan Manuel La Serna (457°) chocará con Lucio Ratti, asegurando así un representante nacional entre los ocho mejores del certamen.

Además, Lautaro Midón (266°) se enfrentará al norteamericano Strong Kirchheimer.

La actividad se puede seguir en vivo a través de Challenger TV.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoChallengerTemucoTenisArgentinaJuan Manuel CerúndoloFacundo Díaz AcostaLucio Rattideportes-argentina

Últimas Noticias

Con un tanto de Julián Álvarez, Atlético de Madrid le ganó 2-1 sobre el final al Inter por la Champions League: todos los goles de la jornada

El equipo que dirige el Cholo Simeone venció a uno de los invictos de la competencia. Además, Arsenal se impuso al Bayern Múnich en un duelo de punteros

Con un tanto de Julián

Tras su paso por Boca, Fernando Gago fue despedido del Necaxa de México: el llamativo detalle del comunicado

El entrenador argentino no pudo clasificar a su equipo al al play-in de la Liga MX

Tras su paso por Boca,

Dolor en el fútbol argentino: murió José Luis “Pepa” Irazoqui, ex jugador de Boca que fue dirigido por Di Stéfano y Menotti

El marplatense, que pasó por el Xeneize a mediados de la década de los 80, falleció en su ciudad natal a los 61 años

Dolor en el fútbol argentino:

River Plate comenzó con los trabajos de renovación del césped del Monumental: los detalles del procecedimiento

El Millonario posee un campo de juego híbrido, que fue el punto de partida de las obras que transformaron al escenario de Núñez

River Plate comenzó con los

El polémico gol de Julián Álvarez en Atlético de Madrid-Inter: ¿hubo mano previa?

El argentino anotó pese a que en el inicio de la acción Baena tocó la pelota con la mano. Luego del llamado del VAR, el árbitro lo convalidó. Los impactantes números de La Araña

El polémico gol de Julián
DEPORTES
Dolor en el fútbol argentino:

Dolor en el fútbol argentino: murió José Luis “Pepa” Irazoqui, ex jugador de Boca que fue dirigido por Di Stéfano y Menotti

Con gol de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid empata con el Inter de Lautaro Martínez por la Champions League: la agenda completa

River Plate comenzó con los trabajos de renovación del césped del Monumental: los detalles del procecedimiento

El polémico gol de Julián Álvarez en Atlético de Madrid-Inter: ¿hubo mano previa?

Comienza la tercera fase de la venta de entradas para el Mundial 2026: qué lugar ocupa Argentina entre los países que más compraron

TELESHOW
Aldana Masset, la modelo argentina

Aldana Masset, la modelo argentina de Miss Universo, de novia con un reconocido futbolista: “No me considero una botinera”

Las postales del embarazo de Úrsula Corberó en Buenos Aires y el tierno regalo que compró para su bebé

Agustín Rada Aristarán habló de su continuidad en el programa de Mario Pergolini: “Está en mi prioridad”

Mauro Icardi fue oficialmente inscripto en el listado de deudores alimentarios: la increíble suma que debe pagar

Jorge Rial habló de la posibilidad de asistir a los premios Martín Fierro de Cable 2025: “¿Qué se creen?"

INFOBAE AMÉRICA

Cómo 332 moléculas únicas de

Cómo 332 moléculas únicas de la leche de foca gris podrían brindar claves para la nutrición infantil humana

‘Valoramos tu puntualidad’: microfinanciera celebra sus 41 años de existencia premiando la cultura de pago a tiempo

Una década de terremotos en Yellowstone redefine la evolución bajo tierra, afirma un estudio

La Unión Europea pidió la reducción del Ejército ruso y de su presupuesto militar para avanzar hacia la paz en Ucrania

El vicepresidente de Bolivia llamó a “superar diferencias” tras una escalada pública de tensiones con Rodrigo Paz