Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi irá en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS: hora, TV y posibles formaciones

Las Garzas jugarán ante FC Cincinnati en el TQL Stadium de Ohio

Inter Miami busca un lugar
Inter Miami busca un lugar en la final de la Conferencia Este

El Inter Miami afrontará la semifinal de la Conferencia Este de la MLS 2025 ante FC Cincinnati, partido que definirá a uno de los finalistas de la máxima competencia de fútbol en Estados Unidos. El encuentro se jugará en el TQL Stadium de Ohio, desde las 19:00 (Argentina) y contará con la presencia de Lionel Messi y la dirección técnica de Javier Mascherano.

El ganador de este duelo avanzará a la final de conferencia, donde enfrentará al vencedor entre New York City y Philadelphia Union, en una llave que también se disputará a partido único, con tiempo suplementario y penales en caso de empate.

FC Cincinnati, que ejerce la localía, accedió a esta instancia tras eliminar a Columbus Crew en cuartos de final. El equipo cuenta con jugadores ofensivos destacados como Brenner, Kévin Denkey, Samuel Gidi y Pavel Bucha. Por parte de Inter Miami, además de Messi, destacan nombres como Luis Suárez, quien reaparece en la alineación tras cumplir una suspensión, Sergio Busquets, Rodrigo de Paul, Tadeo Allende y Jordi Alba.

El conjunto dirigido por Mascherano llega fortalecido después de superar a Nashville con un marcador global de 4-0 en cuartos de final. Lionel Messi anotó 10 goles en los últimos cinco partidos, lo que ha sido decisivo para que el equipo mantenga un alto ritmo en la etapa final del campeonato.

Pese a ese impulso, los antecedentes recientes marcan que Inter Miami no ha conseguido victorias fuera de casa con facilidad: cayó en la final de la Leagues Cup en Seattle, en semifinales de la Copa de Campeones en Vancouver, y en partidos de playoffs en Atlanta y Nashville. La última vez que ambos equipos se enfrentaron, igualaron sin goles en Miami, aunque Cincinnati ha ganado tres de los cinco partidos recientes ante el club de Florida.

La escuadra visitante ha tenido más días para trabajar luego de la apretada agenda de finales de temporada. “Lo importante es tener la conciencia tranquila, estar seguro de la decisión y no hay ninguna duda, disfrutando de los últimos momentos y ojalá logremos lo máximo posible”, expresó Sergio Busquets.

El desarrollo del partido será determinante tanto para el futuro de la franquicia fundada por David Beckham como para el destino inmediato de varias figuras históricas. El que avance, se medirá en la final del Este por un lugar en la definición absoluta de la MLS.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

FC Cincinnati: Roman Celentano; Nick Hagglund, Miles Robinson, Teenage Hadebe; Ender Echenique, Pavel Bucha, Evander, Samuel Gidi, Lukas Ahlefeld Engel; Brenner y Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.

Hora: 16.00 Ciudad de México / 17.00 Perú, Colombia y Ecuador / 18.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 19.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

TV: Apple TV.

Estadio: TQL Stadium.

