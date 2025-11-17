La Selección Argentina de Copa Davis participó de la gala oficial y acelera su preparación en Bolonia

Andrés Molteni, Francisco Comesaña, Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo, el capitán Javier Frana y Horacio Zeballos, los nombres de la ilusión argentina (Fuente: Prensa AAT)

La Selección Argentina YPF de tenis masculino ya vive la semana más importante de la temporada. A cuatro días del cruce ante Alemania, por el Final 8 de la Copa Davis, el conjunto dirigido por Javier Frana se entrena en Bolonia y este domingo cumplió con una doble agenda: primero participó del Welcome Event y luego tuvo su primer contacto con la cancha central del SuperTennis Arena.

La gala oficial se desarrolló en el Palazzo Re Enzo, con la presencia de todos los equipos finalistas y las máximas autoridades de la ITF.

Los jugadores argentinos fueron los primeros en caminar por la green carpet del palacio boloñés. Allí posaron para las fotos oficiales, compartieron un cóctel con platos típicos italianos y conversaron con representantes de otros equipos. Por Alemania se ausentaron sus dos principales singlistas: Alexander Zverev y Jan-Lennard Struff.

Durante la ceremonia tomaron la palabra David Haggerty, presidente de la ITF; Ross Hutchins, CEO de la federación; y Feliciano López, director del Final 8. El trofeo de la Copa Davis fue uno de los grandes protagonistas de la noche y acaparó todas las fotos.

Hubo además un momento distendido entre Frana y su par alemán, Michael Kohlmann, antes del cruce por los cuartos de final. “Javier fue uno de mis ídolos cuando era chico”, dijo el conductor del seleccionado europeo. “Me hacés quedar muy viejo”, respondió, entre risas, el capitán argentino.

Francisco Cerúndolo mira el trofeo. Detrás, Tomás Etcheverry (Fuente: Prensa AAT)

El primer ensayo en el estadio principal

Este domingo, el equipo argentino tuvo cuatro turnos de entrenamiento en distintos escenarios. Los primeros en salir a la cancha fueron Tomás Etcheverry y Andrés Molteni, que trabajaron en la cancha 3 del complejo BolognaFiere.

Luego, Molteni se unió a Horacio Zeballos para continuar la práctica de dobles. En paralelo, Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña realizaron su primer entrenamiento en la cancha central del SuperTennis Arena, con capacidad para 10 mil espectadores.

Etcheverry volvió a combinar parte del entrenamiento con un potencial rival en el torneo: el español Pablo Carreño Busta, a quien podría enfrentar en unas hipotéticas semifinales.

El equipo volverá a entrenarse este lunes en cuatro tandas. Luego, habrá atención a la prensa y el cierre del día tendrá un partido de dobles frente a la dupla austríaca.

El análisis de Javier Frana: “La cancha es lenta, pero cómoda”

Tras la jornada de trabajo, el capitán argentino analizó las primeras sensaciones del equipo argentino en el estadio principal.

“Estamos muy bien. Los primeros días son para encontrar el timing del piso. La velocidad del pique es relativamente lenta, pero cómoda para todos”, explicó.

Sobre el duelo contra Alemania, Frana respondió: “Todos los países tienen sus puntos fuertes. Zverev es un jugador de una jerarquía altísima, pero nosotros también tenemos argumentos para competir de igual a igual. A veces se gana sin jugar el mejor partido, y a veces se juega muy bien y el resultado sigue su propio camino”.

La Ensaladera de Plata, presente en la gala de bienvenida (Fuente: Prensa AAT)

Ante la consulta sobre si ya tiene definidas las alineaciones para el jueves, el capitán señaló: “Nos quedan muchos días y no estamos pendientes de eso. La prioridad es que cada jugador se sienta bien”.

“Es un evento en el que hay que estar muy enfocado, disfrutar y valorar el proceso que encaramos desde fines del año pasado. Estamos donde queremos estar, con mucha responsabilidad y sin que nadie nos haya regalado nada”, concluyó Frana.