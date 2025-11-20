Estupor en Francia: intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa que tenía “más talento que Mbappé y Dembélé” y se retiró a los 25 años

Así jugaba Yann Gueho

El intento de asesinato de Yann Gueho, exfutbolista francés que en su juventud fue considerado una de las mayores promesas del fútbol francés, ha conmocionado a la comunidad deportiva y social en Francia. Gueho, de 31 años, permanece hospitalizado en estado grave en París tras recibir una herida de arma blanca en el tórax durante la noche del 9 de noviembre en Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), según informaron Marca y AS. La justicia francesa ha abierto una investigación por intento de homicidio, mientras el caso revive el debate sobre el destino de los talentos precoces y las dificultades que enfrentan fuera de los terrenos de juego.

El ataque se produjo cuando Gueho se encontraba acompañado de un amigo. El exjugador fue apuñalado y trasladado de urgencia a un hospital de la capital francesa, donde continúa recuperándose de las graves lesiones sufridas en el pecho. La evacuación médica fue inmediata y el futbolista sigue bajo observación médica, sin que se hayan dado detalles sobre su evolución más allá de la gravedad inicial.

Las autoridades judiciales abrieron el 12 de noviembre una investigación formal por los delitos de tentativa de homicidio y violencia en grupo con resultado de incapacidad superior a ocho días. Dos personas han sido detenidas y se encuentran en prisión preventiva: una de ellas está acusada de intento de homicidio y la otra de violencia en grupo. La policía mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y la posible implicación de más personas.

La figura de Gueho ha estado marcada por el contraste entre su extraordinario potencial futbolístico y una trayectoria personal plagada de dificultades. Nacido en 1994 en Maisons-Alfort, fue considerado desde muy joven como el mayor talento de su generación, superando incluso a figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Gueho pasó por las canteras de clubes de élite como Lille, Nantes, Chelsea y Paris FC, y se formó en el prestigioso INF Clairefontaine, referencia del fútbol formativo francés.

El punta, con la casaca del Chelsea

Excompañeros y entrenadores han recordado la calidad excepcional de Gueho. Valentin Rongier, actual jugador del Rennes y quien compartió vestuario con él en el Nantes, declaró que “estaba 10 niveles por encima de todos, podía enfrentarse a cualquiera en un uno contra uno. Nunca había visto algo así en mi vida. El balón se le pegaba a los pies”. Damien Dussaut, defensor que coincidió con Gueho en Clairefontaine, afirmó que “con 16 años Yann Gueho tenía más talento que Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé a su misma edad”. Adi Viveash, su entrenador en el Chelsea, describió que “regateaba a un oponente. Entonces, lo esperaba, y volvía a regatearlo de una manera diferente. Era tan arrogante que era un genio. Era como si congelara a los rivales para hacer con ellos lo que quisiera”.

A pesar de su brillantez en el campo, la carrera de Gueho se vio truncada por problemas personales y judiciales. Con 18 años fue condenado a prisión por varios atracos a mano armada y robos en domicilios. Posteriormente, le diagnosticaron un trastorno bipolar y tuvo que ser ingresado en un hospital psiquiátrico. Tras un breve paso por el Paris FC y sin lograr consolidarse en el fútbol profesional, Gueho se retiró a los 25 años, refugiándose en el anonimato y el entorno familiar.

El ataque sufrido por Gueho ha generado numerosas reacciones en el mundo del fútbol francés. Excompañeros y entrenadores han lamentado la pérdida de un talento que, según muchos, estaba destinado a marcar una época.