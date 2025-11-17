“Pequeño cretino engreído”: quién es la promesa del rugby inglés que se inspira en Garnacho y desafió el Haka de los All Blacks

Los gestos de Pollock durante el haka neozelandés

La atención de los fanáticos del rugby se centró en Inglaterra y su inusual respuesta al Haka de los All Blacks durante el reciente enfrentamiento en Twickenham, donde el equipo local se impuso por 33-19 a Nueva Zelanda. La formación en círculo adoptada por los ingleses antes del inicio del partido, ideada por Jamie George, generó un intenso debate y se viralizó rápidamente entre seguidores y especialistas del deporte, sobre todo por la actitud de Henry Pollock.

El ritual maorí, uno de los símbolos más reconocibles del rugby internacional, fue desafiado por el conjunto inglés con una estrategia que evocó la célebre “V voladora” utilizada en la semifinal del Mundial 2019, también frente a los All Blacks. Según la prensa británica, este gesto reflejó una nueva mentalidad en el equipo dirigido por Steve Borthwick, que buscó alterar el protocolo habitual y reafirmar su carácter ante uno de los rivales más dominantes del rugby mundial.

La organización de la formación también tuvo en cuenta la experiencia de los jugadores. “Nuestra teoría era que los mayores estarían a un lado y los más jóvenes al otro”, precisó George a The Sun. A su izquierda se ubicó Pollock, de 20 años, debutante ante Nueva Zelanda y uno de los integrantes más jóvenes del plantel.

Sobre la elección de Pollock, George confesó: “Éramos reacios a dárselo a Henry porque no estábamos seguros de lo que iba a hacer”, mientras que Maro Itoje ocupó el centro de la formación.

El episodio sumó un nuevo matiz cuando Pollock acaparó la atención de la audiencia televisiva y de los presentes en el estadio por su actitud durante el Haka. Las cámaras captaron al joven ala relamiéndose los labios mientras observaba fijamente a los All Blacks, un gesto que generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios elogiaron su audacia, mientras que otros lo consideraron una falta de respeto.

En el entorno del rugby inglés, la personalidad de Pollock es reconocida por su carácter desafiante. Según la prensa británica, el capitán Maro Itoje lo describió como “absolutamente molesto” y “una plaga”, mientras que Courtney Lawes lo definió como “un pequeño cretino engreído”.

Este tercera línea, nacido en Banbury, se ha consolidado como una de las promesas más firmes del deporte, gracias a una serie de actuaciones sobresalientes tanto en el ámbito local como internacional.

El año 2025 marcó un punto de inflexión en la carrera de Pollock, quien debutó en el seleccionado de Inglaterra el 14 de enero, justo después de cumplir dos décadas de edad. Su impacto fue inmediato: en la última fecha del Seis Naciones, ingresó al campo en el Principality Stadium como reemplazo de Tommy Freeman y, en tan solo 31 minutos, anotó dos tries en la contundente victoria por 68-14 frente a Gales. Este desempeño no solo evidenció su capacidad ofensiva, sino que también lo posicionó como una pieza clave en el esquema inglés.

La formación de Pollock comenzó en las divisiones juveniles del Northampton, donde se incorporó a la categoría M13. Su liderazgo y talento lo llevaron a obtener la capitanía tanto de su club como del seleccionado inglés M18. Su primera experiencia en la Premiership Cup llegó en la temporada 2022/23, enfrentando a equipos como London Irish, Saracens y Newcastle. Un año después, firmó su primer contrato profesional con los Saints y debutó oficialmente en noviembre ante Leicester Tigers, partido que culminó con un ajustado triunfo por 19-18.

Durante 2024, Pollock viajó a Ciudad del Cabo para disputar el Mundial de Rugby M20 con Inglaterra. Allí, ejerció la capitanía y fue distinguido como jugador del partido en tres ocasiones, además de ser elegido el mejor del torneo tras la victoria sobre Francia por 21-13. En ese certamen, sumó dos tries, uno de ellos frente a Los Pumitas. Además, fue nombrado jugador destacado en un Test Match entre Inglaterra A y Australia A.

En la presente temporada, Pollock se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Premiership y ha contribuido de manera decisiva a que Northampton alcance la final de la Champions Cup, tras superar a Leinster en la semifinal.

Su actitud no fue lo único que llamó la atención. También lo hizo su imagen, inspirada en el futbolista argentino del Chelsea Alejandro Garnacho.

La influencia del Bichito en su estilo de pelo platinado fue reconocida abiertamente por Pollock, quien, en declaraciones recogidas por The Sun, comentó: “Pensé que sería diferente. Vi el pelo de Garnacho y me dije: ‘Sí, al diablo, ¿por qué no?’ Siempre me ha gustado, así que decidí cambiar”.