Tomás Etcheverry y la mística de la Copa Davis: “Es la competencia que más disfruto jugar”

El conjunto nacional completó una nueva jornada de entrenamiento y, además, atendió a la prensa en el complejo BolognaFiere, donde este martes comenzará el Final 8 de la Copa Davis

A menos de 72 horas del enfrentamiento ante Alemania por los cuartos de final de la Copa Davis, la Selección Argentina de Tenis YPF profundiza su preparación en Bolonia, Italia, sede del Final 8.

Este lunes, el equipo sumó su tercera jornada de entrenamientos y además atendió a la prensa en el complejo BolognaFiere, que a partir de este martes, con el cruce entre Francia y Bélgica, recibirá a los ocho mejores equipos del mundo.

Los tenistas argentinos -único país no europeo presente en la competencia-, aludieron a la preparación y describieron qué significa defender los colores nacionales en el torneo por equipos más importante del planeta.

“La competencia que más disfruto jugar es la Copa Davis. Jugar para el país es una experiencia totalmente diferente. Es algo muy lindo y un honor. Ojalá consigamos el mejor resultado posible”, afirmó Tomás Etcheverry, 60° del mundo y segunda raqueta argentina.

El platense también destacó el apoyo del público argentino en cada serie: “Espero que haya mucha gente aquí en Italia. Siempre tenemos mucho apoyo y es muy especial cómo nos acompañan”.

Francisco Cerúndulo, 21° del ranking ATP y el mejor tenista nacional de la actualidad, valoró el vínculo interno y la ventaja de conocerse desde chicos con Etcheverry y Comesaña. “Tenemos una gran relación. Con Tommy y Come nos conocemos desde los 10 años y los más grandes nos aportan experiencia. Eso hace más fácil preparar la semana”, remarcó.

Francisco Cerúndolo mira la Ensaladera de Plata. Detrás, Tomás Etcheverry (Fuente: Prensa AAT)

También analizó un posible cruce con Alexander Zverev, al que superó en tres de los cuatro cruces que tuvieron en el último año y medio: “Tener un buen head-to-head ayuda, pero lo que pasó fue en polvo de ladrillo y ahora el desafío es diferente. Él viene jugando muy bien en rápida, pero voy a intentar adaptar lo que funcionó”.

Francisco Comesaña consideró que, amén de las condiciones de la cancha y la pelota, lo primordial es la química interna. “Lo que hace que todo sea mejor es cómo estamos nosotros como equipo. Tenemos una energía muy buena”.

Horacio Zeballos, referente del dobles argentino, habló de la emoción que genera representar al país. “Es una de las razones por las que disfrutamos la Copa Davis. Mirar la tribuna y ver a los argentinos es algo que voy a recordar toda la vida”.

El marplatense también analizó el triunfo que obtuvo la semana pasada ante la dupla alemana conformada por Kevin Krawietz y Tim Puetz en las ATP Finals, y cómo puede influir en la serie del jueves: “Vamos a hablar y tratar de replicar algunas cosas. El dobles es muy dinámico, pero buscaremos usar nuestras armas y potenciar los puntos fuertes de Molteni”.

Andrés Molteni dejó una reflexión sobre los formatos de dobles. “Para jugarlo, me gusta más este sistema. Para verlo, un super tiebreak puede ser más entretenido, pero adentro de la cancha es difícil vivirlo. Prefiero los games largos y un tercer set completo”, mencionó.

El equipo argentino brindó una conferencia este lunes (Fuente: Prensa AAT)

El capitán Javier Frana destacó el lugar que ocupa Argentina en esta instancia. “Representamos a una región entera porque somos el único país sudamericano en el Final 8”, valoró.

Además, compartió una reflexión sobre el espíritu del equipo: “Con la experiencia, lo que quedan son los momentos vividos. Hay que lograr un equilibrio entre el foco competitivo y la distensión. Somos privilegiados de estar acá y cada uno está cumpliendo un sueño que tenía desde chico”.

Otra jornada de entrenamientos

Este lunes, Comesaña realizó dos prácticas con rivales internacionales: por la mañana, se entrenó con el español Pedro Martínez, mientras que por la tarde lo hizo con el francés Giovanni Mpetshi Perricard.

Al mediodía también se entrenaron Cerúndulo y Etcheverry. Sobre el cierre de la jornada, Molteni y Zeballos disputaban un partido de preparación ante los austríacos Lucas Miedler y Alexander Erler.

El conjunto nacional jugará este jueves, desde las 13:00 (hora argentina), frente a Alemania en el SuperTennis Arena de Bolonia.