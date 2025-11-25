Jazmín Ortenzi ganó en su debut en el WTA 125 de Buenos Aires: Lourdes Carlé y Julia Riera saltan a la cancha

En la primera jornada del WTA 125 de Buenos Aires, Jazmín Ortenzi cantó victoria y obtuvo el boleto a octavos de final. Este martes, la agenda continuará con las presentaciones de María Lourdes Carlé y Julia Riera.
Sobre las canchas de polvo de ladrillo del tradicional Tenis Club Argentino de Palermo, Ortenzi (215° del ranking mundial) se lució en su estreno frente a la eslovena Polona Hercog (672°), a quien superó por 6-4, 3-6 y 6-1.
La próxima rival de la riojana será, este miércoles, otra eslovena, Veronika Erjavec (113° y sexta preclasificada), que apabulló en el debut a la argentina Marina Bulbarella (1171°) por 6-0 y 6-0.
El Argentina Open seguirá con una jornada de alto impacto: Carlé (137°) enfrentará a la serbia Katarina Jokic (315°), procedente de la qualy, mientras que Riera (172°) tendrá un exigente debut frente a la egipcia Mayar Sherif (93° y primera preclasificada), que ganó la pasada edición del certamen.
Otras dos compatriotas que recibieron invitaciones especiales de último momento también tendrán actividad este martes. Luisina Giovannini (281°), de 19 años y una de las esperanzas del tenis nacional, afrontará un exigente debut frente a la francesa Leolia Jeanjean (100° y segunda preclasificada). Candela Vázquez (790°), de 17 años, se medirá con la estadounidense Caroline Dolehide (114°).
El WTA 125 de Buenos Aires sufrió una baja de peso. Solana Sierra partía como máxima preclasificada y horas antes del inicio comunicó su ausencia debido a problemas físicos.
También a último momento se bajó la suiza Simona Waltert, número 94 del ranking mundial y que venía de amargar a la Selección Argentina en los playoffs de la Billie Jean King Cup en Córdoba. Fue determinante para la clasificación del conjunto europeo a los Qualifiers 2026 al vencer a Sierra en el single 1, y luego derrotar a Riera y Ortenzi en el dobles junto a Céline Naef.
WTA 125 de Buenos Aires - Resultados de la primera ronda
- Jazmín Ortenzi (ARG) a Polona Hercog (SLO) por 4-6, 6-3, 1-6.
- Lucciana Pérez Alarcón (PER) a Elizabeth Mandlik (USA) 6-4 y 7-6 (1).
- Eva Vedder (NED) a Martina Trevisan (ITA) por 7-5 y 6-3.
- Maja Chwalinska (POL, 8°) a Jessica Pieri (ITA) por 6-2 y 6-0.
- Veronika Erjavec (SLO, 6°) a Marina Bulbarella (ARG) por 6-0 y 6-0.
- Panna Udvardy (HUN, 3°) a Carolina Meligeni Alves (BRA) por 6-0 y 6-0.
- Despina Papamichail (GRE) a Ayana Akli (USA) por 4-6, 6-4 y 6-0.
WTA 125 de Buenos Aires - Todos los partidos del martes 25 de noviembre
- Julia Riera (ARG) vs Mayar Sherif (EGY, 1°)
- Lourdes Carlé (ARG, 7°) vs Katarina Jokic (SRB)
- Luisina Giovannini (ARG) vs Leolia Jeanjean (FRA)
- Oleksandra Oliynykova (UKR, 4°) vs Sada Nahimana (BUR)
- Varvara Lepchenko (USA) vs Laura Pigossi (BRA)
- Irene Burillo (ESP) vs Miriam Bulgaru (RUM)
- Sara Sorribes (ESP) vs Alicia Herrero (ESP)
- Carole Monnet (FRA) vs Laura Samson (CZE)