Deportes

El golazo de Argentina ante México en el Mundial Sub 17 que recordó al icónico tanto de Enzo Fernández en Qatar 2022

Ramiro Tulián marcó el 1-0 con una definición a la salida de un córner que tuvo similitudes con la anotación del mediocampista de Chelsea en la Copa del Mundo 2022 ante el Tri

Guardar
El gol de Argentina para el 1-0 ante México en el Mundial Sub 17

Argentina rompió rápido la paridad en el marcador ante México en los 16avos del Mundial Sub 17 que se realiza en Qatar. La llave que se disputó en el Camp 2 del Aspire Zone de Doha tuvo su primer tanto del juego tras una acción de laboratorio a la salida de un córner.

El elenco de Diego Placente logró abrir el marcador antes de los diez minutos con una jugada preparada que recordó también a una escena clave del Mundial de Qatar: el tanto de Enzo Fernández ante México en la segunda fecha de la fase de grupos que certificó un triunfo clave para el equipo de Lionel Scaloni en el camino al título en ese 2022.

El broche de oro en este viernes 14 de noviembre del 2025 lo puso Ramiro Tulián, quien emuló la maniobra del actual mediocampista del Chelsea aquel 26 de noviembre del 2022 en el Lusail Stadium de Qatar. El atacante nacido en enero del 2008 recibió la pelota en el vértice izquierdo del área mexicana, levantó la cabeza y sacó un brillante derechazo que superó la resistencia del arquero Santiago López.

Qatar 2022 - Gol Enzo Fernandez - Argentina 2 Vs 0 México

Misael Salazar, lateral de las juveniles de Talleres de Córdoba, había generado una buena maniobra personal por el sector derecho. El defensor nacido en marzo del 2008 aguantó, amagó para un lado y salió para el otro. En ese instante, el capitán mexicano Jhonnatan Grajales alcanzó a lanzarse al piso para evitar que se metiera en el área y cedió un córner que terminaría en tanto albiceleste.

Felipe Esquivel, una de las grandes promesas del equipo y producto de las inferiores de River Plate, se hizo cargo de ese córner. Levantó su mano derecha indicando una jugada preparada y generó una distracción de los rivales con un compañero que se acercó para recibir el balón. En ese momento, sacó un pase vertical que localizó a Tulián en soledad en la puerta del área.

El jugador de Belgrano había anotado el primer gol del equipo en el torneo en el triunfo 3-2 sobre Bélgica en el duelo inaugural, donde estuvo desde el inicio para dejarle su lugar a los 56 minutos al juvenil de Argentinos Juniors Gastón Bouhier. En la victoria 1-0 sobre Túnez que marcó la clasificación a los 16avos de final ya en la segunda fecha, Tulián estuvo en el banco y no ingresó, pero volvió a ser titular en la goleada 7-0 sobre Fiyi (fue reemplazado a los 56 minutos por Esquivel).

Argentina desembarcó a esta instancia como líder de la Zona D, pero también como el mejor seleccionado de la fase de grupos. Ese resultado lo puso frente a frente en los playoffs contra México, que se ubicó en la tercera posición del Grupo F detrás de Suiza y Corea del Sur. El Tri pasó como el peor de los ocho terceros que alcanzaron los 16avos de final.

Este fue el cuarto enfrentamiento entre Argentina y México en Mundiales Sub 17, una divisional que tiene a los mexicanos como potencia tras ganar dos títulos y alcanzar otras dos finales. En el 2003, la Albiceleste logró su único triunfo en esta divisional cuando se impuso 2-0 con tantos de Neri Cardozo y el Látigo Hernán Peirone en los cuartos de final. Luego, perdió 2-0 en las semifinales del 2013 y cayó 2-0 en la fase de grupos del 2015.

Temas Relacionados

Diego PlacenteEnzo Fernándezseleccion argentinaseleccion argentina sub 17seleccion de mexicoseleccion de mexico sub 17ramiro tulianMisael SalazarFelipe EsquivelMundial Sub 17 2025Mundial Sub 17Copa del Mundo Sub 17

Últimas Noticias

Con Messi, la selección argentina juega su último partido del año ante Angola en África

El conjunto de Scaloni cierra el 2025 ante el combinado africano. Transmite TyC Sports

Con Messi, la selección argentina

Argentina cae 2-1 con México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17

El equipo de Diego Placente viene de terminar como la mejor selección de la fase de grupos y se enfrenta al peor de los clasificados. Transmite TV Pública y DSports

Argentina cae 2-1 con México

Said Cisneros busca seguir los pasos de Isaac del Toro tras fichar con el Soudal Quick-Step Devo Team

La nueva promesa del ciclismo mexicano finalizó en la decimoséptima posición del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI Junior 2025, hecho que lo llevó a ser contratado por su nuevo equipo

Said Cisneros busca seguir los

Qué resultados cruzarían a Boca Juniors y River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Existen serias chances de que se repita el Superclásico en los mata-mata del campeonato

Qué resultados cruzarían a Boca

“Ver a Bale pasarme por al lado me hizo dar cuenta de que era momento de parar”: Paul Scholes habló sobre la fama y el retiro del fútbol

En el pódcast Stick to Football, el exmediocampista del Manchester United reflexionó sobre la búsqueda de una vida tranquila lejos del fútbol profesional

“Ver a Bale pasarme por
DEPORTES
Con Messi, la selección argentina

Con Messi, la selección argentina juega su último partido del año ante Angola en África

Argentina cae 2-1 con México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17

Said Cisneros busca seguir los pasos de Isaac del Toro tras fichar con el Soudal Quick-Step Devo Team

Qué resultados cruzarían a Boca Juniors y River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

“Ver a Bale pasarme por al lado me hizo dar cuenta de que era momento de parar”: Paul Scholes habló sobre la fama y el retiro del fútbol

TELESHOW
El misterioso video de Gonzalo

El misterioso video de Gonzalo Gerber: “Vas caminando por la calle y sentís algo en la mano”

Las fotos del último adiós a Jorge Lorenzo en el cementerio de Chacarita: el dolor íntimo de familiares y amigos

La propuesta de Maxi López que sorprendió a Yanina Latorre: “Tenés que ponerte las pilas”

La tierna postal de Valentina Cervantes junto a su hija Olivia en Londres: “Volvimos a la rutina”

Batalla de egos y sabores en MasterChef: así fue la dura competencia entre Donato de Santis y Germán Martitegui

INFOBAE AMÉRICA

Los planes de Vladimir Putin

Los planes de Vladimir Putin para 2026: 120 mil bombas planeadoras de mayor alcance para atacar a Ucrania

Un autobús embistió una parada en Estocolmo: la Policía dijo que hay “varios muertos”

Los científicos ven con esperanza los trasplantes de órganos de animales a humanos

El gasto en la nube se dispara: las empresas priorizan eficiencia y control de costos, según expertos

Gustavo Petro, el presidente colombiano de izquierda, se enfrenta a la ira de Trump y a las consecuencias en su país