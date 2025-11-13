La crítica del DT de Italia a Sudamérica por los cupos al Mundial en medio de la crisis que puede condenarlo al Repechaje

Mateo Retegui es el goleador de Italia en estas Eliminatorias con cinco goles en seis partidos (Crédito: Reuters/Ciro De Luca)

El 6 de junio pasado, Italia comenzó a complicarse sola en su camino para volver a un Mundial después de 12 años. La abultada derrota 0-3 ante la Noruega de Erling Haaland la obligó a correr desde atrás en las Eliminatorias UEFA y este jueves puede volver a ser condenada a jugar el Repechaje. Si los escandinavos le ganan a Estonia como local, mantendrá la ventaja de tres puntos en la cima y, si la Azurra vence a Moldavia, debería imponerse a los noruegos en la última fecha por nueve goles de margen para quedar arriba en la diferencia de gol frente a un eventual empate en puntos (+26 contra +10).

Ante esta realidad, Gennaro Gattuso afrontó una dura conferencia de prensa en la antesala al duelo en el Estadio Zimbru, ubicado en la región moldava de Chisináu. Y aprovechó la ocasión para realizar una inesperada crítica a los métodos de clasificación a la cita mundialista en declaraciones recogidas por la RAI: “El grupo sudamericano tiene 10 equipos, seis van directamente al Mundial y el séptimo disputa una repesca con el equipo de Oceanía... Eso es lo lamentable, definitivamente necesitamos revisar algo”.

El ex entrenador de Milan, Napoli, Valencia y Marsella, entre otros equipos, le tiró un claro dardo a la Conmebol, luego de que Bolivia se ganara su lugar en el repechaje y los cupos directos quedaran en poder de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay.

Gennaro Gattuso tiene pleno de victorias en cuatro presentaciones (Crédito: Reuters/Matteo Ciambelli)

A pesar de esta mirada, Italia ya viene con problemas para sacar su boleto a una Copa del Mundo desde que UEFA tenía 13 cupos en lugar de las 16 plazas directas de la actualidad. En las Eliminatorias para Rusia 2018, el tetracampeón mundial cayó en los Playoffs ante Suecia y, con vistas a Qatar 2022, profundizó la debacle con un papelón mayúsculo en las semifinales del repechaje contra Macedonia del Norte, que a su vez perdió la disputa por el lugar a manos de Portugal en la definición.

Con el incremento de tres lugares para la Confederación del Viejo Continente, se amplió de 10 a 12 grupos la disputa de la clasificación. Los 12 líderes sacan su lugar al Mundial y los 12 segundos van a la repesca, a la que se suman los cuatro mejores ubicados en la última UEFA Nations League. A partir de ahí, se dividen en cuatro eliminatorias de cuatro equipos cada una y el ganador de cada llave avanza al evento organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

A pesar de este incremento, Italia no salió de su crisis. El proceso mundialista lo inició con Roberto Mancini y lo reemplazó Luciano Spalletti. El campeón del Scudetto con Napoli parecía darle una cuota de tranquilidad tras llegar a los cuartos de la Nations League, pero perdió 3-0 contra Noruega, lo destituyeron del cargo y se despidió con un triunfo ante Moldavia en la primera rueda. En ese contexto, llegó Gattuso, quien registra cuatro victorias en la misma cantidad de presentaciones, pero el daño ya estaba hecho.

Roberto Mancini asumió como DT de Arabia Saudita después de dejar el banquillo de Italia (Crédito: Reuters)

Ya de vuelta en el intercambio con los periodistas, el DT de 47 años transmitió un pedido a sus jugadores: “Concentrémonos en nosotros mismos, no en lo que hace Noruega”. Los noruegos se miden a Estonia desde las 14 (hora argentina) y los italianos podrían salir a la cancha con su suerte echada (juegan a partir de las 16:45).

La importancia del duelo en Moldavia contrasta con la decisión tomada de darle minutos a los jugadores con menos tiempo de juego hasta ahora, según lo analizado por la RAI. Esa mirada se desprende de la siguiente frase dicha por el entrenador: “Puedo confirmar que habrá muchos cambios, pero sin problemas ni temores. Tengo mucha fe en mis jugadores; todos merecen una noche como la de mañana”.

“Pero no estamos aquí para un paseo; quiero ver el máximo esfuerzo y continuar lo que empezamos en septiembre. El partido del jueves será más importante que el segundo, porque se avecina el encuentro contra Noruega, que está jugando un fútbol excepcional y, por desgracia, nos ha tocado en el grupo. Si bien el partido contra Moldavia podría ser una trampa, ya no hay partidos fáciles”, aseguró. Los atacantes Nicolò Cambiaghi y Moise Kean están descartados por lesión.

Por último, cerró con un mensaje especial a su plantel: “Quiero agradecer al grupo porque pensé que ciertas cosas podían suceder. Les agradezco cómo han afrontado estos primeros días, y para mí eso significa mucho. El tren está en marcha. Mañana espero que sigamos creciendo con fuerza en lo que estamos haciendo”.