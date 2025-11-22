Icardi volvió a Galatasaray tras su viaje a la Argentina con la China Suárez, anotó un gol clave y le contestó a sus críticos: “Los dejo hablar tranquilos”

Las declaraciones de Mauro Icardi tras anotar un gol en su regreso a Galatasaray

El encuentro del Galatasaray ante Gençlerbirligi fue muy especial para Mauro Icardi. El delantero recibió un reconocimiento especial por llegar a 100 partidos en el club y marcó el gol que inició la remontada en una jornada especial por las críticas que recibió ante su viaje a Argentina.

El desarrollo del partido se complicó desde el inicio para los Leones. La ausencia de Víctor Osimhen por lesión debilitó el ataque local, que desperdició varias oportunidades claras antes de verse sorprendido por el gol de Niang en el minuto 22. La situación se agravó con las lesiones de Mario Lemina y Wilfried Singo, dos piezas fundamentales que debieron abandonar el campo en la primera mitad. El técnico Okan Buruk apostó entonces por la entrada de Icardi antes del descanso, buscando una reacción que no tardó en llegar.

Fue Icardi quien, en el minuto 55, igualó el marcador con un tanto de gran factura. Este gol llegó en un momento oportuno para el atacante, tras las recientes críticas. Apenas dos minutos después, Baris Alper Yilmaz firmó el 2-1, consolidando la remontada.

Mauro Icardi fue homenajeado tras alcanzar su partido número 100 con la camiseta del Galatasaray

Con el respaldo de ser un actor clave en la remontada, Icardi protagonizó varias entrevistas tras el partido y ante las cámaras de BeinSport le respondió a sus críticos: “Después de un parón es muy difícil para volver, para seguir en el ritmo de partidos cada tres días. Personalmente me siento muy bien. Como dije, volví antes de una lesión muy grave. me siento muy bien físicamente, me siento bien con el equipo. Me entreno cada dia de la mejor manera. Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre: los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas, a todos los quieren comentar en rede sociales, en entrevistas. Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo. Soy un profesional”.

Y agregó: “Voy a aclarar también que se habló mucho de este parón que estuve en Argentina. Estuve con mis hijas. Tenía unos días, lo hablé con el club, tenía un permiso para poder estar con mis hijas que hacía cinco meses que no veía. Nada más. No tengo que darle explicaciones a nadie, las explicaciones las doy en el campo como ya hemos visto. Tengo 102 partidos y 70 goles en Galatasaray, no creo que necesite darle explicaciones a nadie ni hablar de cosas extra futbolísticas”.

Por su parte, Okan Buruk, el DT se refirió a la situación del argentino: “Icardi llevaba un tiempo sin entrenar por motivos familiares. Tuvo la oportunidad de jugar en la segunda parte. Seamos claros: nuestro trabajo en equipo fue más importante que cada jugador”, según replicó el medio turco Aksam Spor.

En cuanto a las estadísticas, Icardi llegó a siete tantos y se encuentra tercero en la lista de los máximos anotadores de la Liga turca, detrás de Eldor Shomurodov (8) y Paul Onuachu (8).

El gol de Icardi abrió el camino a una remontada. El dominio del Galatasaray se afianzó cuando İlkay Gündogan sentenció el encuentro con el tercer gol, reafirmando su condición de referente en el equipo. La expulsión de Thalisson Kelven en el Gençlerbirligi al minuto 70 parecía allanar el camino para los locales, pero el conjunto visitante, pese a quedar con diez jugadores, logró descontar en el 77 gracias a Metehan Mimaroğlu. Galatasaray se impuso por 3-2.

De todos modos, la imagen ofrecida por el Galatasaray dejó dudas de cara a los próximos compromisos, especialmente el duelo de Champions frente al St. Gilloise y el derbi ante el Fenerbahçe. La victoria permitió al equipo alcanzar los 32 puntos y conservar el primer puesto en la tabla del certamen turco. “Fue un partido difícil, se nos puso difícil del principio. Ellos consiguieron un gol y tuvimos que salir a buscar el resultado. También muy difícil por las lesiones de algunos jugadores. Esto, obviamente, el equipo lo sufre”, explicó Icardi sobre el encuentro.

“Creo que el equipo no se compone sólo de once jugadores. También hay otros jugadores que a veces juegan menos, a veces juegan más, pero cada jugador debe ser profesional, responsable, y dar lo mejor en cada partido. Los que juegan menos, obviamente, aprovechar las oportunidades. Hay muchos jugadores lesionados, muchos que seguramente van a intentar llegar para el derby, pero primero tenemos que pensar en el partido de Champions: queremos seguir con la racha ganadora”, advirtió sobre los dos juegos trascendentales que tendrán.

Vale recordar que el reciente viaje de Icardi a la Argentina junto a María Eugenia Suárez desató una crisis interna en el Galatasaray, en un contexto donde la estabilidad del club ya se encontraba comprometida. El delantero, de 32 años, permaneció diez días en su país natal tras obtener un permiso especial del entrenador Okan Buruk, una decisión que generó un intenso debate tanto en la dirigencia como entre los aficionados, según informó el portal Milliyet.

La prolongada ausencia de Icardi, quien asistió al estreno de la nueva serie de la China Suárez durante su estadía en Buenos Aires, alimentó las dudas sobre su compromiso con el equipo. La actitud del capitán, que asumió el brazalete tras la salida de Fernando Muslera, fue recibida con extrañeza y descontento por parte de algunos sectores del club, especialmente en un momento en que el rendimiento del argentino tras su última lesión. Icardi respondió con un gol en su primer partido, para despejar cualquier tipo de interrogante.

*El resumen del partido