Argentina enfrentará a Túnez con el objetivo de encaminar su clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 17 que jugarán la selección argentina y su par de T únez .

Luego de la victoria 3-2 ante Bélgica en el estreno , el equipo que dirige Diego Placente se ubica segundo en la zona con 3 puntos, los mismos que su rival de hoy, Túnez . El conjunto africano marcha como líder por diferencia de gol, ya que en su primer encuentro superó por 6-0 a Fiyi , el rival más débil del grupo.

El seleccionado juvenil logró dar vuelta el marcador ante el conjunto europeo en lo que fue su estreno en la Copa del Mundo que se disputa en Qatar. Gracias a los goles de Ramiro Tulian, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel, la Albiceleste venció 3-2 a los Diablos Rojos tras estar 1-2 en el marcador. Acá, el resumen.

El triunfo de Argentina ante Bélgica en el debut :

En un frenético partido, la selección argentina superó 3-2 a Bélgica en su debut en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar . Tras ponerse en ventaja gracias al tanto de Ramiro Tulian en el primer tiempo, el equipo europeo logró reponerse y anotó dos goles para ponerse al frente. El primero llegó cuando faltaban pocos segundos antes del final de la mano de Kimpe y Naert amplió a los 15 minutos del complemento. Pero cuando parecía que los belgas iban a aprovechar la ventaja, una ráfaga del equipo de Diego Placente dio vuelta el encuentro .

