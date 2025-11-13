Francisco Cerúndolo palpitó la serie contra Alemania por el Final 8 de la Copa Davis: “Sé cómo incomodar a Zverev”

Francisco Cerúndolo en la despedida del equipo de Copa Davis que viajará a Bolonia (Crédito: Prensa AAT)

Tras una temporada en la que, a fuerza de buenos resultados, trepó 10 posiciones hasta quedar 21° en el ranking ATP, Francisco Cerúndolo ya está en modo Copa Davis. Este viernes viajará junto al equipo nacional para disputar el Final 8 en Bolonia, Italia, donde el jueves 20 de noviembre se desarrollará el cruce con Alemania por los cuartos de final.

Uno de los atractivos será el duelo ante Alexander Zverev, número 3 del mundo y a quien Cerúndolo le tomó la medida en los últimos tiempos. Sascha, que está jugando los ATP Finals, integra la nómina de su país luego de casi tres años de ausencia: su última participación en el certamen por equipos más importante del mundo fue en febrero de 2023, frente a Suiza.

“Sé lo que le molesta y sé cómo incomodarlo. Ojalá pueda aprovechar eso”, lanzó Cerúndolo, que derrotó a Zverev en tres de los cuatro enfrentamientos que tuvieron en el último año y medio. “Lo he escuchado decir que no me quiere ni ver, que no sabe cómo jugarme, ja. Yo me río y lo entiendo, porque a mí me pasa con otros jugadores: algunos te calzan perfecto y hay otros a los que no les podés ganar. Entiendo ese sentimiento”, amplió el número uno argentino, en charla con Infobae.

Cerúndolo hizo un balance de su temporada y reconoció haber tenido altibajos, aunque en las últimas semanas logró recuperar terreno. “Creo que fue un gran año en general. La primera mitad, de enero a junio, fue la mejor de mi carrera. Después tuve una caída mental y un poco de desgaste físico que me jugaron una mala pasada en la gira de pasto y los torneos de polvo de ladrillo que le siguieron”, explicó.

Y amplió: “Ahí estuve un mes, un mes y medio en los que no pude competir muy bien. Tenía pocas ganas y estaba cansado por el desgaste en los primeros meses del año. Después pude levantarme. Jugué un buen tenis en los torneos indoor y terminé de una buena manera el año en el circuito”.

Francisco Cerúndolo saluda a Alexander Zverev luego de eliminarlo en el Argentina Open de este año

Sobre el desafío de jugar la Copa Davis en esta etapa del calendario, Cerúndolo fue sincero: “Es un momento muy lindo, aunque es cierto que cae en una época bastante complicada: terminé hace dos semanas de competir en París Bercy y es duro, porque te ponés el chip de las vacaciones, pero a la vez no te podés relajar del todo porque tenés que competir una vez más con Argentina”.

El 21° del mundo, que viajó al país luego de su participación en Francia, agregó: “Me tomé un poquito más flexible esta semana de entrenamiento. Le metí, pero no como lo venía haciendo durante todo el año. Estuvimos entrenando con el equipo y también haciendo planes con la familia y los amigos para descansar un poco. Ahora llega la Davis y hay que meterse a full para llegar de la mejor forma”.

Cerúndolo destacó la importancia del grupo en una competencia tan especial: “Tener un equipo, una delegación de 10-15 personas que forman un lindo grupo, ayuda mucho en un deporte individual como es el tenis. Hay química y todo eso levanta el ánimo. Lo disfruto mucho, al igual que mis compañeros”.

Sobre el rol de los referentes, acotó: “(Horacio) Zeballos es el líder anímico del equipo, más allá de los capitanes. A mí me toca ser un líder tenístico porque soy el número uno de Argentina y tengo que transmitirles eso a mis compañeros y a mis rivales”.

Francisco Cerúndolo junto a Francisco Comesaña y Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis (Crédito: Prensa AAT)

El jueves, Argentina se medirá con Alemania. Si bien Zverev está convocado, en las últimas horas surgieron rumores que colocaron en duda su presencia ante la posibilidad de que avance a las instancias finales de las ATP Finals y llegue a Bolonia diezmado desde lo físico y lo mental. “Obvio que no es lo mismo que juegue o no juegue Zverev. Es el 3 del mundo y fortalece a su equipo. Si él no está, ellos van a tener menos jerarquía, pero la realidad es que hay que estar preparado para lo que nos toque”, analizó Cerúndolo.

“Estamos nuevamente en cuartos de final. El año pasado estuvimos muy cerca con Italia, que es el bicampeón defensor. Este año tenemos una nueva oportunidad y estamos enfocados en el jueves que viene. Si llegamos a ganar el jueves, prepararemos la semifinal del sábado a full. Y si no, lo habremos dado todo. Creo que esto es paso a paso. Son series separadas, partidos distintos entre sí. Hay que ir día por día y punto por punto”, concluyó.