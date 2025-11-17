Deportes

La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre: de la ovación en La Bombonera al gesto del uruguayo que encontró la camiseta homenaje

El hijo de Miguel no pudo contener las lágrimas tras el partido

Guardar
La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre

El regreso de Nacho Russo a la Bombonera estuvo marcado por una atmósfera cargada de emoción, cuando el delantero de Tigre fue recibido con una ovación por parte de los hinchas de Boca Juniors. El joven futbolista, hijo del recordado entrenador Miguel Ángel Russo, fallecido el 8 de octubre, vivió un momento especial antes, durante y después, en el que la memoria de su padre se hizo presente en cada rincón del estadio y terminó en victoria del Xeneize por 2-0.

Apenas los equipos pisaron el césped, los fanáticos del Xeneize dedicaron un sentido homenaje al exdirector técnico. Desde las tribunas, se escuchó el cántico: “Olé, olé, olé, olé, Russo, Russo...”. Nacho, visiblemente conmovido, respondió al gesto con aplausos, reconociendo el afecto de la multitud. Este acto de reconocimiento se sumó al homenaje que el delantero ya había presenciado en el encuentro anterior entre Boca y Belgrano, aunque en esta ocasión su regreso se produjo como jugador de Tigre.

Además del tributo de los hinchas, el atacante del elenco de Victoria se acercó al banco de suplentes de Boca para saludar a Claudio Úbeda y al resto del cuerpo técnico que acompañó a su padre durante su paso por el club. Este gesto reforzó el vínculo personal y profesional que une a la familia Russo con la institución xeneize.

Nacho habló sobre la camiseta
Nacho habló sobre la camiseta de Boca que se lanzó en el homenaje a su padre y que apareció en Uruguay

Una vez concluido el encuentro, Nacho habló con ESPN y no pudo evitar emocionarse ante el recuerdo de su padre. “Emocionalmente es muy fuerte, porque el estaba acá hace poquito. Pero bueno, yo tenía que cumplir, estoy en Tigre, tenía que jugar para Tigre. Tenía que ganar, nosotros queríamos ganar. No se pudo. Obviamente que eso tuvo un condimento especial en lo previo”, comenzó.

“Después, cuando arrancó el partido yo me enfoqué en tratar de ganar y ahora veré si puedo disfrutar algo más dentro del enojo, que me lo permita, porque esto es algo que por ahí no se vuelve a repetir”, continuó.

Luego, se refirió al diálogo que mantuvo con el uruguayo Edinson Cavani, compatriota del productor de encontró la camiseta que el Xeneize lanzó al cielo para homenajear al entrenador. “Justo estaba Santiago, el chico que rescató la camiseta y estaba la familia de él y ahora viene al vestuario y me la va a entregar”, contó. Algo que ya habían anticipado en la semana que sucedería.

Tras eso se quebró nuevamente y expresó: “Justo en la semana previa al partido contra Boca. En Uruguay, donde íbamos siempre. Pero bueno, sé que está acá conmigo y que debe estar contento, porque acá (por Boca Juniors) quedaron primeros”.

En el plano deportivo, el encuentro tenía implicancias relevantes para ambos equipos. Tigre buscaba asegurar su clasificación a los octavos de final del Clausura y también a la Copa Sudamericana, mientras que Boca aspiraba a consolidar su liderazgo en la Zona A. El que logró su objetivo fue el elenco de la Ribera, que se impuso por 2-0 con goles de Ayrton Costa y de Cavani.

De este modo, el equipo dirigido por Úbeda terminó primero en el grupo y, en los octavos de final, se enfrentará al peor clasificado de la Zona B, en un duelo que tendrá lugar en la Bombonera. Tigre, por su parte, deberá esperar a que culminen los partidos del lunes para saber si logró los objetivos.

*El resumen del partido

Temas Relacionados

Ignacio RussoMiguel Ángel RussoNacho RussoBoca JuniorsTigreTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

La secuencia del penal que Cavani le pidió a Paredes en el triunfo de Boca: el enorme elogio de Leandro al uruguayo

El mediocampista tuvo un gran gesto con Edi, quien retornó tras una larga inactividad y se reencontró con el gol. La impactante frase de Lea

La secuencia del penal que

De la mano de Haaland, Noruega goleó 4-1 a Italia y disputará un Mundial tras 28 años: la Azzurra jugará el Repechaje

El equipo nórdico jugará su cuarta Copa del Mundo. El cuadro completo de los clasificados

De la mano de Haaland,

Con goles de Ayrton Costa y Cavani, Boca Juniors le ganó a Tigre y terminó como líder en su zona del Torneo Clausura

El equipo de Claudio Úbeda, que venía de ganarle el Superclásico a River Plate, cerró la fase de grupos en La Bombonera con un triunfo que lo dejó en lo más alto

Con goles de Ayrton Costa

La feroz autocrítica de Milton Casco sobre el presente de River y las definiciones de Gallardo y Enzo Pérez sobre su supuesta pelea

El lateral fue contundente al analizar el momento futbolístico del Millonario. Qué dijeron el DT y el mediocampista

La feroz autocrítica de Milton

9 frases de Gallardo tras el empate de River: del cruce con un periodista y la presencia de Enzo Pérez a cómo revertir el presente

El Millonario igualó 0-0 contra Vélez en Liniers y no aseguró su presencia en el certamen internacional el próximo año

9 frases de Gallardo tras
DEPORTES
La secuencia del penal que

La secuencia del penal que Cavani le pidió a Paredes en el triunfo de Boca: el enorme elogio de Leandro al uruguayo

De la mano de Haaland, Noruega goleó 4-1 a Italia y disputará un Mundial tras 28 años: la Azzurra jugará el Repechaje

Con goles de Ayrton Costa y Cavani, Boca Juniors le ganó a Tigre y terminó como líder en su zona del Torneo Clausura

La feroz autocrítica de Milton Casco sobre el presente de River y las definiciones de Gallardo y Enzo Pérez sobre su supuesta pelea

9 frases de Gallardo tras el empate de River: del cruce con un periodista y la presencia de Enzo Pérez a cómo revertir el presente

TELESHOW
Un exfinalista de Gran Hermano

Un exfinalista de Gran Hermano movilizó a sus fans con una rifa solidaria en medio de su lucha contra el cáncer

La divertida despedida de soltera de Cande Ruggeri: disfraz sexy, limusina y champagne

Tres generaciones de Fantino felices, mientras “papá” se recupera de una operación

Muna Pauls cumplió 6 meses de noviazgo: la romántica cita que eligieron para celebrar

Johnny Depp asistió al partido de Boca en La Bombonera junto a Vero Lozano y Corcho Rodríguez: el video

INFOBAE AMÉRICA

La ONU celebró el avance

La ONU celebró el avance en las negociaciones de paz entre el Congo y el grupo rebelde M23

El “No” se impuso en las cuatro preguntas del referéndum en Ecuador

Cuba recibió el primer cargamento de alimentos enviado por China para los afectados por el huracán Melissa

Guerra contra el narcoterrorismo: el paradigma que cambia la geopolítica

Jeannette Jara y José Antonio Kast: dos polos opuestos que chocarán para llegar al Palacio de la Moneda en Chile