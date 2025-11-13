Deportes

El emotivo cruce entre el hijo de Russo y el hombre que encontró la camiseta del homenaje: “Tuvimos la suerte que te cayó a vos”

Nacho Russo, delantero de Tigre, dialogó al aire con Agustín Eugui, el uruguayo que halló en un campo la casaca que le hizo Boca a Miguel tras su fallecimiento

Nacho Russo le agradeció a Agustín Eugui por el gesto de guardar la camiseta que Boca le dedicó a su padre el día del homenaje en La Bombonera tras su fallecimiento

El futbolista de Tigre e hijo de Miguel Ángel Russo, Ignacio Russo vivió un emotivo momento al aire en un programa de televisión luego de cruzar palabras con Agustín Eugui, el campesino uruguayo que encontró la camiseta que Boca Juniors había lanzado al aire con globos el día del homenaje por el fallecimiento del entrenador, en La Bombonera.

“Muchas gracias por encontrar la camiseta y tenerla vos, porque uno nunca sabe esas cosas dónde terminan. Por suerte pudo caerte a vos, que te escuché hablar y sos una gran persona, te pusiste en contacto con todo el mundo para hablar de la camiseta”, inició Nacho Russo el diálogo con Agustín en el cruce telefónico que hizo el programa Líbero, de TyC Sports. “Ha sido un día completamente fuera de lo normal para mí”, replicó el productor agropecuario del pueblo de Cañada Nieto.

Ante la pregunta del periodista Ariel Senosiain sobre qué tenía pensado hacer con la camiseta que Boca le dedicó a Russo, Eugui contó que Edinson Cavani lo llamó y que “algo harán en el partido contra Tigre” (próximo domingo en La Bombonera). “Quiero agradecerte el gesto, Agustín, y a todos los que se pusieron en contacto para que hicieran esto posible”, indicó el delantero del Matador, que vivirá una jornada cargada de emoción el fin de semana siguiente. Por lo pronto, el poseedor de la casaca evitó dar detalles de lo que pasará en el campo de juego cuando lleve la reliquia a Buenos Aires.

En otra de las declaraciones, Nacho Russo brindó detalles de sus sensaciones durante el velorio de su padre y las muestras de afecto de los hinchas de todos los clubes que fueron a despedirlo. “Me llamó mucho la atención la cantidad de camisetas que hubo. La verdad que no tenía dimensión de lo que por generaba. Había de Newell’s, de River, de Banfield y el dirigió a Lanús; de Gimnasia, a pesar que dirigió a Estudiantes. Después, el minuto de silencio ahí en el Monumental también. Hubo un montón de gestos post velorio que la verdad me conmovieron un montón, tanto retratos de él, dibujos, gente que me contaba anécdotas... A su vez, yo tuve que seguir jugando, compitiendo, tal como me enseñó él. El busto en Central también fue muy conmovedor. La verdad que todavía creo que no caigo de todo lo que pasó“, describió.

Por último, el jugador de 24 años reveló que si le llega a convertir un gol a Boca con la camiseta de Tigre no lo podría gritar. “Es el equipo es papi. Entonces, se le pedirá perdón a donde sea, pero no se va a gritar también por el respeto que tuvo la gente en todo este tiempo. Tengo muy buena relación con todos ahí en el club, con Claudio (Úbeda), con Juvenal (Rodríguez), con el profe también. Ya nos estuvimos medio chicaneando un poco (risas). Pero todavía no volvimos a hablar después de que los felicité por el Superclásico y ahora seguramente ni les hable y haré lo mismo que Miguel, los veré directamente en la cancha", aseguró.

Boca Juniors y Tigre jugarán por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura el próximo domingo a las 20.15 en La Bombonera. El Xeneize es el líder del grupo y ya se encuentra clasificado a los octavos de final y también a la Copa Libertadores 2026. Con un triunfo asegurará el primer puesto y con un empate deberá esperar que Unión no le gane por más de 7 goles a Belgrano. Una derrota podría relegarlo al segundo lugar en caso de que el Tatengue gane en Córdoba. En caso de triunfo, el equipo de Victoria se asegurará un lugar en la Copa Sudamericana y en los playoffs.

