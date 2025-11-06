Deportes

Argentina enfrentará a Túnez con el objetivo de encaminar su clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

El equipo de Diego Placente venció 3-2 a Bélgica en el debut del torneo en Qatar. Transmiten TV Pública y DSports a las 10.30

Hora del partido: 10.30 (Argentina)

Televisación: TV Pública (Argentina) y DSports (Latinoamérica)

11:47 hsHoy

Dos goles en tres minutos: la secuencia que le permitió a Argentina dar vuelta el partido ante Bélgica en el Mundial Sub 17

Gracias a los goles de Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel, el combinado albiceleste se puso 3-2 ante los europeos

Resumen del partido entre Argentina y Bélgica por el Mundial Sub 17

En un frenético partido, la selección argentina superó 3-2 a Bélgica en su debut en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar. Tras ponerse en ventaja gracias al tanto de Ramiro Tulian en el primer tiempo, el equipo europeo logró reponerse y anotó dos goles para ponerse al frente. El primero llegó cuando faltaban pocos segundos antes del final de la mano de Kimpe y Naert amplió a los 15 minutos del complemento. Pero cuando parecía que los belgas iban a aprovechar la ventaja, una ráfaga del equipo de Diego Placente dio vuelta el encuentro.

10:53 hsHoy

El triunfo de Argentina ante Bélgica en el debut:

El seleccionado juvenil logró dar vuelta el marcador ante el conjunto europeo en lo que fue su estreno en la Copa del Mundo que se disputa en Qatar. Gracias a los goles de Ramiro Tulian, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel, la Albiceleste venció 3-2 a los Diablos Rojos tras estar 1-2 en el marcador. Acá, el resumen.

Resumen del partido entre Argentina y Bélgica por el Mundial Sub 17
10:38 hsHoy

Así están las posiciones del Grupo D:

Luego de la victoria 3-2 ante Bélgica en el estreno, el equipo que dirige Diego Placente se ubica segundo en la zona con 3 puntos, los mismos que su rival de hoy, Túnez. El conjunto africano marcha como líder por diferencia de gol, ya que en su primer encuentro superó por 6-0 a Fiyi, el rival más débil del grupo.

1) Túnez - 3 puntos (+6)

2) Argentina - 3 puntos (+1)

3) Bélgica - 0 puntos (-1)

4) Fiyi - 0 puntos (-6)

Mundial Sub 17 de Qatar
Mundial Sub 17 de Qatar 2025
10:32 hsHoy

Posible formación de Argentina:

José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol; Thomás De Martis y Uriel Ojeda. DT: Diego Placente.

10:29 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 17 que jugarán la selección argentina y su par de Túnez.

Argentina en el Mundial Sub
Argentina en el Mundial Sub 17 (AFA)

