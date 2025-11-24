Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Boca vs Talleres. Fecha: 23/11/2025 Categoría: Fotos de futbol Octavos de final. Torneo Clausura Liga Profesional.

Comenzaron los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura y el cuadro de los Playoffs ya va tomando forma. La acción inició el sábado, con los triunfos de Argentinos Juniors y Central Córdoba. Estos equipos se convirtieron en los primeros clasificados a cuartos.

Con dos golazos de Hernán López Muñoz, el Bicho picó fuerte en Liniers y le ganó 2-0 a Vélez. De esta manera, los dirigidos por Nico Diez chocarán con Boca Juniors, que se impuso por 2-0 frente a Talleres en La Bombonera, gracias a los dos tantos de Miguel Merentiel y el penal atajado por Agustín Marchesín.

En Santiago del Estero, Central Córdoba derrotó 2-1 a San Lorenzo en el estadio Madre de Ciudades tras dar vuelta el marcador con los tantos de Lucas Varaldo, de penal, y José Florentín en el cierre. De esta manera, los comandados por Omar De Felippe jugarán en cuartos de final con Estudiantes de La Plata, que dio el golpe y eliminó a Rosario Central, que el jueves recibió el trofeo por haber sido ungido como campeón de liga por haber sido el conjunto que más puntos sumó en el año.

Los partidos tendrán continuidad el lunes en el Bajo Flores con Deportivo Riestra y Barracas Central a partir de las 17 horas, con Nicolás Ramírez como juez principal. Luego, desde las 19.15, en Avellaneda, el Racing de Gustavo Costas recibirá al golpeado River Plate de Marcelo Gallardo. Ambos equipos volverán a enfrentarse luego del cruce de cuartos de final disputado en la Copa Argentina. En el cierre de la jornada, Unión de Santa Fe será local ante el sorprendente Gimnasia y Esgrima La Plata, a partir de las 22.00, con arbitraje de Sebastián Martínez.

Por último, Lanús será local en La Fortaleza ante Tigre el miércoles 26, a partir de las 21.30, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Este partido se dejó para el final de la jornada debido a la participación del Granate en la definición que lo consagró campeón de la Copa Sudamericana en Paraguay, ante el Atlético Mineiro.

Cabe recordar que de persistir el empate en el tiempo reglamentario, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y en caso de que ningún equipo logre sacar diferencias, habrá tiros desde el punto penal. El conjunto mejor ubicado en la tabla de posiciones tendrá la localía y la final se jugará en campo neutral, siendo elegido el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero como sede.

EL CRONOGRAMA DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA:

Sábado 22/11

Vélez Sarsfield 0-2 Argentinos Juniors

Central Córdoba 2-1 San Lorenzo

Domingo 23/11

Rosario Central 0-1 Estudiantes de La Plata

Boca Juniors 2-0 Talleres de Córdoba

Lunes 24/11

17.00 : Deportivo Riestra (3B) vs Barracas Central (6A)

19.15 : Racing Club (3A) vs River Plate (6B)

22.00: Unión de Santa Fe (2A) vs Gimnasia y Esgrima La Plata (7B)

Miércoles 26/11

21.30: Lanús (2B) vs Tigre (7A)

ASÍ SE JUEGAN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA

Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura