Jazmín Ortenzi ganó en su debut en el WTA 125 de Buenos Aires: Lourdes Carlé y Julia Riera saltan a la cancha

La riojana festejó en la primera jornada del certamen que se juega en el Tenis Club Argentino de Palermo

Lourdes Carlé sacude el revés. La jugadora de Daireaux es una de las animadoras del certamen

En la primera jornada del WTA 125 de Buenos Aires, Jazmín Ortenzi cantó victoria y obtuvo el boleto a octavos de final. Este martes, la agenda continuará con las presentaciones de María Lourdes Carlé y Julia Riera.

Sobre las canchas de polvo de ladrillo del tradicional Tenis Club Argentino de Palermo, Ortenzi (215° del ranking mundial) se lució en su estreno frente a la eslovena Polona Hercog (672°), a quien superó por 6-4, 3-6 y 6-1.

La próxima rival de la riojana será, este miércoles, otra eslovena, Veronika Erjavec (113° y sexta preclasificada), que apabulló en el debut a la argentina Marina Bulbarella (1171°) por 6-0 y 6-0.

El Argentina Open seguirá con una jornada de alto impacto: Carlé (137°) enfrentará a la serbia Katarina Jokic (315°), procedente de la qualy, mientras que Riera (172°) tendrá un exigente debut frente a la egipcia Mayar Sherif (93° y primera preclasificada), que ganó la pasada edición del certamen.

Luisina Giovannini busca car la sorpresa

Otras dos compatriotas que recibieron invitaciones especiales de último momento también tendrán actividad este martes. Luisina Giovannini (281°), de 19 años y una de las esperanzas del tenis nacional, afrontará un exigente debut frente a la francesa Leolia Jeanjean (100° y segunda preclasificada). Candela Vázquez (790°), de 17 años, se medirá con la estadounidense Caroline Dolehide (114°).

El WTA 125 de Buenos Aires sufrió una baja de peso. Solana Sierra partía como máxima preclasificada y horas antes del inicio comunicó su ausencia debido a problemas físicos.

También a último momento se bajó la suiza Simona Waltert, número 94 del ranking mundial y que venía de amargar a la Selección Argentina en los playoffs de la Billie Jean King Cup en Córdoba. Fue determinante para la clasificación del conjunto europeo a los Qualifiers 2026 al vencer a Sierra en el single 1, y luego derrotar a Riera y Ortenzi en el dobles junto a Céline Naef.

WTA 125 de Buenos Aires - Resultados de la primera ronda

  • Jazmín Ortenzi (ARG) a Polona Hercog (SLO) por 4-6, 6-3, 1-6.
  • Lucciana Pérez Alarcón (PER) a Elizabeth Mandlik (USA) 6-4 y 7-6 (1).
  • Eva Vedder (NED) a Martina Trevisan (ITA) por 7-5 y 6-3.
  • Maja Chwalinska (POL, 8°) a Jessica Pieri (ITA) por 6-2 y 6-0. 
  • Veronika Erjavec (SLO, 6°) a Marina Bulbarella (ARG) por 6-0 y 6-0.
  • Panna Udvardy (HUN, 3°) a Carolina Meligeni Alves (BRA) por 6-0 y 6-0.
  • Despina Papamichail (GRE) a Ayana Akli (USA) por 4-6, 6-4 y 6-0.
Jazmín Ortenzi tuvo un buen arranque en el Argentina Open

WTA 125 de Buenos Aires - Todos los partidos del martes 25 de noviembre

  • Julia Riera (ARG) vs Mayar Sherif (EGY, 1°)
  • Lourdes Carlé (ARG, 7°) vs Katarina Jokic (SRB)
  • Luisina Giovannini (ARG) vs Leolia Jeanjean (FRA)
  • Oleksandra Oliynykova (UKR, 4°) vs Sada Nahimana (BUR)
  • Varvara Lepchenko (USA) vs Laura Pigossi (BRA)
  • Irene Burillo (ESP) vs Miriam Bulgaru (RUM)
  • Sara Sorribes (ESP) vs Alicia Herrero (ESP)
  • Carole Monnet (FRA) vs Laura Samson (CZE)

