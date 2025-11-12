Deportes

“La relación ha cambiado”: la llamativa reflexión de Antonelli sobre el clima en Mercedes con Russell tras superarlo en Brasil

El italiano terminó segundo en el último Gran Premio y reveló cómo impactó en la interna de la escudería

Guardar
Antonelli y Russell, los representantes
Antonelli y Russell, los representantes de Mercedes (Jerome Miron-Imagn Images)

El Gran Premio de Sao Paulo marcó un momento clave en la relación entre Andrea Kimi Antonelli y George Russell dentro del equipo Mercedes en la F1. Tras superar al piloto británico en ambas carreras del fin de semana, el joven italiano compartió cómo este resultado ha modificado la dinámica entre ambos. “Seguramente mi relación con George está cambiando, es natural que él no esté contento de llegar detrás de mí, como yo nunca estoy feliz cuando estoy detrás. La relación ha cambiado y cambiará, pero hay mucho respeto entre nosotros dos y hay una buena dinámica en el equipo, porque nos estamos empujando mutuamente”, declaró Antonelli a Sky Sport F1.

El ascenso de Antonelli en la escudería alemana se produce en un contexto de transición tras la salida de Lewis Hamilton. Toto Wolff, jefe de Mercedes, apostó por el joven italiano como parte de la renovación del equipo, mientras Russell asumió el rol de líder tras haber superado a Hamilton en temporadas anteriores. Durante la primera parte del año, Antonelli enfrentó dificultades de adaptación al monoplaza, con altibajos en su rendimiento y una racha de resultados discretos entre el GP de la Emilia Romaña y el GP de los Países Bajos. A pesar de estos desafíos, el piloto de Bolonia ya había mostrado destellos de su potencial, como la pole en la clasificación al Sprint del GP de Miami y su primer podio en Canadá.

El fin de semana en Sao Paulo supuso un cambio significativo. Antonelli no solo logró su mejor resultado en la Fórmula 1, sino que también se impuso a Russell tanto en la Sprint como en la carrera principal. El propio Russell reconoció que Sao Paulo fue “uno de sus peores fines de semana” con Mercedes, al verse superado por su compañero.

El impacto personal de este resultado para Antonelli fue notable. “Vengo de un momento positivo, también en México fue bien aunque el resultado no mostró el potencial. La mayor diferencia de este fin de semana es haber conseguido juntar todo, incluso los detalles”, señaló a Sky Sport F1. El podio en Brasil representó para él la culminación de un proceso de superación tras meses complicados de adaptación y presión interna.

De cara a las próximas carreras, Antonelli se mostró optimista sobre el impulso que este resultado puede dar al equipo. “Seguramente este fin de semana nos da una energía increíble de cara a Las Vegas, donde el año pasado el equipo estuvo fantástico. Esperamos ir de nuevo fuerte, obviamente el coche tiene características diferentes respecto a 2024 pero el ADN es muy similar”, afirmó en diálogo con Sky Sport F1.

En la tabla del Mundial de Pilotos, Russell aparece cuarto, con 276 puntos, pero lejos del líder, Lando Norris (McLaren), quien pelea por la corona con su compañero Oscar Piastri (366) y Max Verstappen (Red Bull; 341).

La puja entre los dos corredores puede resultarle beneficiosa a la escudería alemana, que lucha por el subcampeonato en el Campeonato de Constructores, que ya ganó McLaren (756 puntos). Hoy Mercedes está segundo, con 398, pero le pisa los talones Red Bull (366).

Temas Relacionados

deportes-internacionalAndrea Kimi AntonelliGeorge RussellMercedesFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

El debate entre Ruggeri y Latorre sobre la crisis de River y el rol de Gallardo: “Jamás encontró el mediocampo y el ataque”

El Cabezón analizó la actualidad del Millonario y discrepó con una afirmación que realizó su compañero de TV

El debate entre Ruggeri y

Mike Tyson y una confesión tras dejar el ring: “Era muy rudo sin calcetines, pero mis dedos parecen que explotaron”

El excampeón mundial reveló que enfrenta una severa infección en los pies que, desde que abandonó el boxeo, se agravó. Cómo un comportamiento relacionado con su imagen le produjo una secuela inesperada que afecta su vida diaria

Mike Tyson y una confesión

Impacto en la Fórmula 1: Alpine denunció que dos personas ingresaron de noche en su fábrica y se investiga “espionaje”

Se inició una investigación en Francia después de que estos individuos ingresaron al edificio por una ventana y forzaron varias puertas de oficinas ligadas a directivos de la escudería

Impacto en la Fórmula 1:

Las novedades en el entrenamiento de la selección argetina: una sorpresa en un 11 titular que tendrá a Lionel Messi

El plantel viajará mañana a suelo africano para enfrentarse a Angola el viernes

Las novedades en el entrenamiento

La peculiar historia familiar de Susan Bandecchi, la suiza con raíces chilenas que enfrentará a la Argentina en la Billie Jean King Cup

Sus abuelos escaparon de la dictadura de Pinochet y ella nació en el país helvético, donde se enamoró del tenis. En una nota con Infobae, habló de sus “costumbres sudamericanas” y del consejo que le dio Roger Federer

La peculiar historia familiar de
DEPORTES
El debate entre Ruggeri y

El debate entre Ruggeri y Latorre sobre la crisis de River y el rol de Gallardo: “Jamás encontró el mediocampo y el ataque”

Mike Tyson y una confesión tras dejar el ring: “Era muy rudo sin calcetines, pero mis dedos parecen que explotaron”

Impacto en la Fórmula 1: Alpine denunció que dos personas ingresaron de noche en su fábrica y se investiga “espionaje”

Las novedades en el entrenamiento de la selección argetina: una sorpresa en un 11 titular que tendrá a Lionel Messi

La peculiar historia familiar de Susan Bandecchi, la suiza con raíces chilenas que enfrentará a la Argentina en la Billie Jean King Cup

TELESHOW
Liam Gallagher llegó a la

Liam Gallagher llegó a la Argentina para los shows: el gesto con un fan y la eterna pelea con su hermano Noel

La China Suárez sorprendió con un mensaje a Rocío Pardo, la futura esposa de Nicolás Cabré

El sueño cumplido de Oriana Sabatini en sus vacaciones con sus padres Ova y Catherine Fulop en Nueva York

Migue Granados explicó por qué Paula Chaves no quiso entrevistar a la China Suárez: “Cero drama con ella”

El video viral de Matt Smith, actor de The Crown y House of the Dragon, paseando por Palermo

INFOBAE AMÉRICA

Guía para entender el mundo

Guía para entender el mundo de las apuestas deportivas online

La reducción del tamaño de los peces en Michigan por el cambio climático alerta a los expertos

Se multiplican las crisis en Cuba: la dictadura declaró como “epidemia” el brote de dengue, chikunguña y oropouche

El G7 busca formas de fortalecer la defensa de Ucrania en medio de los apagones por los ataques rusos

María Corina Machado aseguró que Venezuela vive “horas decisivas” en medio del despliegue militar de Estados Unidos frente a sus costas