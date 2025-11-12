La historia del arquero de 18 años que fue convocado por Scaloni y ni siquiera firmó contrato con su club

Demián Talavera, el arquero de 18 años que se entrena con los campeones del mundo (EFE/Marcial Guillén)

Entre las principales fotos de los entrenamientos de la selección argentina en Alicante, previo al viaje a Angola, apareció un arquero desconocido que llamó la atención. Se trata de Demián Talavera, golero de apenas 18 años que pertenece a San Lorenzo y ni siquiera firmó contrato con su club. Lionel Scaloni lo llevó como sparring para acompañar a Gerónimo Rulli y Walter Benítez y acaparó las miradas de todos.

El joven arquero, nacido en González Catán y formado en el Ciclón desde 2017 (proveniente de Banfield), se encuentra en el centro de la atención institucional, ya que su situación contractual permanece sin resolverse, en un contexto donde el club enfrenta once inhibiciones activas y una dependencia creciente de su cantera. El recorrido de Talavera en el Ciclón fue meteórico. Bajo la conducción de Leandro Romagnoli, debutó este año en la Reserva y, con apenas 18 años, disputó 9 partidos en el torneo Proyección.

En su primer encuentro ante Platense, detuvo un penal ejecutado por Ivo Visona a los 39 minutos del primer tiempo, lo que le valió la atención del cuerpo técnico de Primera División. Actualmente, entrena de manera regular con el plantel profesional dirigido por Damián Ayude, quien busca consolidar su proyecto deportivo en medio de un escenario institucional complejo. En 2024 había sido la valla menos vencida del torneo en su categoría.

El 21 de marzo, con 17 años, Talavera tuvo su debut en la Reserva de San Lorenzo

La convocatoria de Talavera como sparring de la selección argentina se suma a la lista de futbolistas formados en Boedo que han sido observados por el cuerpo técnico nacional en los últimos años, fortaleciendo el vínculo entre las divisiones juveniles del club y el seleccionado mayor. Para el joven arquero, esta experiencia representa un paso fundamental en su desarrollo profesional, al tiempo que para San Lorenzo implica la necesidad de acelerar la resolución de su vínculo contractual para asegurar su futuro en la institución.

La situación contractual de Talavera constituye un motivo de preocupación para la dirigencia de San Lorenzo. A pesar de su integración al plantel de Reserva y su participación ocasional en los entrenamientos del primer equipo, el arquero aún no ha firmado su primer contrato profesional. Esta circunstancia deja abierta la posibilidad de que otros clubes puedan interesarse en su fichaje, lo que podría complicar la retención de uno de los talentos más prometedores del semillero azulgrana.

En un mercado de pases condicionado por las restricciones impuestas por la FIFA, que limitan la incorporación de refuerzos y obligan a mirar con atención a las divisiones inferiores, la consolidación y protección de figuras como Demian Talavera adquiere carácter prioritario. La dirigencia azulgrana enfrenta el desafío de garantizar la continuidad de sus principales promesas, en un contexto donde cada decisión puede impactar de manera directa en la proyección deportiva del club.

Talavera es una de las grandes promesas de la cantera de San Lorenzo

La situación recordó al momento en que Javier Mascherano había sido convocado por Marcelo Bielsa para la Selección Mayor pese a que no había debuado en la Primera de River. Por lo pronto, la citación de Talavera por parte de Scaloni para acompañar al plantel campeón del mundo en los entrenamientos y el amistoso ante Angola, así como en la preparación en España, representa un reconocimiento a su desempeño y proyección.

La selección argentina cerrará su calendario de 2025 con un amistoso ante Angola este viernes 14 de noviembre en Luanda, tras no concretarse un segundo partido para la gira final del año. La Albiceleste inició su preparación el lunes pasado, con entrenamientos previstos en Alicante y Elche, antes de viajar a África mañana.

Tras el encuentro, Lionel Messi y otros referentes serán liberados para descansar, mientras que el resto del grupo continuará trabajando en la región de Alicante hasta el 18 de noviembre. La expectativa se centra en la próxima convocatoria, que incluirá a figuras experimentadas y jóvenes talentos en busca de consolidación.