Deportes

El millonario premio en dólares que embolsó Lanús tras ser campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro

El Granate se aseguró un importante ingreso económico luego de la final en Asunción

Guardar
Lanús se impuso en los
Lanús se impuso en los penales y conquistó la Copa Sudamericana (Foto: Reuters/Cesar Olmedo)

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana después de derrotar a Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, en una infartante definición por penales luego del empate sin goles en el tiempo regular y el alargue. El equipo de Mauricio Pellegrino fue autor de una gesta histórica que quedará marcada en la memoria, en las vitrinas y también se hará sentir en lo económico. Y es que gracias a este logro, el Granate embolsó una suma millonaria de dinero a sus arcas.

La Conmebol detalló de antemano que, en la Sudamericana, los clubes con mayores ingresos hasta las semifinales fueron los eliminados Universidad de Chile, con 6,59 millones de dólares, e Independiente del Valle, que ha recibido 6,26 millones de dólares (USD 6.260.000). Ambos equipos habían participado previamente en la fase de grupos de la Libertadores, lo que incrementó sus premios acumulados. Por su parte, Atlético Mineiro sumó 3,73 millones de dólares (USD 3.730.000) y Lanús alcanzó 3,345 millones de dólares (USD 3.345.000) antes de la final.

De cara a la definición del torneo, la Conmebol precisó que el club que se consagrara campeón recibiría un premio adicional de 6,5 millones de dólares (USD 6.500.000), mientras que el subcampeón obtendrá 2 millones de dólares (USD 2.000.000). Estos incentivos económicos se suman a los montos ya percibidos por cada instancia superada, consolidando a la competencia como una fuente de recursos clave para las instituciones participantes.

Es decir que, después de todas las rondas que atravesó más la final ganada, Lanús acumuló casi USD 10 millones: fueron exactamente 9.845.000 dólares. Por su parte, Atlético Mineiro encontró su premio consuelo y al menos sumó un total de 5.730.000 dólares.

Pero además, se aseguró el boleto a la Copa Libertadores 2026, por lo que el Granate tendrá un ingreso extra ya en la próxima temporada al disputar la fase de grupos del certamen más importante del continente.

CÓMO SON LOS PREMIOS EN LA COPA LIBERTADORES

Hasta la instancia de semifinales, Palmeiras encabeza la lista de ingresos, habiendo acumulado USD 10.230.000 en premios, lo que lo posiciona como el club con mayor recaudación en esta edición.

En la segunda posición se encuentra Racing Club de Avellaneda, que bajo la dirección de Gustavo Costas logró llevarse reunir USD 9.570.000 en concepto de premios, consolidándose como el segundo equipo más beneficiado económicamente antes de la final. Esta cifra refleja el impacto de su desempeño en el torneo y la importancia de cada fase superada.

El tercer lugar en la tabla de ingresos corresponde tanto a Liga de Quito como a Flamengo, que han obtenido USD 9.240.000 cada uno. Esta paridad evidencia la competitividad entre los semifinalistas y la distribución de los premios en función de los logros deportivos alcanzados.

Pero tanto Palmeiras como Flamengo contarán con un exponencial salto luego de la final, independientemente del resultado. La expectativa financiera se incrementa de cara al próximo sábado, ya que el club que se consagre campeón recibirá un premio adicional de USD 24.000.000, mientras que el subcampeón será recompensado con USD 7.000.000.

Temas Relacionados

LanúsAtlético MineiroCopa SudamericanaConmebolClub Atletico Lanus

Últimas Noticias

Lanús y Atlético Mineiro definen en los penales al campeón de la Copa Sudamericana

El Granate y el Galo empataron 0-0 en los 120 minutos disputados en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Televisa ESPN, Disney+ y DSports

Lanús y Atlético Mineiro definen

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El argentino tendrá un nuevo desafío en el trazado urbano de Estados Unidos que contará con Lando Norris iniciando desde la pole

Franco Colapinto largará 15° en

Icardi volvió a Galatasaray tras su viaje a la Argentina con la China Suárez, anotó un gol clave y le contestó a sus críticos: “Los dejo hablar tranquilos”

El delantero argentino lideró la remontada de su equipo, que se impuso por 3-2 frente al Gençlerbirligi por la liga turca

Icardi volvió a Galatasaray tras

El particular método que aplicó el Atlético Mineiro de Sampaoli en el saque de la final de la Sudamericana ante Lanús: tiró la pelota al lateral

El Galo inició la definición en Asunción contra el Granate con la llamativa estrategia que suele implementar el París Saint-Germain de Luis Enrique

El particular método que aplicó

La ovación de los hinchas del Barcelona a Lionel Messi en el primer partido en el Camp Nou tras las obras

Los fanáticos azulgranas recordaron al astro argentino cuando el reloj marcó los diez minutos del duelo frente al Athletic Bilbao

La ovación de los hinchas
DEPORTES
Lanús le ganó en los

Lanús le ganó en los penales a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Icardi volvió a Galatasaray tras su viaje a la Argentina con la China Suárez, anotó un gol clave y le contestó a sus críticos: “Los dejo hablar tranquilos”

El particular método que aplicó el Atlético Mineiro de Sampaoli en el saque de la final de la Sudamericana ante Lanús: tiró la pelota al lateral

La ovación de los hinchas del Barcelona a Lionel Messi en el primer partido en el Camp Nou tras las obras

TELESHOW
La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra compartieron fotos de su día en la pileta y se declararon su amor

El festejo de la China Suárez ante el gol de Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray

Vacaciones, amigas y cocos frescos: cómo sigue el descanso de Laurita Fernández en Brasil tras su separación

El tierno mensaje de Lali Espósito para celebrar el primer libro de su madre: “Te admiro y te agradezco”

El Turco Husaín celebró su cumpleaños junto a figuras de MasterChef Celebrity en una noche a pura diversión

INFOBAE AMÉRICA

Los hijos de Bolsonaro acusaron

Los hijos de Bolsonaro acusaron al juez Alexandre de Moraes de querer “matar” al ex presidente brasileño

Jair Bolsonaro admitió que intentó quemar su tobillera electrónica durante su arresto domiciliario

El legado de Ornella Vanoni: una obra de autenticidad y reinvención en la música popular italiana

Donald Trump aseguró que su plan de paz no es la “última oferta” para Ucrania: “Tenemos que ponerle fin a la guerra”

El furor del “salmon sperm facial”: el tratamiento de ADN de salmón y trucha que se expande en clínicas europeas