Deportes

Estupor en Francia: intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa que tenía “más talento que Mbappé y Dembélé” y se retiró a los 25 años

El ex futbolista del Chelsea, Nantes y Lille fue apuñalado y se encuentra hospitalizado en estado grave

Guardar
Así jugaba Yann Gueho

El intento de asesinato de Yann Gueho, exfutbolista francés que en su juventud fue considerado una de las mayores promesas del fútbol francés, ha conmocionado a la comunidad deportiva y social en Francia. Gueho, de 31 años, permanece hospitalizado en estado grave en París tras recibir una herida de arma blanca en el tórax durante la noche del 9 de noviembre en Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), según informaron Marca y AS. La justicia francesa ha abierto una investigación por intento de homicidio, mientras el caso revive el debate sobre el destino de los talentos precoces y las dificultades que enfrentan fuera de los terrenos de juego.

El ataque se produjo cuando Gueho se encontraba acompañado de un amigo. El exjugador fue apuñalado y trasladado de urgencia a un hospital de la capital francesa, donde continúa recuperándose de las graves lesiones sufridas en el pecho. La evacuación médica fue inmediata y el futbolista sigue bajo observación médica, sin que se hayan dado detalles sobre su evolución más allá de la gravedad inicial.

Las autoridades judiciales abrieron el 12 de noviembre una investigación formal por los delitos de tentativa de homicidio y violencia en grupo con resultado de incapacidad superior a ocho días. Dos personas han sido detenidas y se encuentran en prisión preventiva: una de ellas está acusada de intento de homicidio y la otra de violencia en grupo. La policía mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y la posible implicación de más personas.

La figura de Gueho ha estado marcada por el contraste entre su extraordinario potencial futbolístico y una trayectoria personal plagada de dificultades. Nacido en 1994 en Maisons-Alfort, fue considerado desde muy joven como el mayor talento de su generación, superando incluso a figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Gueho pasó por las canteras de clubes de élite como Lille, Nantes, Chelsea y Paris FC, y se formó en el prestigioso INF Clairefontaine, referencia del fútbol formativo francés.

El punta, con la casaca
El punta, con la casaca del Chelsea

Excompañeros y entrenadores han recordado la calidad excepcional de Gueho. Valentin Rongier, actual jugador del Rennes y quien compartió vestuario con él en el Nantes, declaró que “estaba 10 niveles por encima de todos, podía enfrentarse a cualquiera en un uno contra uno. Nunca había visto algo así en mi vida. El balón se le pegaba a los pies”. Damien Dussaut, defensor que coincidió con Gueho en Clairefontaine, afirmó que “con 16 años Yann Gueho tenía más talento que Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé a su misma edad”. Adi Viveash, su entrenador en el Chelsea, describió que “regateaba a un oponente. Entonces, lo esperaba, y volvía a regatearlo de una manera diferente. Era tan arrogante que era un genio. Era como si congelara a los rivales para hacer con ellos lo que quisiera”.

A pesar de su brillantez en el campo, la carrera de Gueho se vio truncada por problemas personales y judiciales. Con 18 años fue condenado a prisión por varios atracos a mano armada y robos en domicilios. Posteriormente, le diagnosticaron un trastorno bipolar y tuvo que ser ingresado en un hospital psiquiátrico. Tras un breve paso por el Paris FC y sin lograr consolidarse en el fútbol profesional, Gueho se retiró a los 25 años, refugiándose en el anonimato y el entorno familiar.

El ataque sufrido por Gueho ha generado numerosas reacciones en el mundo del fútbol francés. Excompañeros y entrenadores han lamentado la pérdida de un talento que, según muchos, estaba destinado a marcar una época.

Temas Relacionados

deportes-internacionalYann GuehoPSGChelseadeportes-argentina

Últimas Noticias

Francisco Cerúndolo cayó frente a Alexander Zverev en el segundo cruce de la serie ante Alemania por la Copa Davis

El argentino perdió por 6-4 y 7-6(3) contra el número 3 del mundo, que estuvo más sólido y logró el primer punto para los europeos en el duelo por el Final 8, en Bolonia

Francisco Cerúndolo cayó frente a

“Soy el entrenador de Estados Unidos, no el conserje”: el enojo de Mauricio Pochettino con un periodista tras la goleada a Uruguay

El entrenador argentino se molestó por una pregunta sobre la rotación de su plantel tras ganarle a la Celeste por 5-1. “Quizá necesitamos detener la conferencia de prensa”, sostuvo

“Soy el entrenador de Estados

La respuesta de Hamilton y Leclerc al presidente de Ferrari tras quedar en el blanco de sus duras críticas

Los pilotos de la Scuderia hablaron sobre los dichos de John Elkann. Ambos revelaron cuál su relación con máximo responsable de La Rossa

La respuesta de Hamilton y

El comunicado del arquero de Independiente Rodrigo Rey tras el fallo judicial en favor de los niños con autismo

El futbolista y su esposa se expresaron en las redes sociales, con la colaboración de la abogada Junqueira y la ONG TEActiva acerca del caso que vivieron con sus hijos

El comunicado del arquero de

Los mejores memes del trofeo de “Campeón de Liga” que recibió Rosario Central, con la competencia aún en desarrollo

La AFA y la Liga Profesional reconocieron al Canalla por ser el equipo que más puntos sumó a lo largo del año y la distinción abrió el debate en las redes

Los mejores memes del trofeo
DEPORTES
Francisco Cerúndolo cayó frente a

Francisco Cerúndolo cayó frente a Alexander Zverev en el segundo cruce de la serie ante Alemania por la Copa Davis

“Soy el entrenador de Estados Unidos, no el conserje”: el enojo de Mauricio Pochettino con un periodista tras la goleada a Uruguay

La respuesta de Hamilton y Leclerc al presidente de Ferrari tras quedar en el blanco de sus duras críticas

El comunicado del arquero de Independiente Rodrigo Rey tras el fallo judicial en favor de los niños con autismo

Los mejores memes del trofeo de “Campeón de Liga” que recibió Rosario Central, con la competencia aún en desarrollo

TELESHOW
Walas contó que cuando era

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

El detrás de escena de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán: “Dependencia emocional”

De Copenhague a Mallorca: Ángela Leiva mostró su vida de viajes y música en octubre

Maxi López se quebró en Masterchef al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo consoló ante las cámaras

Desopilante momento en Ahora Caigo: Darío Barassi intentó probarse una remera y terminó atrapado en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Descubren una nueva serpiente negra

Descubren una nueva serpiente negra en India y la nombran en honor a Steve Irwin

Resistencia letal: qué animales pueden desafiar los venenos más mortales y cómo lo hacen

Una ola de frío polar sacude Europa y activa alertas por nieve, intensas heladas y riesgo de avalanchas

Ucrania recibió la propuesta de Estados Unidos para frenar la guerra con Rusia y Zelensky la discutirá con Donald Trump

La UE sancionó al ‘número dos’ de los paramilitares FAR por su rol en el “capítulo más sangriento” de la guerra en Sudán