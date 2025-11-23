Deportes

Arranca el Argentina Open WTA 125: dos tenistas nacionales y una baja sensible en el cuadro principal

Desde este domingo, y por tercer año consecutivo, el Tenis Club Argentino será el escenario del torneo

Guardar
Lourdes Carlé en la edición
Lourdes Carlé en la edición 2024 del Argentina Open

El tenis vuelve al centro de la escena con el arranque de uno de los torneos más relevantes que se disputan en el país: el WTA de Buenos Aires.

Desde este domingo y hasta el 30 de noviembre, las pintorescas canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino recibirán, por tercer año consecutivo, un cuadro de alto nivel que reunirá a figuras internacionales y a las principales representantes locales.

El Argentina Open —denominación adoptada por cuestiones comerciales y organizado por Tennium— celebrará su quinta edición, luego de las dos primeras realizadas en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. En esta ocasión, el evento porteño otorgará 125 puntos a la campeona de singles y a la dupla ganadora en dobles, además de repartir un total de 115 mil dólares en premios.

Según informó la organización, la actividad de este domingo, correspondiente a la primera y única ronda de clasificación, comenzará a las 12:30. En el turno inicial del Court Central, la invitada María Urrutia se medirá con la máxima preclasificada de la fase, la estadounidense Ayana Akli. No antes de las 14:30, en el mismo escenario, Nicole Fossa Huergo enfrentará a la española Sara Sorribes Tormo.

Fossa Huergo nació en Italia, aunque sus padres son rosarinos. Si bien representó a España durante parte de su carrera, la semana pasada se oficializó su cambio de nacionalidad a Argentina. Actualmente se ubica en el puesto 316 del ranking de singles y en el 110 de dobles, condición que la convierte en la mejor jugadora del país en esa modalidad de duplas. Además, la segunda favorita de la clasificación del WTA de Buenos Aires vestirá por primera vez la camiseta celeste y blanca en la United Cup, a fines de diciembre.

Solana Sierra será baja debido
Solana Sierra será baja debido a inconvenientes físicos (Fuente: San Pablo Open)

En el Court 2, la única representante nacional será otra invitada: Julia Caffarena. La jugadora de 19 años, quien actualmente no figura en el ranking, se medirá con la tercera cabeza de serie, la española Alicia Herrero Linana.

El cuadro principal, en tanto, comenzará el lunes. Si bien aún no se realizó el sorteo que definirá los cruces, la organización dio a conocer la lista final de participantes y serán dos las argentinas en el main draw: Lourdes Carlé y Julia Riera.

Solana Sierra partía como máxima preclasificada, pero en las últimas horas anunció en sus redes sociales que no participará por problemas físicos, una baja que deja al certamen sin una de sus principales figuras.

El torneo contará, además, con dos jugadoras ubicadas dentro del Top 100. La primera es Simona Waltert, número 94 del ranking mundial, quien viene de disputar el play-off del Grupo C de la Billie Jean King Cup en Córdoba, donde fue determinante para la victoria de Suiza ante la Selección Argentina de Tenis YPF. La segunda es la eslovena Veronika Erjavec, actual 98 del escalafón mundial.

  1. Simona Waltert – 94º (SUI)
  2. Veronika Erjavec – 98º (SLO)
  3. Mayar Sherif – 103º (EGY)
  4. Leolia Jeanjean – 104º (FRA)
  5. Panna Udvardy – 108º (HUN)
  6. Caroline Dolehide – 112º (USA)
  7. Maja Chwalinska – 125º (POL)
  8. María Lourdes Carlé – 127º (ARG)
  9. Martina Trevisan – 127º SR (ITA)
  10. Oleksandra Oliynykova – 135º (UKR)
  11. Varvara Lepchenko – 154º (USA)
  12. Carole Monnet – 168º (FRA)
  13. Polona Hercog – 171º SR (SLO)
  14. Ana Sofía Sánchez – 180º (MEX)
  15. Julia Riera – 184º (ARG)
  16. Laura Pigossi – 191º (BRA)
  17. Despina Papamichail – 197º (GRE)
  18. Elizabeth Mandlik – 215º (USA)
  19. Miriam Bulgaru – 223º (ROU)
  20. Eva Vedder – 225º (NED)
  21. Irene Burillo – 233º (ESP)

