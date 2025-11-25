Deportes

Los últimos Challengers del año se jugarán en Temuco y Bogotá: la lista de argentinos que buscarán cerrar el 2025 con una alegría

Juan Manuel Cerúndolo y Facundo Díaz Acosta intentarán escalar posiciones con miras a la próxima temporada. Este martes jugarán otros cinco representantes nacionales en Chile y cuatro en Colombia

Facundo Díaz Acosta este año
Facundo Díaz Acosta este año en Antofagasta

Sobre el cierre del año, la actividad del tenis masculino en Sudamérica continúa. Esta semana, en Temuco y Bogotá, se disputan los últimos ATP Challengers de 2025.

El certamen trasandino, inédito por desarrollarse sobre canchas rápidas de cemento outdoor, tiene como sede al pintoresco complejo municipal Estadio Germán Becker: se trata de uno de los torneos más relevantes de la región, ya que otorga 100 puntos al campeón de singles y a la dupla ganadora en dobles, además de repartir 160 mil dólares en premios.

Entre el domingo y el lunes se llevó a cabo la clasificación de singles, instancia en la que prevaleció un argentino: el joven Lucio Ratti.

El tenista de Lobos, de 21 años, inició su camino directamente en la ronda final por su condición de primer preclasificado y, en la mañana, derrotó a la promesa local Bautista de la Peña, de 16 años, por 6-4 y 6-2. El hijo de Horacio de la Peña venía de imponerse en el debut de la qualy, resultado que le permitió sumar nuevamente puntos para el ranking mundial.

Al mediodía, dos argentinos comenzaron su participación en el cuadro principal con el pie derecho. En el Court Central, Carlos María Zárate dio la sorpresa y eliminó en sets corridos al tercer favorito, el brasileño Joao Reis da Silva, por 7-6 (4) y 6-2. En el Court 2, Lautaro Midón, también correntino y un año mayor, cumplió con su condición de séptimo sembrado y superó al ecuatoriano Andrés Andrade por 6-3 y 6-2.

La jornada del martes en suelo chileno tendrá una agenda cargada. En el estadio principal, tres tenistas nacionales buscarán avanzar a la instancia de 16 jugadores.

Ratti abrirá la actividad ante el libanés Hady Habib, segundo sembrado y campeón defensor. Más tarde, Facundo Díaz Acosta enfrentará al chileno Benjamín Torrealba, y luego Juan Manuel Cerúndolo se medirá con el francés Antoine Ghibaudo.

En la segunda cancha en importancia, Juan Manuel La Serna jugará desde las 10:00 frente al estadounidense Adhithya Ganesan. Luego será el turno del duelo entre Gonzalo Villanueva y el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida, y más tarde Nicolás Kicker chocará con Noah Schachter. La participación argentina del día se cerrará con Federico Gómez, quien se enfrentará al brasileño Pedro Boscardin Dias.

Federico Gómez prueba su derecha
Federico Gómez prueba su derecha en el Challenger de Buenos Aires 2025

Juan Pablo Ficovich arrancó con el pie derecho en Bogotá

En Bogotá, en las cancha del Club Los Lagartos, se disputa otro Challenger: entrega 75 puntos y reparte 100 mil dólares.

Este lunes, Juan Pablo Ficovich fue el único argentino que debutó en el cuadro principal. El bonaerense de 28 años, primer preclasificado, venció al brasileño Mateus Alves por 6-4, 3-6 y 6-3.

Este martes, desde las 12:00, comenzará la tercera jornada, que tendrá presencia argentina en cuatro partidos. En el segundo turno del Court Central, aproximadamente desde las 13:30, Santiago Rodríguez Taverna enfrentará al local Samuel Linde Palacios. A la misma hora, pero en el Court 1, Facundo Mena se medirá con el mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, ex número uno juvenil.

Luego será el turno de Lorenzo Rodríguez, quien afrontará un exigente duelo ante el peruano Juan Pablo Varillas. En el Court 2, Bautista Torres cerrará la jornada cuando enfrente al estadounidense Stefan Kozlov, cerca de las 16:30. Toda la actividad podrá seguirse en vivo a través de Challenger TV.

