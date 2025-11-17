La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre: de la ovación en La Bombonera al gesto del uruguayo que encontró la camiseta homenaje

La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre

El regreso de Nacho Russo a la Bombonera estuvo marcado por una atmósfera cargada de emoción, cuando el delantero de Tigre fue recibido con una ovación por parte de los hinchas de Boca Juniors. El joven futbolista, hijo del recordado entrenador Miguel Ángel Russo, fallecido el 8 de octubre, vivió un momento especial antes, durante y después, en el que la memoria de su padre se hizo presente en cada rincón del estadio y terminó en victoria del Xeneize por 2-0.

Apenas los equipos pisaron el césped, los fanáticos del Xeneize dedicaron un sentido homenaje al exdirector técnico. Desde las tribunas, se escuchó el cántico: “Olé, olé, olé, olé, Russo, Russo...”. Nacho, visiblemente conmovido, respondió al gesto con aplausos, reconociendo el afecto de la multitud. Este acto de reconocimiento se sumó al homenaje que el delantero ya había presenciado en el encuentro anterior entre Boca y Belgrano, aunque en esta ocasión su regreso se produjo como jugador de Tigre.

Además del tributo de los hinchas, el atacante del elenco de Victoria se acercó al banco de suplentes de Boca para saludar a Claudio Úbeda y al resto del cuerpo técnico que acompañó a su padre durante su paso por el club. Este gesto reforzó el vínculo personal y profesional que une a la familia Russo con la institución xeneize.

Nacho habló sobre la camiseta de Boca que se lanzó en el homenaje a su padre y que apareció en Uruguay

Una vez concluido el encuentro, Nacho habló con ESPN y no pudo evitar emocionarse ante el recuerdo de su padre. “Emocionalmente es muy fuerte, porque el estaba acá hace poquito. Pero bueno, yo tenía que cumplir, estoy en Tigre, tenía que jugar para Tigre. Tenía que ganar, nosotros queríamos ganar. No se pudo. Obviamente que eso tuvo un condimento especial en lo previo”, comenzó.

“Después, cuando arrancó el partido yo me enfoqué en tratar de ganar y ahora veré si puedo disfrutar algo más dentro del enojo, que me lo permita, porque esto es algo que por ahí no se vuelve a repetir”, continuó.

Luego, se refirió al diálogo que mantuvo con el uruguayo Edinson Cavani, compatriota del productor de encontró la camiseta que el Xeneize lanzó al cielo para homenajear al entrenador. “Justo estaba Santiago, el chico que rescató la camiseta y estaba la familia de él y ahora viene al vestuario y me la va a entregar”, contó. Algo que ya habían anticipado en la semana que sucedería.

Tras eso se quebró nuevamente y expresó: “Justo en la semana previa al partido contra Boca. En Uruguay, donde íbamos siempre. Pero bueno, sé que está acá conmigo y que debe estar contento, porque acá (por Boca Juniors) quedaron primeros”.

En el plano deportivo, el encuentro tenía implicancias relevantes para ambos equipos. Tigre buscaba asegurar su clasificación a los octavos de final del Clausura y también a la Copa Sudamericana, mientras que Boca aspiraba a consolidar su liderazgo en la Zona A. El que logró su objetivo fue el elenco de la Ribera, que se impuso por 2-0 con goles de Ayrton Costa y de Cavani.

De este modo, el equipo dirigido por Úbeda terminó primero en el grupo y, en los octavos de final, se enfrentará al peor clasificado de la Zona B, en un duelo que tendrá lugar en la Bombonera. Tigre, por su parte, deberá esperar a que culminen los partidos del lunes para saber si logró los objetivos.

*El resumen del partido