Billie Jean King Cup: Argentina cayó frente a Suiza y no pudo obtener el boleto a los Qualifiers

En Córdoba, el domingo arrancó con un triunfo de Julia Riera, pero luego perdieron Solana Sierra y el dobles, con Riera y Jazmín Ortenzi

La Selección Argentina de tenis YPF cayó en la serie ante Suiza y no pudo conseguir la clasificación a los Qualifiers 2026 de la Billie Jean King Cup.

El dobles, con Julia Riera y Jazmín Ortenzi, perdió por 6-4 y 6-1 frente a Simona Waltert y Céline Naef, que le dieron al conjunto helvético el triunfo por 2-1 en la eliminatoria y el pasaje para el Grupo Mundial.

En el primer turno, en el Córdoba Lawn Tenis Club, Riera venció a Susan Bandecchi por 6-2 y 6-0. Luego, Solana Sierra cayó por 6-3 y 7-6 (8) frente a Simona Waltert, la figura de la serie. Tras un comienzo ganador, al equipo nacional, capitaneado por Mercedes Paz, se le escapó la clasificación.

Suiza llegó con bajas a la serie válida por los Playoffs: faltaron Belinda Bencic (11° del mundo, sufrió una lesión en el muslo que la obligó a retirarse del torneo de Hong Kong hace dos semanas) y Viktorija Golubic (69° y ausente también por cuestiones físicas).

Sin embargo, y con el apoyo de unos 30 integrantes de la comunidad helvética en Córdoba que lo alentaron también este domingo, el equipo capitaneado por Heinz Günthardt superó a Eslovaquia y accedió a la definición del Grupo C frente a Las Guerreras.

A Sierra (66° del ranking mundial) le costó adaptar su juego al viento que dominó la jornada. Estuvo errática y Waltert (86°) lo aprovechó.

Si bien la marplatense consiguió rápidamente el primer quiebre, la suiza, que venía de eliminar a Riera en el WTA 125 de Tucumán, revirtió el tanteador y se llevó el primer set.

Solana Sierra tuvo actuación deslucida
Solana Sierra tuvo actuación deslucida en el segundo punto de la serie (Fuente: Prensa AAT)

Sierra sufrió un nuevo quiebre en el arranque del segundo parcial, aunque pudo surfear la ola. Empezó a jugar más simple y redujo su porcentaje de errores. Con esa fórmula, y ante una merma en el rendimiento de su rival, logró dos breaks consecutivos que le permitieron adelantarse por 4-1.

Waltert, sin embargo, mantuvo la calma y supo esperar su oportunidad. Recuperó el quiebre en el octavo juego y le bajó el ritmo a la primera raqueta nacional. A esa altura, el partido tenía un desarrollo muy cambiante.

En adelante, ambas se sostuvieron con su servicio hasta llegar al tiebreak, donde nuevamente Waltert sacó una luz de ventaja: en su tercer match point, luego de dos pelotas defendidas por Sierra, la suiza selló el triunfo.

En la apertura de la jornada, Julia Riera (170°) mostró determinación y contundencia. Susan Bandecchi, actual 240° de la clasificación, intentó tomar la iniciativa e imponer las condiciones a través de su potencia, pero cometió muchos errores.

Riera quebró el saque de la suiza en el segundo y en el sexto game, y solo exhibió dudas al momento de cerrar el primer set: allí, en el séptimo juego, Bandecchi consiguió su único break.

El segundo parcial fue un monólogo para la tenista nacional, que fue ganando confianza frente a una adversaria incómoda y firmó la victoria en apenas una hora de juego.

Riera venía de dos triunfos el viernes, tanto en el single como en el dobles de la primera fecha del Grupo C.

El triunfo de Julia Riera
El triunfo de Julia Riera en el primer turno no alcanzó (Foto: Prensa AAT)

Ante Eslovaquia, la pergaminense, de 23 años, había adelantado al conjunto nacional al arrollar en el primer turno a Viktoria Hruncakova (226°) por 6-2 y 6-1.

Luego, firmó el 3 a 0 en el dobles junto a Jazmín Ortenzi (216°), al vencer a Katarina Kuzmova (229°) y Nina Vargova (282°) por 6-4, 3-6 y 6-4.

En el medio, Sierra le ganó a Rebecca Sramkova por 6-2 y 6-4.

