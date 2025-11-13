Deportes

Furor en España por la selección argentina: se entrenó ante más de 20 mil fanáticos en la previa al amistoso contra Angola

La Albiceleste trabajó justo antes de partir hacia África en el estadio del Elche

Guardar

La presencia de la Selección Argentina en el estadio Martínez Valero de Elche generó una respuesta masiva entre los fanáticos, que agotaron en pocas horas las 20 mil invitaciones gratuitas ofrecidas por el club español para presenciar el entrenamiento abierto del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Esta sesión matutina formó parte de la preparación del conjunto campeón del mundo antes de su próximo compromiso internacional frente a Angola.

La escala en la provincia de Alicante representó la última oportunidad para que la Albiceleste realice una sesión de entrenamiento antes de emprender el viaje hacia Luanda, donde disputará el amistoso ante Angola mañana (a partir de las 13, hora argentina). La expectativa por este encuentro se vio reforzada por la reciente cancelación de un partido que la selección argentina tenía previsto jugar en la India. Según explicó Anto Augustine, director general de Reporter Broadcasting Company y uno de los patrocinadores del evento, a través de Facebook: “Teniendo en cuenta el retraso en la aprobación de la FIFA, se ha llegado a un acuerdo con la AFA para posponer el partido de la venta de noviembre”.

El club ilicitano, en coordinación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), diseñó un sistema escalonado para la distribución de las entradas: los abonados del Elche CF tuvieron prioridad para retirar hasta cuatro localidades por persona hasta la mañana del miércoles, mientras que a partir de las 10 (España), el público general pudo acceder a las invitaciones a través de la web oficial del club. La demanda superó todas las previsiones, dejando al estadio cerca de su máxima capacidad y evidenciando el entusiasmo por ver de cerca a la selección liderada por Lionel Messi.

Argentina se medirá con Angola
Argentina se medirá con Angola mañana a partir de las 13 (REUTERS/Pablo Morano)

El duelo que iba a celebrarse en Kerala había despertado un notable interés, pese a que el fútbol no ocupa el primer lugar entre los deportes más seguidos en la India. No obstante, el país cuenta con una base considerable de seguidores, especialmente en las regiones del sur y el este, lo que había alimentado la expectativa en torno a la visita de la selección argentina. La cancelación, rodeada de polémica y versiones contradictorias, trasladó el foco de atención al enfrentamiento con Angola, para el que el equipo de Scaloni ultima detalles en territorio español.

Tras el almuerzo, el equipo se embarcó rumbo a Luanda, capital de Angola. Ya en destino, a las 22 horas (local), Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa. El encuentro amistoso entre Angola y Argentina está programado para este viernes a las 17 (hora de Angola) en el estadio 11 de noviembre de Luanda (comenzará a las 13 de Argentina). Esta será la última presentación del elenco nacional hasta 2026.

Vale recordar que a la convocatoria inicial se le sumaron dos futbolistas: Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, y Emiliano Buendía. Al mismo tiempo, hay que recordar que fueron dados de baja Enzo Fernández (lesión) y tres de los jugadores del Atlético Madrid, que no llegaron a realizar en tiempo y forma los trámites sanitarios para viajar a África: Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. En tanto, Leandro Paredes iba a sumarse al contingente tras el Superclásico entre Boca y River, pero por molestias físicas acordó con Scaloni permanecer en Argentina.

La formación de la Selección para enfrentar a Angola sería con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Vale mencionar que Dibu Martínez no fue citado para esta ocasión y que la alternativa es Walter Benítez (además, viajó como sparring el arquero de 18 años que juega en San Lorenzo Demián Talavera).

GALERÍA DE IMÁGENES DEL ENTRENAMIENTO

(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)
(JOSE JORDAN / AFP)
(JOSE JORDAN / AFP)
(EFE/Pablo Miranzo)
(EFE/Pablo Miranzo)
(@Argentina)
(@Argentina)
(@Argentina)
(@Argentina)
(@Argentina)
(@Argentina)
(@Argentina)
(@Argentina)

Temas Relacionados

Selección ArgentinaElcheEspañaLionel ScaloniLionel Messi

Últimas Noticias

La sugerente foto en una playa paradisíaca que confirmó el romance entre dos figuras del tenis

La rusa Anastasia Potapova y el neerlandés Tallon Griekspoor viajaron a Maldivas tras la separación de la tenista con su ex esposo, otro jugador del circuito

La sugerente foto en una

Barcelona tiene en la mira a una joya de la selección argentina con un impactante promedio de gol

El club azulgrana estaría siguiendo de cerca a Thomas De Martis durante su paso por el Mundial sub 17 de Qatar

Barcelona tiene en la mira

La confesión de Ivan Rakitić sobre la MSN: “Este ataque, el fútbol europeo no lo volverá a tener”

El ex futbolista croata, figura del FC Barcelona, compartió en diálogo con el pódcast “The Rest is Football” recuerdos de su paso por el club catalán y reflexionó sobre la histórica delantera que integraron Messi, Suárez y Neymar

La confesión de Ivan Rakitić

Novak Djokovic relató su historia de amor con su esposa Jelena Ristic y contó un particular detalle

El tenista serbio repasó cómo conoció a su actual pareja y sorprendió al revelar una relación anterior de ella

Novak Djokovic relató su historia

Argentina y México volverán a verse las caras en un Mundial: el historial completo antes del cruce en el Sub 17

La Albiceleste chocará con el Tri este viernes por el boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo juvenil que se realiza en Qatar. Será el 12° enfrentamiento a nivel mundiales

Argentina y México volverán a
DEPORTES
La sugerente foto en una

La sugerente foto en una playa paradisíaca que confirmó el romance entre dos figuras del tenis

Barcelona tiene en la mira a una joya de la selección argentina con un impactante promedio de gol

La confesión de Ivan Rakitić sobre la MSN: “Este ataque, el fútbol europeo no lo volverá a tener”

Novak Djokovic relató su historia de amor con su esposa Jelena Ristic y contó un particular detalle

Argentina y México volverán a verse las caras en un Mundial: el historial completo antes del cruce en el Sub 17

TELESHOW
Agenda de reuniones, colaboraciones y

Agenda de reuniones, colaboraciones y almuerzos: así vive L-Gante su presente en Madrid lejos de su exrepresentante

Entre ovaciones y bromas, Darío Barassi exhibió su nuevo look en su programa: “¿Quieren ver?”

La emoción de Marixa Balli en su gran noche en MasterChef Celebrity: “Estoy transitando momentos muy especiales”

La sorpresiva respuesta de Mario Pergolini cuando le preguntaron si recibiría a la China Suárez en su programa

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

INFOBAE AMÉRICA

Las impactantes auroras australes iluminan

Las impactantes auroras australes iluminan el cielo tras la alerta por tormenta solar

La guerra de Japón contra los osos asesinos: despliegan militares, policías antidisturbios, trampas y campanas

Los matrimonios y uniones precoces de 34.000 niños y adolescentes reflejan la crisis social en Brasil

Nueva Delhi enfrenta niveles críticos de contaminación en medio de la polémica quema de rastrojos

Italia introdujo un cambio histórico en su legislación sobre violencia sexual: el consentimiento es el eje central