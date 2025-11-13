Italia venció sobre la hora a Moldavia y depende de un milagro frente a Noruega para evitar el Repechaje al Mundial 2026

Italia empató 0-0 y jugará el Repechaje contra uno de los segundos de los grupos o uno de los cuatro mejor clasificados provenientes de la Nations League (Crédito: Reuters/Vladislav Culiomza)

La selección de Italia sufrió más de la cuenta para vencer 2-0 a Moldavia como visitante y depende de un milagro para evitar su tercer Repechaje seguido a falta de una jornada para terminar las Eliminatorias UEFA, en busca de volver a un Mundial después de 12 años de ausencia.

La Azzurra, que registró el ingreso de Mateo Retegui en el segundo tiempo, destrabó el trámite a los 87 minutos con un gol de Gianluca Mancini y Pio Esposito le bajó la persiana al marcador en el tiempo adicionado ante el segundo combinado más goleado de la clasificación. De esta manera, permanece segundo en el Grupo I con 18 puntos y ya tiene asegurada la plaza de la repesca, porque está lejos de Israel (9), Estonia (4) y Moldavia (1). Este domingo desde las 16:45 (hora argentina) intentará lograr una utopía ante Noruega, que viene de golear 4-1 a los estonios.

Los escandinavos le ganaron el duelo directo a su próximo rival en la primera rueda y lideran la zona con 21 unidades, con pleno de victorias en siete presentaciones. Sin embargo, el principal problema radica en que el primer criterio de desempate es la diferencia de gol (+29 a +12). Así las cosas, Italia debería imponerse en condición de local por 9 goles de margen al conjunto de Erling Haaland. Un detalle que agiganta la proeza es que Noruega es la selección más goleadora de las Eliminatorias con 33 tantos y uno de los que menos anotaciones recibió (4).

*El resumen del triunfo de Noruega ante Estonia

Todo el proceso mundialista de Italia comenzó torcido. Roberto Mancini se fue en medio de un escándalo y lo reemplazó Luciano Spalletti. El ganador del Scudetto con Napoli parecía darle una mayor cuota de tranquilidad tras llegar a los cuartos de la Nations League, pero todo explotó por los aires tras la derrota 0-3 ante Noruega en la primera fecha de las Eliminatorias, un resultado que empezó a complicarlo hasta llegar a este escenario. Fue destituido del cargo y se despidió con un triunfo ante Moldavia en la primera rueda de enfrentamientos.

Bajo ese escenario, llamaron la atención las declaraciones de Gennaro Gattuso en la previa al duelo clave de este jueves en el Estadio Zimbru, ubicado en la región moldava de Chisináu. En conferencia de prensa, el sucesor de Spalletti criticó los métodos de clasificación a la cita mundialista en declaraciones recogidas por la RAI: “El grupo sudamericano tiene 10 equipos, seis van directamente al Mundial y el séptimo disputa una repesca con el equipo de Oceanía... Eso es lo lamentable, definitivamente necesitamos revisar algo”.

El ex DT de Milan y Valencia, entre otros equipos, le tiró un claro dardo a la Conmebol, luego de que Bolivia se ganara su lugar en el repechaje y los cupos directos quedaran en poder de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay. Vale destacar que todos los conjuntos de esa Confederación poseen un mejor ranking FIFA que Israel, Estonia y Moldavia, tres de los cuatro rivales de la Azzurra en fase de grupos. Noruega (29°) es la excepción a la regla y es ese rival el que lo termina condenando a soñar con un milagro por esa caída en la primera jornada.

Además, el país de la bota ya viene con problemas para sacar su pasaje a una Copa del Mundo desde que UEFA tenía 13 cupos en lugar de las 16 plazas directas del presente. En las Eliminatorias para Rusia 2018, el tetracampeón mundial cayó en los Playoffs ante Suecia y, de cara a Qatar 2022, profundizó la crisis con un papelón mayúsculo en las semifinales del repechaje contra Macedonia del Norte, que a su vez perdió la disputa por el lugar a manos de Portugal en la definición.

Con el incremento de tres lugares para la Confederación del Viejo Continente, se amplió de 10 a 12 grupos la disputa de la clasificación. Los 12 líderes sacan su lugar al Mundial y los 12 segundos van a la repesca, a la que se suman los cuatro mejores ubicados en la última UEFA Nations League. A partir de ahí, se dividen en cuatro eliminatorias de cuatro equipos cada una y el ganador de cada llave avanza al evento organizado por Estados Unidos, Canadá y México.