La fuerte decisión de Leandro Brey por la falta de minutos en Boca Juniors

La espectacular atajada de Leandro Brey en el último minuto para lograr el triunfo de la Reserva de Boca ante Lanús

Leandro Brey decidió regresar a la actividad oficial, aunque fuera del primer equipo de Boca Juniors. Tras más de dos meses sin minutos en cancha, un extenso período sin acción que comenzó el 14 de septiembre, el guardameta de 23 años volvió a defender el arco, esta vez como titular en la Reserva dirigida por Mariano Herrón, en el encuentro ante Lanús por los octavos de final del Torneo Proyección.

La medida, avalada por el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, responde a la necesidad de que Brey recupere ritmo de competencia, una estrategia que el club ya había implementado en otras ocasiones con futbolistas que requerían continuidad. Úbeda ya le había sugerido al arquero sumar minutos en la Reserva antes del duelo frente a Barracas Central, con el objetivo de mantenerlo activo en un año en el que apenas disputó seis partidos con la Primera División.

El último partido oficial de Brey en el primer equipo se remonta al empate ante Rosario Central, cuando ocupó el puesto de titular debido a la lesión de Agustín Marchesín. Con la recuperación del ex Gremio, Brey regresó al banco de suplentes y perdió la continuidad que había logrado momentáneamente. En esos seis encuentros disputados durante el año, el arquero recibió goles en solo dos partidos y mantuvo la valla invicta en los otros cuatro, no pudiéndose destacar tras ingresar para la definición por penales en el enfrentamiento ante Alianza Lima por la Copa Libertadores, donde Boca fue eliminado por penales en La Bombonera.

La situación de Brey no es inédita en el club. Úbeda ya había recomendado en el pasado que el arquero, surgido en Los Andes, alternara minutos en la Reserva para no perder ritmo competitivo. Esta política se repite ahora, en un contexto en el que el plantel profesional se prepara para recibir a Tigre en La Bombonera, este domingo a las 20:15, por la fecha 16 del Torneo Clausura.

Leandro Brey, arquero de Boca Juniors (REUTERS/Gonzalo Colini)

A pesar de su escasa participación en el primer equipo, la dirigencia de Boca Juniors mantiene la intención de retener a Brey hasta 2026, salvo que surja una oferta que resulte beneficiosa tanto para el jugador como para la institución. No obstante, la falta de minutos podría llevar al arquero a reconsiderar su futuro si la situación no se modifica. Desde su debut profesional, Brey acumula 28 partidos con la camiseta de Boca, en los que recibió 18 goles y logró mantener la valla invicta en 15 ocasiones, cifras que reflejan su solidez bajo los tres palos cuando le toca actuar.

El partido de Reserva ante Lanús resultó favorable para Boca, que se impuso 1 a 0 en Ezeiza y avanzó a los cuartos de final del torneo. El único gol del encuentro lo marcó Leonel Flores a los 15 minutos del primer tiempo, tras conectar un centro de Gonzalo Gelini. En los minutos finales, Leandro Brey fue determinante al reaccionar con grandes reflejos y evitar el empate de Lanús, asegurando así la clasificación de su equipo. El próximo rival de la Reserva será Instituto, que eliminó a Racing en Córdoba.

La Reserva de Boca formó con: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía (capitán), Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Tomás Aranda; Leonel Flores, Valentino Simoni y Gonzalo Gelini. En la segunda etapa, Joaquín Ruiz sustituyó a Simoni, Juan Cruz Payal a Aranda, Dante González a Santiago Dalmasso y Rodrigo Bacidalupe a Gelini.

Mientras tanto, el primer equipo de Boca continúa enfocado en consolidar su liderazgo en la tabla y mantener el impulso tras la victoria en el Superclásico frente a River, un resultado que sigue generando entusiasmo entre los hinchas.