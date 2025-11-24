Deportes

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

El Xeneize eliminó al Talleres de Carlos Tevez, mientras que el Pincha hizo lo propio con Rosario Central

Guardar
Boca vs Talleres. Fecha: 23/11/2025 Categoría: Fotos
Boca vs Talleres. Fecha: 23/11/2025 Categoría: Fotos de futbol Octavos de final. Torneo Clausura Liga Profesional.

Comenzaron los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura y el cuadro de los Playoffs ya va tomando forma. La acción inició el sábado, con los triunfos de Argentinos Juniors y Central Córdoba. Estos equipos se convirtieron en los primeros clasificados a cuartos.

Con dos golazos de Hernán López Muñoz, el Bicho picó fuerte en Liniers y le ganó 2-0 a Vélez. De esta manera, los dirigidos por Nico Diez chocarán con Boca Juniors, que se impuso por 2-0 frente a Talleres en La Bombonera, gracias a los dos tantos de Miguel Merentiel y el penal atajado por Agustín Marchesín.

En Santiago del Estero, Central Córdoba derrotó 2-1 a San Lorenzo en el estadio Madre de Ciudades tras dar vuelta el marcador con los tantos de Lucas Varaldo, de penal, y José Florentín en el cierre. De esta manera, los comandados por Omar De Felippe jugarán en cuartos de final con Estudiantes de La Plata, que dio el golpe y eliminó a Rosario Central, que el jueves recibió el trofeo por haber sido ungido como campeón de liga por haber sido el conjunto que más puntos sumó en el año.

Los partidos tendrán continuidad el lunes en el Bajo Flores con Deportivo Riestra y Barracas Central a partir de las 17 horas, con Nicolás Ramírez como juez principal. Luego, desde las 19.15, en Avellaneda, el Racing de Gustavo Costas recibirá al golpeado River Plate de Marcelo Gallardo. Ambos equipos volverán a enfrentarse luego del cruce de cuartos de final disputado en la Copa Argentina. En el cierre de la jornada, Unión de Santa Fe será local ante el sorprendente Gimnasia y Esgrima La Plata, a partir de las 22.00, con arbitraje de Sebastián Martínez.

Por último, Lanús será local en La Fortaleza ante Tigre el miércoles 26, a partir de las 21.30, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Este partido se dejó para el final de la jornada debido a la participación del Granate en la definición que lo consagró campeón de la Copa Sudamericana en Paraguay, ante el Atlético Mineiro.

Cabe recordar que de persistir el empate en el tiempo reglamentario, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y en caso de que ningún equipo logre sacar diferencias, habrá tiros desde el punto penal. El conjunto mejor ubicado en la tabla de posiciones tendrá la localía y la final se jugará en campo neutral, siendo elegido el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero como sede.

EL CRONOGRAMA DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA:

Sábado 22/11

  • Vélez Sarsfield 0-2 Argentinos Juniors
  • Central Córdoba 2-1 San Lorenzo

Domingo 23/11

  • Rosario Central 0-1 Estudiantes de La Plata

Boca Juniors 2-0 Talleres de Córdoba

Lunes 24/11

  • 17.00: Deportivo Riestra (3B) vs Barracas Central (6A)
  • 19.15: Racing Club (3A) vs River Plate (6B)
  • 22.00: Unión de Santa Fe (2A) vs Gimnasia y Esgrima La Plata (7B)

Miércoles 26/11

  • 21.30: Lanús (2B) vs Tigre (7A)

ASÍ SE JUEGAN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA

Así serán los cruces de
Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Temas Relacionados

Boca JuniorsRosario CentralEstudiantes de La PlataTalleres de CórdobaTorneo ClausuraLiga Profesional Argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

El Xeneize se quedó con la victoria gracias a un doblete de Miguel Merentiel y un penal atajado de Agustín Marchesín en el cierre del primer tiempo. Ahora, se medirá contra Argentinos Juniors en La Bombonera

Boca Juniors venció 2-0 al

Un grito de cabeza y tres grandes asistencias: el recital de Messi en la goleada del Inter Miami ante Cincinnati

El capitán de la selección argentina descolló en el 4-0 de Las Garzas, que avanzaron a la final de la Conferencia Este de la MLS

Un grito de cabeza y

La respuesta de Di María al gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón a Central

Fideo se refirió a la actitud de los jugadores del Pincha, que terminaron ganando 1-0 y avanzando a los cuartos de final del Torneo Clausura

La respuesta de Di María

Con una actuación estelar de Messi, Inter Miami goleó 4-0 a Cincinnati y se metió en la final de la Conferencia Este de la MLS

El astro rosarino metió un gol y brindó tres asistencias para llevar a Las Garzas por primera vez a una definición de este estilo

Con una actuación estelar de

El golazo de chilena de Cristiano Ronaldo a los 40 años que dio la vuelta al mundo

En el sexto minuto de descuento, el portugués anotó el 4-1 del Al Nassr ante Al Khaleej por la Saudi Pro League

El golazo de chilena de
DEPORTES
Boca Juniors venció 2-0 al

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

Un grito de cabeza y tres grandes asistencias: el recital de Messi en la goleada del Inter Miami ante Cincinnati

La respuesta de Di María al gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón a Central

Con una actuación estelar de Messi, Inter Miami goleó 4-0 a Cincinnati y se metió en la final de la Conferencia Este de la MLS

El golazo de chilena de Cristiano Ronaldo a los 40 años que dio la vuelta al mundo

TELESHOW
Vero Lozano compartió el álbum

Vero Lozano compartió el álbum de fotos inédito de Johnny Depp en la Argentina: “Hicimos de todo”

El casamiento de Malena Ratner, actriz de Soy Luna, con El Purre: el look de la novia y todas las fotos de la ceremonia

Los divertidos bailes de Pedro Alfonso con sus hijos al ritmo de Dirty dancing, One Direction y Shakira

El viaje a Chile de Benjamín Vicuña junto a sus hijos: tardes de campo, caballos y un homenaje a Blanquita

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

INFOBAE AMÉRICA

Mi hijo murió por fentanilo

Mi hijo murió por fentanilo

Para salir de las dictaduras narcoterroristas hay que cesar su sistema jurídico, no negociar impunidad e ilegalizar sus instrumentos políticos

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra

El bloque prorruso mantiene el control en la región serbia de Bosnia tras unos comicios marcados por denuncias de fraude

Persecución en Venezuela: denuncian al menos 14 detenciones arbitrarias en noviembre tras una nueva ola represiva de Maduro