La calculadora del descenso: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, entre la lucha por la permanencia y un posible desempate

Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan en una final por la permanencia y Godoy Cruz estará obligado a vencer a Riestra para soñar (Fotobaires)

La 16ª fecha del Torneo Clausura, la última de las 32 jornadas de la temporada regular de la Liga Profesional, tendrá una definición del descenso electrizante. Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan desde las 17 en Mar del Plata en una final por la permanencia, a la misma hora que Godoy Cruz estará obligado de vencer a Deportivo Riestra en Mendoza para soñar con un desempate para quedarse en la máxima categoría.

La acción del sábado comenzará con San Martín de San Juan último en la tabla de promedios (0.903) justo por detrás de Aldosivi (0.968). Sarmiento (1.018) ya no tiene chances matemáticas de perder la categoría. La Tabla Anual tendrá la verdadera batalla con el Tomba y el Verdinegro compartiendo el último lugar con 28 puntos. Mientras que el Tiburón, que cuenta 30 unidades, figura por delante de ambos.

El dato clave es que Deportivo Riestra también necesita los tres porque podría soñar con el boleto a la Copa Libertadores 2026. Actualmente, Rosario Central (66), Boca Juniors (56) y Argentinos Juniors (54) son los tres que irían por la Tabla Anual al máximo torneo continental. Pero River Plate (52) y Riestra (51) tienen chances matemáticas.

En todo este contexto, el Artículo 93 del Estatuto de la AFA marca que descenderá el equipo que tenga el peor promedio de la temporada y el club con menos puntos en la Tabla General Anual durante el año. Es decir, el equipo con peor promedio dividiendo los puntos de las últimas tres temporadas por los partidos jugados en ese lapso y el equipo que haya sumado menos unidades entre el Apertura y el Clausura de este 2025.

En ese marco, delimita que el “primer equipo descendido será el que obtuviera el último promedio de la temporada”. En caso de que se repita el último de los promedios y el de la Tabla Anual, subraya: “Si el equipo con menos puntos en la tabla general anual durante la Temporada también fuese el equipo con el último promedio de la Temporada, excluido éste, descenderá entonces el siguiente equipo que obtuviera menos puntos en la tabla general anual durante la Temporada”.

El Artículo 93 de la AFA que detalla los descensos en la Liga Profesional

En caso de igualdad de puntos o de promedio, se aplicará el criterio de desempate que figura en el Artículo 111 del Reglamento General de AFA: “Los empatados jugarán un partido, en estadio neutral, dentro de las 72 horas siguientes contadas desde la última jornada disputada”. En caso de permanecer la igualdad, deberán disputar un suplementario de 30 minutos que desembocará en los penales si no se quiebra la paridad del marcador.

LAS COMBINACIONES DEL DESCENSO

• Si San Martín vence a Aldosivi y Godoy Cruz no gana, descenderán Aldosivi (promedios) y Godoy Cruz (Anual)

• Si San Martín vence a Aldosivi y Godoy Cruz gana, Aldosivi (promedios) y habrá un desempate Godoy Cruz-San Martín (Anual)

• Si San Martín y Aldosivi empatan y Godoy Cruz no gana, descenderán San Martín (promedios) y Godoy Cruz (Anual)

• Si San Martín y Aldosivi empatan y Godoy Cruz gana, descenderán San Martín (promedios) y habrá un desempate Godoy Cruz-Aldosivi (Anual)

• Si Aldosivi vence a San Martín, descenderán San Martín (promedios) y Godoy Cruz (Anual)

LOS PROMEDIOS Y LA TABLA ANUAL DE LA LIGA PROFESIONAL

LA TABLA ANUAL DE LA LIGA PROFESIONAL