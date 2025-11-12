Deportes

El increíble blooper de Pedro Gallese que terminó en gol de Rusia ante Perú en un amistoso

El arquero del Orlando City, candidato a reforzar al Inter Miami de Messi, fue protagonista en la igualdad 1-1 de la Bicolor en San Petersburgo

El arquero cometió un grosero error que termino en festejo europeo

La selección de Perú tuvo un comienzo de pesadilla en esta fecha FIFA. Luego de quedarse afuera del Mundial 2026, Manuel Barreto asumió el mando del equipo de manera interina y, en su único encuentro previo, cayó derrotado 2-1 frente a Chile. Ahora, su segunda prueba fue Rusia en el Gazprom Arena y tuvo un torcido inicio con un blooper que abrió la historia en la igualdad 1-1 en San Petersburgo.

A los 17 minutos, Miguel Araujo inició una salida defensiva con un simple pase a su arquero, Pedro Gallese, quien cargó ese envío de mucho veneno y sufrió las consecuencias. El arquero del Orlando City intentó orientar la pelota hacia el medio para facilitar su próximo movimiento, pero le quedó muy largo el auto pase y aprovechó Anton Miranchuk para anticiparlo.

El apuro del guardameta no alcanzó a evitar el toque previo de Miranchuk, que lo dejó en el camino a Gallese y facilitó la definición de Aleksandr Golovin con el arco vacío.

Este yerro impidió cortar su racha y acumula tres encuentros sin valla invicta con el combinado nacional, luego de las derrotas ante Uruguay (0-3) y Paraguay (0-1) en el cierre de las Eliminatorias y su ausencia en el amistoso contra Chile de octubre pasado.

Más allá de estos números, Pedro Gallese se redimió del error con dos tremendas atajadas que dejaron con vida a su equipo. Esas intervenciones fueron clave para que la Bicolor alcanzara la igualdad a través de Álex Valera en el último cuarto de hora.

El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

El portero de 35 años registró su 121° encuentro en el elenco peruano con un balance de 44 arcos en cero y 135 goles recibidos. Se estrenó con esta camiseta en agosto de 2014 durante un amistoso contra Panamá y su ascendencia en la delegación lo llevó a ser capitán del equipo.

Estas actuaciones, sumadas al nivel mostrado en la Major League Soccer (MLS), lo llevaron a ser una de las opciones del Inter Miami para reforzar el equipo a partir de 2026 en medio de la negativa para renovar su contrato con el Orlando City. Este factor posibilitaría su arribo al cuadro de Florida con el pase en su poder.

Actualmente, las Garzas poseen en ese puesto a Oscar Ustari y Rocco Ríos Novo, quien fue suplente en gran parte del año y se ganó un lugar en el tramo final al punto de ser titular en los tres partidos de la primera ronda del Playoff ante Nashville. Sin embargo, el joven de 23 años finaliza su cesión y debería retornar a Lanús. ¿Buscará el club una competencia directa entre dos goleros experimentados?

Su posible incorporación se enmarca en un proyecto ambicioso que ya abrochó la continuidad de Lionel Messi hasta 2028. A la espera de la inauguración del nuevo estadio llamado Miami Freedom Park, Sergio Reguilón tiene un principio de acuerdo para sumarse al plantel. El lateral izquierdo reemplazará a Jordi Alba, próximo a retirarse junto a Sergio Busquets. Reguilón surgió en el Real Madrid, viene de quedar libre del Tottenham y no juega un partido oficial desde mayo.

También se habla de "dos nombres potentes más“, aunque no trascendieron apellidos. Sonaron como alternativas Neymar y Robert Lewandowski, hay rumores de un ofrecimiento de renovación a Luis Suárez y Rodrigo De Paul también seguiría en la escuadra norteamericana.

