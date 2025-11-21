Se definió la agenda de Lionel Messi hasta la Copa del Mundo: 15 partidos con Inter Miami y la Finalissima con la selección argentina

Lionel Messi tendrá una cargada agenda entre Inter Miami y la selección argentina (REUTERS/Pablo Morano)

El Inter Miami se prepara para una temporada 2026 que marcará un antes y un después en su historia, con el estreno de su nuevo estadio y una agenda repleta de desafíos y novedades en la Major League Soccer (MLS). El club dio a conocer el calendario oficial de la temporada regular, que contempla 34 partidos y una serie de hitos que prometen captar la atención de los aficionados y consolidar la presencia del equipo en el sur de Florida. También está delineado el panorama a nivel selección argentina hasta la Copa del Mundo.

El esperado debut del Miami Freedom Park como sede del Inter Miami será uno de los momentos más destacados del año. Tras disputar cinco encuentros consecutivos como visitante al inicio de la campaña, el equipo regresará a casa para inaugurar su estadio el sábado 4 de abril, cuando recibirá al Austin FC. Este partido no solo representa el primer compromiso de la MLS en el nuevo recinto, sino que también simboliza el inicio de una nueva etapa para la institución y su afición.

La temporada 2026 también introduce un nuevo adversario en la competencia: el San Diego FC, que se incorporó a la liga en 2025. El primer enfrentamiento entre ambos equipos está programado para el domingo 20 de septiembre en el Miami Freedom Park, lo que añade un componente inédito al calendario del Inter Miami.

El mes de mayo traerá consigo un fin de semana deportivo de alto perfil en el sur de Florida. El sábado 2 de mayo, el Inter Miami será anfitrión del Orlando City, renovando la rivalidad estatal en el marco del Miami Freedom Park. Al día siguiente, el 3 de mayo, la ciudad acogerá la quinta edición del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en el Autódromo Internacional de Miami, ubicado en el Hard Rock Stadium, lo que convertirá esos días en una cita imperdible para los amantes del deporte.

El calendario de la MLS 2026 contempla pausas estratégicas para dar cabida a competiciones internacionales. El Inter Miami participará por tercera vez consecutiva en la Copa de Campeones de la Concacaf, cuya edición de 2026 se celebrará entre febrero y mayo. Además, la liga suspenderá su actividad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio, permitiendo que jugadores y aficionados sigan el torneo global sin interferencias.

En cuanto a los desplazamientos, el Inter Miami visitará por primera vez a dos rivales en jornadas consecutivas. El sábado 18 de abril, el equipo viajará al Estado del Centenario para medirse con los Colorado Rapids en el Dick’s Sporting Goods Park de Commerce City, Colorado. Cuatro días después, el miércoles 22 de abril, enfrentará al Real Salt Lake en el America First Field de Sandy, Utah, ampliando así su experiencia en territorios hasta ahora inexplorados.

Así lucirá el Miami Freedom Park de Miami (Inter Miami)

La temporada regular ofrecerá una mayor dosis de fútbol entre semana, con siete partidos programados los miércoles: tres de ellos en casa y cuatro como visitante. Esta dinámica busca mantener el ritmo competitivo y brindar más oportunidades para que los seguidores disfruten de su equipo a lo largo del año. El cierre de la fase regular está previsto para el sábado 7 de noviembre, cuando el Inter Miami recibirá al Charlotte FC a las en el Miami Freedom Park, en el marco del denominado “Día de la Decisión” de 2026. Este encuentro pondrá fin a la etapa clasificatoria y dará paso a la lucha por el título.

Concluida la temporada regular, la atención se centrará en los Playoffs, que comenzarán tras la ventana FIFA de noviembre. Durante un mes, los equipos competirán por el campeonato, culminando en la final de la MLS Cup 2026 presentada. El calendario detallado de la postemporada será anunciado próximamente.

La FIFA dispuso que habrá dos ventanas previas a la disputa de la Copa del Mundo en Estados Unidos-México-Canadá. La primera será entre el 23 y 31 de marzo de 2026, en la que está confirmada la Finalissima contra España (la sede sería el estadio Lusail de Qatar). En tanto, entre el 1° y 9 de junio habrá uno o dos amistosos más que serán los últimos antes del debut en el Mundial, que tiene fecha de arranque el 11 de junio. Vale recordar que el 5 de diciembre será el sorteo.

Por lo pronto, Messi se prepara para afrontar las semifinales de Conferencia de la MLS ante FC Cincinnati, este domingo 23 de noviembre, a partir de las 19.

EL CALENDARIO DE LIONEL MESSI HASTA EL MUNDIAL 2026

21 de febrero: Los Angeles FC-Inter Miami

1° de marzo: Orlando City-Inter Miami

7 de marzo: FC United-Inter Miami

14 de marzo: Charlotte FC-Inter Miami

21 al 31 de marzo: Argentina-España (Finalissima)

22 de marzo: New York City FC-Inter Miami

4 de abril: Austin FC (inauguración del estadio Miami Freedom Park)

11 de abril: Inter Miami-New York Red Bulls

18 de abril: Colorado Rapids-Inter Miami

22 de abril: Real Salt Lake-Inter Miami

25 de abril: Inter Miami-New England Revolution

2 de mayo: Inter Miami-Orlando City

9 de mayo: Toronto FC-Inter Miami

13 de mayo: FC Cincinnati-Inter Miami

17 de mayo: Inter Miami-Portland Timbers

24 de mayo: Inter Miami-Chicago Fire

11 de junio: arranca la Copa del Mundo