El arquero de selección candidato a reforzar al Inter Miami, que busca armar un nuevo “Dream Team” alrededor de Messi en 2026

Un guardameta de renombre suena para incorporarse a la plantilla y pelear por el puesto con Oscar Ustari, quien tiene vínculo hasta finales de 2026

La Pulga celebra uno de
La Pulga celebra uno de sus goles ante Nshville (Sam Navarro-Imagn Images)

Mientras todavía sueña con ganar la actual edición de la MLS (ganó el primer duelo de los playoffs ante Nashville), el Inter Miami ya proyecta su versión 2026 a partir de su piedra basal: Lionel Messi. El capitán, de 38 años, renovó su contrato hasta 2028, por lo que la franquicia se aseguró que lidere al equipo en la inauguración del Miami Freedom Park, su nuevo hogar, que abrirá sus puertas la próxima temporada.

Cumplido el primer objetivo, la dirigencia encabezada por los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham busca alimentar el espíritu competitivo de Messi, de 38 años. En la institución saben que su apetito de triunfos no tiene edad. Por eso, ante los retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba, los movimientos de mercado lucen ambiciosos para que los títulos sigan llenando vitrinas en el predio de Las Garzas, como ya sucedió con la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024.

En ese contexto, la conducción del club trabaja en el mercado de pases con antelación. Y en las últimas horas surgió el nombre de un arquero de selección, que tendría chances de desembarcar en Florida. En realidad, ya reside en Florida, sólo tendría que mudarse de ciudad.

Se trata de Pedro Gallese, de 35 años, quien aún no logró acordar su renovación con Orlando City, clásico rival del Inter Miami. Y varios clubes habrían preguntado por su situación, entre ellos, el elenco rosa. El portero del seleccionado de Perú, con pasado en Veracruz de México, y con un Mundial (Rusia 2018) y cinco Copas Américas en su currículum, no vería con malos ojos permanecer en la Major League Soccer, donde es una de las figuras.

Gallese es un referente de
Gallese es un referente de Orlando City, clásico rival del Inter Miami (AFP)

¿Inter Miami necesita arquero? Tiene uno asegurado: Oscar Ustari, el titular, de 39 años, quien renovó su vínculo por otra temporada. El suplente, Rocco Ríos Novo, de buenas presentaciones cuando le tocó actuar, finaliza su relación a fines de 2025. ¿Buscará el club una competencia directa entre dos goleros experimentados?

Las Garzas prometen más movimientos fuertes de mercado. De hecho, ya tiene un principio de acuerdo para sumar como lateral a Sergio Reguilón, ex Real Madrid. El español, de 28 años, quedó libre del Tottenham. Y, según el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, tuvo propuestas del fútbol iraní y de clubes de la Liga de España cercanas a los cuatro millones y medio de dólares por temporada, pero instruyó a su agente que aceptara la oferta de la MLS. Así, todo indica que será el nuevo socio de la Pulga, que ya está extrañando a su amigo Jordi Alba.

En Florida hablan de “dos nombres potentes más”, pero no trascendieron detalles. En las últimas semanas, sonaron como posibilidades Neymar y Robert Lewandowski pensando en 2026. Y hay rumores de que a Luis Suárez ya le hicieron un ofrecimiento de renovación, que está evaluando. Además, Rodrigo de Paul también seguiría. En caso de activar la cláusula de compra, firmaría un contrato hasta 2029.

El corte de cinta del Miami Freedom Park augura más show, con Messi y muchas estrellas más.

