Con la clasificación asegurada a la próxima fase, Argentina supera 1-0 a Fiyi en el Mundial Sub 17

El combinado de Diego Placente, que ya tiene pasaje para los 16avos de la Copa del Mundo, cierra su grupo ante el equipo de Oceanía

La selección argentina Sub 17
La selección argentina Sub 17 avanza en el Mundial de Qatar (@Argentina)

La selección argentina vence 1-0 con gol de Uriel Ojeda al combinado de Fiyi en el complejo Aspire Zone de Doha por la última fecha de la Zona D del Mundial Sub 17 que se desarrolla en Qatar. El partido es televisado en vivo por DSports y la TV Pública.

Argentina impuso el ritmo del partido y controló el balón desde el inicio frente a Fiyi. El equipo dirigido por Diego Placente generó peligro temprano: a los 5 minutos, Janikoski definió dentro del área, pero la jugada fue anulada por una mano previa.

Poco después, sobre los 7 minutos, el defensor fiyiano Farhaan Khan buscó rechazar en el área, pero Santiago Espindola anticipó la acción y terminó recibiendo una infracción. Tras la intervención del VAR se sancionó penal para Argentina, pero Uriel Ojeda desperdició la oportunidad de abrir el marcador. El arquero Melvin Prakash adivinó la dirección del disparo junto al poste y desvió el balón,

El combinado albiceleste mantuvo la iniciativa y rompió la paridad a los 16 minutos. Luego de una ofensiva por la banda izquierda, Tulián remató y el arquero Melvin Prakash dejó un rebote en el centro del área. Uriel Ojeda aprovechó el balón suelto y definió sin oposición para anotar el primer gol del encuentro.

Los dirigidos por Diego Placente llegan al último duelo de la primera fase con puntaje ideal gracias a sus dos triunfos frente a Bélgica (3-2) y Túnez (1-0), lo que le permitieron clasificar de manera anticipada a los 16avos de final. De todas maneras, la Albiceleste intentará lograr una nueva victoria para cerrar como primero en la tabla y esperar un cruce más accesible en la instancia de eliminación directa.

Enfrente estará el débil combinado oceánico que perdió sus dos compromisos anteriores y que recibió 13 goles, sin siquiera poder anotar uno, quedando sin chances de avanzar a la siguiente instancia del torneo. En su última presentación, Fiyi fue vapuleado 7-0 ante el seleccionado belga, que definirá la zona frente a Túnez con la expectativa de poder acompañar a la Argentina a los duelos de playoffs.

En cuanto a su actuación en la Copa del Mundo de Qatar, Argentina inició el camino con una gran victoria frente a Bélgica y logró dar vuelta el marcador ante el conjunto europeo tras estar 1-2 en el marcador, gracias a los goles de Ramiro Tulian, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel. Luego, llegó el triunfo por la mínima diferencia ante Túnez con el gol de Jainikoski, jugador de Argentinos Juniors, quien marcó a los 22 minutos del segundo tiempo con un remate bajo y cruzado desde la puerta del área grande que dejó sin chances al arquero rival.

La selección argentina Sub 17
La selección argentina Sub 17 inició con dos victorias su camino en la Copa del Mundo FIFA de Qatar (AFA)

Cabe recordar que esta edición de la Copa del Mundo FIFA se juega por primera vez en la historia con 48 selecciones y tendrá un sistema de competencia renovado. Los dos primeros equipos de cada una de las 12 zonas y los 8 mejores terceros clasificarán a dieciseisavos de final, donde comenzará la etapa de eliminación directa.

En cuanto al historial de la Argentina en Copas del Mundo Sub 17, nunca se pudo pasar la línea de semifinales. En la última edición que se realizó en 2023, en Indonesia, la Albiceleste perdió por penales frente a Alemania (el campeón) y finalizó cuarta tras caer 3-0 ante Malí en el partido por el podio. Las mejores actuaciones del seleccionado nacional fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

A lo largo de las Copas del Mundo, Nigeria es el máximo ganador con 5 títulos, escoltado por Brasil (4). Con dos estrellas le siguen México y Ghana, mientras que con una coronación completan Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

formaciónes:

Argentina: Juan Manuel Centurión; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Santiago Silveira, Thiago Yanez; Santiago Espíndola, Uriel Ojeda, Gastón Bouhier; Ramiro Tulian, Facundo Janikoski, Armando Guener. DT: Diego Placente.

Fiyi: Melvin Prakash; Manasa Kubucaucau, Sialesi Vatanatawake, Farhaan Khan, Ravuso Sukabula, Arav Nadan, Krishna Samy Jr; Tukai Ravonokula, Maikah Dau; Rishal Shankar, Veleni Rasorewa. DT: Sunil Kumar

Árbitro: Kwinsi Williams (Trinidad y Tobago)

Hora: 9.30 (Argentina)

TV: DSports y TV Pública

Estadio: Cancha 3 del Complejo Aspire Zone (Doha)

Posiciones del Grupo D:

1) Argentina: 6 puntos (+2)

2) Bélgica: 3 puntos (+6)

3) Túnez: 3 puntos (+5)

4) Fiyi: 0 puntos (-13)

