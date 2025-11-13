Furor en España por la selección argentina: se entrenó ante más de 20 mil fanáticos en la previa al amistoso contra Angola

La presencia de la Selección Argentina en el estadio Martínez Valero de Elche generó una respuesta masiva entre los fanáticos, que agotaron en pocas horas las 20 mil invitaciones gratuitas ofrecidas por el club español para presenciar el entrenamiento abierto del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Esta sesión matutina formó parte de la preparación del conjunto campeón del mundo antes de su próximo compromiso internacional frente a Angola.

La escala en la provincia de Alicante representó la última oportunidad para que la Albiceleste realice una sesión de entrenamiento antes de emprender el viaje hacia Luanda, donde disputará el amistoso ante Angola mañana (a partir de las 13, hora argentina). La expectativa por este encuentro se vio reforzada por la reciente cancelación de un partido que la selección argentina tenía previsto jugar en la India. Según explicó Anto Augustine, director general de Reporter Broadcasting Company y uno de los patrocinadores del evento, a través de Facebook: “Teniendo en cuenta el retraso en la aprobación de la FIFA, se ha llegado a un acuerdo con la AFA para posponer el partido de la venta de noviembre”.

El club ilicitano, en coordinación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), diseñó un sistema escalonado para la distribución de las entradas: los abonados del Elche CF tuvieron prioridad para retirar hasta cuatro localidades por persona hasta la mañana del miércoles, mientras que a partir de las 10 (España), el público general pudo acceder a las invitaciones a través de la web oficial del club. La demanda superó todas las previsiones, dejando al estadio cerca de su máxima capacidad y evidenciando el entusiasmo por ver de cerca a la selección liderada por Lionel Messi.

Argentina se medirá con Angola mañana a partir de las 13 (REUTERS/Pablo Morano)

El duelo que iba a celebrarse en Kerala había despertado un notable interés, pese a que el fútbol no ocupa el primer lugar entre los deportes más seguidos en la India. No obstante, el país cuenta con una base considerable de seguidores, especialmente en las regiones del sur y el este, lo que había alimentado la expectativa en torno a la visita de la selección argentina. La cancelación, rodeada de polémica y versiones contradictorias, trasladó el foco de atención al enfrentamiento con Angola, para el que el equipo de Scaloni ultima detalles en territorio español.

Tras el almuerzo, el equipo se embarcó rumbo a Luanda, capital de Angola. Ya en destino, a las 22 horas (local), Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa. El encuentro amistoso entre Angola y Argentina está programado para este viernes a las 17 (hora de Angola) en el estadio 11 de noviembre de Luanda (comenzará a las 13 de Argentina). Esta será la última presentación del elenco nacional hasta 2026.

Vale recordar que a la convocatoria inicial se le sumaron dos futbolistas: Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, y Emiliano Buendía. Al mismo tiempo, hay que recordar que fueron dados de baja Enzo Fernández (lesión) y tres de los jugadores del Atlético Madrid, que no llegaron a realizar en tiempo y forma los trámites sanitarios para viajar a África: Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. En tanto, Leandro Paredes iba a sumarse al contingente tras el Superclásico entre Boca y River, pero por molestias físicas acordó con Scaloni permanecer en Argentina.

La formación de la Selección para enfrentar a Angola sería con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Vale mencionar que Dibu Martínez no fue citado para esta ocasión y que la alternativa es Walter Benítez (además, viajó como sparring el arquero de 18 años que juega en San Lorenzo Demián Talavera).

GALERÍA DE IMÁGENES DEL ENTRENAMIENTO

