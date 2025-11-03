Argentina hace su estreno en el Mundial Sub 17 ante Bélgica

Argentina debuta en el Mundial Sub 17 (Crédito: X @Argentina)

La selección argentina Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 frente a Bélgica en la cancha dos del predio Aspire Zone de Doha. El equipo dirigido por Diego Placente se encuentra ante el reto de alcanzar el título mundial de la categoría por primera vez en su historia. Desde las 11.45, transmiten TV Pública y DSports.

La competencia representa además el estreno del renovado formato de 48 selecciones, lo que incrementa el desafío de avanzar hacia las etapas decisivas. La Albiceleste aseguró su clasificación el Sudamericano disputado en Colombia y viene de ganar el Torneo L’Alcúdia con la base de futbolistas que fue convocado por Placente.

El torneo para Argentina arranca ante el adversario considerado más exigente del Grupo D. Los Diablos Rojos accedieron al Mundial tras alcanzar las semifinales del Campeonato Europeo juvenil, donde eliminó a Inglaterra y República Checa. Los siguientes compromisos para el equipo argentina serán ante Túnez, el jueves 6 de noviembre (10.30 de Argentina) y frente a Fiyi, el domingo 9 (9.30). En la primera fase, se clasifican a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, estableciendo a partir de allí la eliminación directa. La organización del certamen dispuso que todos los partidos, salvo la final, se jueguen en el complejo Aspire Zone.

Con una historia que inició en 1985, la participación argentina en la Copa del Mundo Sub 17 registra cuatro ausencias (1987, 1999, 2005 y 2017) y seis presencias en semifinales (1991, 1995, 2001, 2003, 2013 y 2023). En la última edición, realizada en 2023 en Indonesia, Argentina llegó al duelo por el tercer puesto pero cayó ante Malí tras perder la semifinal frente a Alemania por penales.

El seleccionador Diego Placente, que meses atrás condujo a la Sub 20 hasta la final del Mundial en Chile, retorna para dirigir a este plantel joven con el objetivo de superar las barreras históricas de la categoría. Entre los objetivos inmediatos se encuentra concretar un debut positivo ante Bélgica, equipo considerado por la prensa especializada como un termómetro para evaluar el potencial argentino en el estreno del formato ampliado de la FIFA.

La cita frente a Bélgica comenzará a las 11:45 de la mañana (hora argentina) y será transmitida en vivo por DSports y la TV Pública. El ciclo mundialista para la Selección Sub 17 se extiende desde el 3 al 27 de noviembre, período en el que el equipo buscará avanzar a instancias superiores y dejar atrás el techo de semifinales alcanzado en oportunidades previas.

Formaciones:

Argentina: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol, Thomás De Martis, Uriel Ojeda. DT: Diego Placente

Bélgica: Lucca Brughmans; Arthur De Kimpe, Brent Jonkers, Daan Braspenning, Wout Gielen, Axl Wins; August De Wannemacker, Noah Fernandez, Jesse Bisiwu, Ali Camara; Stan Naert. DT: Bob Browaeys

TV: D Sports / TV Pública

Árbitro: Rustam Lutfullin (UZB)

Estadio: Cancha 2 - Aspire Zone (Doha)

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL SUB 17 DE QATAR :

Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza

Grupo G: Alemania, Colombia, El Salvador y Corea del Norte

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.

Argentina afronta el Mundial sub 17 (afa.com.ar)

EL PLANTEL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 17

Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Defensores: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres).

Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).