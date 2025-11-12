“La relación ha cambiado”: la llamativa reflexión de Antonelli sobre el clima en Mercedes con Russell tras superarlo en Brasil

Antonelli y Russell, los representantes de Mercedes (Jerome Miron-Imagn Images)

El Gran Premio de Sao Paulo marcó un momento clave en la relación entre Andrea Kimi Antonelli y George Russell dentro del equipo Mercedes en la F1. Tras superar al piloto británico en ambas carreras del fin de semana, el joven italiano compartió cómo este resultado ha modificado la dinámica entre ambos. “Seguramente mi relación con George está cambiando, es natural que él no esté contento de llegar detrás de mí, como yo nunca estoy feliz cuando estoy detrás. La relación ha cambiado y cambiará, pero hay mucho respeto entre nosotros dos y hay una buena dinámica en el equipo, porque nos estamos empujando mutuamente”, declaró Antonelli a Sky Sport F1.

El ascenso de Antonelli en la escudería alemana se produce en un contexto de transición tras la salida de Lewis Hamilton. Toto Wolff, jefe de Mercedes, apostó por el joven italiano como parte de la renovación del equipo, mientras Russell asumió el rol de líder tras haber superado a Hamilton en temporadas anteriores. Durante la primera parte del año, Antonelli enfrentó dificultades de adaptación al monoplaza, con altibajos en su rendimiento y una racha de resultados discretos entre el GP de la Emilia Romaña y el GP de los Países Bajos. A pesar de estos desafíos, el piloto de Bolonia ya había mostrado destellos de su potencial, como la pole en la clasificación al Sprint del GP de Miami y su primer podio en Canadá.

El fin de semana en Sao Paulo supuso un cambio significativo. Antonelli no solo logró su mejor resultado en la Fórmula 1, sino que también se impuso a Russell tanto en la Sprint como en la carrera principal. El propio Russell reconoció que Sao Paulo fue “uno de sus peores fines de semana” con Mercedes, al verse superado por su compañero.

El impacto personal de este resultado para Antonelli fue notable. “Vengo de un momento positivo, también en México fue bien aunque el resultado no mostró el potencial. La mayor diferencia de este fin de semana es haber conseguido juntar todo, incluso los detalles”, señaló a Sky Sport F1. El podio en Brasil representó para él la culminación de un proceso de superación tras meses complicados de adaptación y presión interna.

De cara a las próximas carreras, Antonelli se mostró optimista sobre el impulso que este resultado puede dar al equipo. “Seguramente este fin de semana nos da una energía increíble de cara a Las Vegas, donde el año pasado el equipo estuvo fantástico. Esperamos ir de nuevo fuerte, obviamente el coche tiene características diferentes respecto a 2024 pero el ADN es muy similar”, afirmó en diálogo con Sky Sport F1.

En la tabla del Mundial de Pilotos, Russell aparece cuarto, con 276 puntos, pero lejos del líder, Lando Norris (McLaren), quien pelea por la corona con su compañero Oscar Piastri (366) y Max Verstappen (Red Bull; 341).

La puja entre los dos corredores puede resultarle beneficiosa a la escudería alemana, que lucha por el subcampeonato en el Campeonato de Constructores, que ya ganó McLaren (756 puntos). Hoy Mercedes está segundo, con 398, pero le pisa los talones Red Bull (366).