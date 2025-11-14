El golazo de Argentina ante México en el Mundial Sub 17 que recordó al icónico tanto de Enzo Fernández en Qatar 2022

El gol de Argentina para el 1-0 ante México en el Mundial Sub 17

Argentina rompió rápido la paridad en el marcador ante México en los 16avos del Mundial Sub 17 que se realiza en Qatar. La llave que se disputó en el Camp 2 del Aspire Zone de Doha tuvo su primer tanto del juego tras una acción de laboratorio a la salida de un córner.

El elenco de Diego Placente logró abrir el marcador antes de los diez minutos con una jugada preparada que recordó también a una escena clave del Mundial de Qatar: el tanto de Enzo Fernández ante México en la segunda fecha de la fase de grupos que certificó un triunfo clave para el equipo de Lionel Scaloni en el camino al título en ese 2022.

El broche de oro en este viernes 14 de noviembre del 2025 lo puso Ramiro Tulián, quien emuló la maniobra del actual mediocampista del Chelsea aquel 26 de noviembre del 2022 en el Lusail Stadium de Qatar. El atacante nacido en enero del 2008 recibió la pelota en el vértice izquierdo del área mexicana, levantó la cabeza y sacó un brillante derechazo que superó la resistencia del arquero Santiago López.

Qatar 2022 - Gol Enzo Fernandez - Argentina 2 Vs 0 México

Misael Salazar, lateral de las juveniles de Talleres de Córdoba, había generado una buena maniobra personal por el sector derecho. El defensor nacido en marzo del 2008 aguantó, amagó para un lado y salió para el otro. En ese instante, el capitán mexicano Jhonnatan Grajales alcanzó a lanzarse al piso para evitar que se metiera en el área y cedió un córner que terminaría en tanto albiceleste.

Felipe Esquivel, una de las grandes promesas del equipo y producto de las inferiores de River Plate, se hizo cargo de ese córner. Levantó su mano derecha indicando una jugada preparada y generó una distracción de los rivales con un compañero que se acercó para recibir el balón. En ese momento, sacó un pase vertical que localizó a Tulián en soledad en la puerta del área.

El jugador de Belgrano había anotado el primer gol del equipo en el torneo en el triunfo 3-2 sobre Bélgica en el duelo inaugural, donde estuvo desde el inicio para dejarle su lugar a los 56 minutos al juvenil de Argentinos Juniors Gastón Bouhier. En la victoria 1-0 sobre Túnez que marcó la clasificación a los 16avos de final ya en la segunda fecha, Tulián estuvo en el banco y no ingresó, pero volvió a ser titular en la goleada 7-0 sobre Fiyi (fue reemplazado a los 56 minutos por Esquivel).

Argentina desembarcó a esta instancia como líder de la Zona D, pero también como el mejor seleccionado de la fase de grupos. Ese resultado lo puso frente a frente en los playoffs contra México, que se ubicó en la tercera posición del Grupo F detrás de Suiza y Corea del Sur. El Tri pasó como el peor de los ocho terceros que alcanzaron los 16avos de final.

Este fue el cuarto enfrentamiento entre Argentina y México en Mundiales Sub 17, una divisional que tiene a los mexicanos como potencia tras ganar dos títulos y alcanzar otras dos finales. En el 2003, la Albiceleste logró su único triunfo en esta divisional cuando se impuso 2-0 con tantos de Neri Cardozo y el Látigo Hernán Peirone en los cuartos de final. Luego, perdió 2-0 en las semifinales del 2013 y cayó 2-0 en la fase de grupos del 2015.