Crisis en la selección de Italia: despidieron al entrenador tras la dura derrota ante Noruega que complicó la clasificación al Mundial

Luciano Spalletti fue despedido como entrenador de la selección de Italia (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

La Federación Italiana de Fútbol destituyó a Luciano Spalletti como entrenador nacional dos días después de la derrota frente a Noruega por 3-0, resultado que dejó en jaque la clasificación de la Azzurra para la Copa del Mundo 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El propio entrenador comunicó la decisión en la conferencia de prensa y remarcó que no consideró renunciar y que hubiera preferido seguir en el cargo para revertir el mal momento.

“Hablé anoche con el presidente y me comunicó que me relevarán como entrenador de la selección nacional. Yo no tenía intención de renunciar. Hubiera preferido quedarme y hacer mi trabajo, sobre todo cuando no van bien las cosas. Es un despido, y tomo nota”, afirmó el técnico, visiblemente afectado. “Rescindiré mi contrato para no poner trabas. Siempre he entendido este puesto como un servicio al país y quiero facilitar el futuro de la selección”, agregó enfrente de los medios italianos.

El partido de este lunes ante Moldavia, válido por las Eliminatorias al próximo Mundial, será el último de Spalletti al frente del equipo. “Tenemos que vencer y convencer para abrir de la mejor manera el nuevo ciclo de la selección, para el que venga después de mí. Lo digo sin hipocresía, sin celos ni envidia”, sostuvo.

Spalletti asumió la dirección de Italia en agosto de 2023. En 23 partidos logró 11 victorias, 6 empates y 6 derrotas, incluyendo la eliminación en octavos de final de la última Eurocopa tras una actuación poco convincente. “Lo más doloroso es no haber podido sacar lo mejor de todos los jugadores y no haber expresado mi fútbol. Estoy decepcionado conmigo mismo”, reconoció ante los periodistas. “He recibido todo el apoyo posible de la Federación para tomar decisiones, pero los resultados no llegaron. Habría continuado, sigo convencido de que era posible llegar al Mundial”.

El entrenador reflexionó sobre sus limitaciones y la frustración personal: “Me dolió no haber alcanzado la calidad de juego que quería. Cuando acepté la selección nacional, sabía que habría momentos difíciles, cosas por arreglar. No logré integrarme completamente con los jugadores. Ahora necesitamos jugar un partido digno de quienes somos, de la camiseta que vestimos”.

Para Spalletti, el encuentro ante Moldavia representará la oportunidad para despedirse con una victoria y sumar tres puntos para la clasificación de Italia, que es parte del Grupo I que comparte con el combinado nórdico, Israel y Estonia: “No quiero terminar con la impresión que causamos la otra noche, sino con una buena victoria. Les dije a los jugadores que son los hombres adecuados para cumplir con la clasificación al Mundial, aunque esta vez me equivoqué como entrenador”.

Con la salida de Spalletti, la Federación Italiana ya busca a su sucesor. Según confirmó La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri, quien viene de dirigir a la Roma y a partir de la próxima campaña se iba a convertir en el director deportivo de la Loba, es el apuntado para reemplazar al DT saliente. Junto al apellido del técnico de 73 años, también se mencionó el de Stefano Pioli, que dirigió al Milan. Ambos nombres resuenan por experiencia y capacidad para iniciar el proceso de recambio que la Azzurra necesita, de cara al desafío de clasificar al Mundial 2026 tras la ausencia en las últimas dos ediciones.

Claudio Ranieri es el principal candidato para asumir como DT de la selección de Italia (REUTERS/Massimo Pinca)