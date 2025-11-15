Deportes

La calculadora del descenso: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, entre la lucha por la permanencia y un posible desempate

El Tomba debe ganarle a Riestra este sábado y esperar entre el Tiburón y el Verdinegro para aspirar como máximo a un partido desempate

Guardar
Aldosivi recibirá a San Martín
Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan en una final por la permanencia y Godoy Cruz estará obligado a vencer a Riestra para soñar (Fotobaires)

La 16ª fecha del Torneo Clausura, la última de las 32 jornadas de la temporada regular de la Liga Profesional, tendrá una definición del descenso electrizante. Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan desde las 17 en Mar del Plata en una final por la permanencia, a la misma hora que Godoy Cruz estará obligado de vencer a Deportivo Riestra en Mendoza para soñar con un desempate para quedarse en la máxima categoría.

La acción del sábado comenzará con San Martín de San Juan último en la tabla de promedios (0.903) justo por detrás de Aldosivi (0.968). Sarmiento (1.018) ya no tiene chances matemáticas de perder la categoría. La Tabla Anual tendrá la verdadera batalla con el Tomba y el Verdinegro compartiendo el último lugar con 28 puntos. Mientras que el Tiburón, que cuenta 30 unidades, figura por delante de ambos.

El dato clave es que Deportivo Riestra también necesita los tres porque podría soñar con el boleto a la Copa Libertadores 2026. Actualmente, Rosario Central (66), Boca Juniors (56) y Argentinos Juniors (54) son los tres que irían por la Tabla Anual al máximo torneo continental. Pero River Plate (52) y Riestra (51) tienen chances matemáticas.

En todo este contexto, el Artículo 93 del Estatuto de la AFA marca que descenderá el equipo que tenga el peor promedio de la temporada y el club con menos puntos en la Tabla General Anual durante el año. Es decir, el equipo con peor promedio dividiendo los puntos de las últimas tres temporadas por los partidos jugados en ese lapso y el equipo que haya sumado menos unidades entre el Apertura y el Clausura de este 2025.

En ese marco, delimita que el “primer equipo descendido será el que obtuviera el último promedio de la temporada”. En caso de que se repita el último de los promedios y el de la Tabla Anual, subraya: “Si el equipo con menos puntos en la tabla general anual durante la Temporada también fuese el equipo con el último promedio de la Temporada, excluido éste, descenderá entonces el siguiente equipo que obtuviera menos puntos en la tabla general anual durante la Temporada”.

El Artículo 93 de la
El Artículo 93 de la AFA que detalla los descensos en la Liga Profesional

En caso de igualdad de puntos o de promedio, se aplicará el criterio de desempate que figura en el Artículo 111 del Reglamento General de AFA: “Los empatados jugarán un partido, en estadio neutral, dentro de las 72 horas siguientes contadas desde la última jornada disputada”. En caso de permanecer la igualdad, deberán disputar un suplementario de 30 minutos que desembocará en los penales si no se quiebra la paridad del marcador.

LAS COMBINACIONES DEL DESCENSO

• Si San Martín vence a Aldosivi y Godoy Cruz no gana, descenderán Aldosivi (promedios) y Godoy Cruz (Anual)

• Si San Martín vence a Aldosivi y Godoy Cruz gana, Aldosivi (promedios) y habrá un desempate Godoy Cruz-San Martín (Anual)

• Si San Martín y Aldosivi empatan y Godoy Cruz no gana, descenderán San Martín (promedios) y Godoy Cruz (Anual)

• Si San Martín y Aldosivi empatan y Godoy Cruz gana, descenderán San Martín (promedios) y habrá un desempate Godoy Cruz-Aldosivi (Anual)

• Si Aldosivi vence a San Martín, descenderán San Martín (promedios) y Godoy Cruz (Anual)

LOS PROMEDIOS Y LA TABLA ANUAL DE LA LIGA PROFESIONAL

LA TABLA ANUAL DE LA LIGA PROFESIONAL

Temas Relacionados

AldosiviAldosivi de Mar del PlataSan Martin de San JuanGodoy CruzGodoy Cruz de MendozaLiga ProfesionalTorneo ClausuraDeportivo RiestraTabla AnualTabla de PromediosDescenso

Últimas Noticias

Entrevista a Daniel Onega: su récord que nadie pudo superar, los recuerdos de River y qué le falta al equipo de Gallardo

El histórico goleador “millonario”, de 80 años, repasa su exitosa carrera y da su visión sobre el difícil presente del conjunto de Núñez

Entrevista a Daniel Onega: su

Los recuerdos de la infancia de Dibu Martínez y su hermano Ale: “Como yo era el más grande, lo mandaba al arco”

De chicos sufrieron el desarraigo cuando la figura de La Scaloneta emigró de Mar del Plata a la pensión de Independiente, a los 12 años. A pesar de las distancias, siempre fueron inseparables

Los recuerdos de la infancia

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Andrés Molteni, junto a los capitanes Javier Frana y Eduardo Schwank, partieron este viernes desde Ezeiza

Ilusión en marcha: la selección

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús derrotó 3-1 a Atlético Tucumán y quedó como escolta de Rosario Central en la Zona B. El cronograma de la jornada

Comenzó la última fecha del

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

El Granate se impuso en La Fortaleza con los goles de José Canale, Eduardo Salvio y Marcelino Moreno. Ramiro Ruiz Rodríguez marcó el descuento del Decano, que se quedó afuera de los Playoffs en el Torneo Clausura

Lanús venció 3-1 a Atlético
DEPORTES
Entrevista a Daniel Onega: su

Entrevista a Daniel Onega: su récord que nadie pudo superar, los recuerdos de River y qué le falta al equipo de Gallardo

Los recuerdos de la infancia de Dibu Martínez y su hermano Ale: “Como yo era el más grande, lo mandaba al arco”

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

TELESHOW
Paz Martínez relató cómo vivió

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Oscar Gómez Castañón: el eco de la Patagonia, una radio en Buenos Aires y una obra que revela secretos del folclore

Gastón Pauls: “El único que confiaba en Nueve Reinas era su director, Fabián Bielinsky”

La referencia de la China Suárez a Wanda Nara al hablar del hate que recibe en redes: “Hay disfrute de enemistar a dos mujeres”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea aprobó su

La Unión Europea aprobó su presupuesto para 2026 con aumentos en investigación, seguridad y protección civil

Donald Trump habló de sus planes en Venezuela: “Ya me decidí pero no puedo decirles qué será”

Hallaron una bomba de casi media tonelada de la Segunda Guerra Mundial en Alemania: evacuaron a más de 20 mil personas

La Corte Suprema de Brasil dejó al borde de la prisión a Jair Bolsonaro tras un nuevo fallo en su contra

La guerra infinita en Venezuela: estrategias híbridas y el conflicto con el Cartel de los Soles