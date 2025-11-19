El inesperado escándalo que desató en Galatasaray el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez a la Argentina

Mauro Icardi y la China Suárez, de viaje

Mauro Icardi, delantero argentino y capitán del Galatasaray, ha provocado una crisis interna en el club turco tras solicitar y obtener un permiso extendido durante el parate de selecciones para viajar a la Argentina junto a su pareja, María Eugenia Suárez, para ver a sus hijas, que residen en el país con su madre Wanda Nara. Esta decisión, que puede dejarlo afuera del equipo titular ante el Gençlerbirliği, ha generado reacciones divididas entre los seguidores y dentro de la institución, en un momento en que el equipo atraviesa un trance turbulento, según puntualizó el portal Milliyet.

El permiso inicial concedido a Icardi por el director técnico Okan Buruk era de cuatro días, en línea con el descanso otorgado al resto de la plantilla tras la derrota ante el Kocaelispor. Sin embargo, el delantero, de 32 años, solicitó una ampliación de su licencia para viajar a Argentina y ver a sus hijas, además de atender asuntos personales. Finalmente, Buruk autorizó la extensión, permitiendo que Icardi permaneciera en su país natal durante diez días, lo que sorprendió tanto a la interna del club como a la afición.

La actitud del capitán, quien asumió el brazalete tras la salida de Fernando Muslera, fue recibida con extrañeza y descontento por parte de algunos sectores del club. La situación se agravó por la reciente lesión de Victor Osimhen, que incrementó la necesidad del equipo de contar con Icardi. La ausencia del delantero en los entrenamientos y su prolongada estadía en Argentina, donde asistió al estreno de la nueva serie de la China Suárez, alimentaron el debate sobre su compromiso con el equipo.

Entre los fanáticos del Galatasaray, la decisión de Icardi de priorizar asuntos personales en plena temporada ha polarizado opiniones. Mientras algunos critican su falta de responsabilidad y cuestionan su estado físico y mental —ya que su rendimiento tras la última lesión ha estado por debajo de las expectativas y ha sido objeto de críticas por sobrepeso—, otros consideran que la presencia del argentino es fundamental para las aspiraciones deportivas del club, a partir de su aporte en el pasado.

El rosarino acumula cinco títulos en Estambul

A nivel estadístico, Icardi ha disputado 102 partidos con la camiseta del Galatasaray, en los que ha marcado 67 goles y ha dado 22 asistencias. Su contrato con el club finaliza al término de la presente temporada, lo que añade incertidumbre sobre su futuro en la institución, sobre todo porque no hay negociaciones para una renovación en curso.

En el plano deportivo, la ausencia de Icardi tendrá un impacto inmediato. Es que recién este jueves viajó junto a su novia, en un vuelo de línea, hacia Estambul. En consecuencia, la especulación es que como mínimo no jugará de entrada ante el Gençlerbirliği.

Incluso entre la dirigencia, el ex ariete del PSG y el Inter ya no es un intocable. Luego del tropiezo contra el Kocaelispor, en la reunión ordinaria de noviembre del Consejo de la institución, uno de los miembros criticó duramente a varios de los futbolistas, especialmente al argentino.

Según detalló el sitio Hurriyet, Turcan Bolayır, integrante de la cúpula del Galatasaray, reclamó airadamente por la situación de varias figuras. “No puede correr, no puede perder el exceso de peso, pero se ve obligado a parecer simpático. ¡No puede ser! El futbolista es un soldado, tienes que jugar, correr, ser como una tormenta. Si no haces esto, no puedes jugar en el Galatasaray. Lamentablemente, su cuerpo no está apto para jugar 90 minutos. No puede jugar. Pero si nuestro hermano (el entrenador) Okan Buruk cree en él, yo no puedo decir nada", fue el dardo que le lanzó a Icardi.

Ante la catarata de críticas, intervino el presidente Dursun Özbek: “No hablemos así de nuestros futbolistas, nos están escuchando”. “¡Pueden escuchar! No estoy diciendo nada incorrecto. Tampoco estoy insultando a nadie, presidente. Dicen ‘no den nombres’. ¿Acaso nacieron sin nombre estos hombres?“, insistió Bolayır.

Con cinco títulos en su haber, en la actualidad, tras una extensa rehabilitación por una lesión ligamentaria, Icardi ha marcado 6 goles en 534 minutos repartidos en 14 partidos. La continuidad del punta ingresó en el terreno de la incertidumbre hace varias semanas. En el medio, según Hurriyet, clubes del continente americano habrían sondeado la situación de Icardi vía su representante. El Club América de México y Estudiantes de Argentina se contactaron para conocer las condiciones de un posible traspaso al finalizar la temporada.

Además, corrió la versión de que el club saudí NEOM SC presentó una oferta de diez millones de euros anuales (11.700.000 dólares) para quedarse con sus servicios. Y Tuttosport remarcó que el Milan ha puesto la mira en el delantero argentino. ¿Incidirá este nuevo cortocircuito en la definición sobre su futuro?