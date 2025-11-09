Deportes

Los mejores memes de la carrera de Colapinto en Brasil: la parada de Alpine de más de 5 segundos y la vuelta rápida, los focos

El argentino llegó a estar noveno en Interlagos, pero la estrategia del equipo no lo ayudó para intentar entrar en la zona de puntos. Aun así, dejó varios momentos que encendieron a los fanáticos

Guardar
El argentino y los memes
El argentino y los memes que disparó su actuación

El Gran Premio de Brasil, en Interlagos, ofreció una carrera emocionante, que tuvo a Lando Norris como vencedor. Por ejemplo, el show de toques del inicio derivó en los abandonos de Gabriel Bortoletto, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quien incluso puso en riesgo a Franco Colapinto. El argentino, quien arregló su continuidad con Alpine durante 2026, llegó a estar noveno, y en un momento soportó los embates del británico y Max Verstappen. Sin embargo, la estrategia de las dos paradas (en la primera salió con neumáticos blandos) y la demora en la segunda (de 5.4 segundos) no lo asistieron y terminó 15° en San Pablo.

No obstante, en un flash de la competencia, consiguió quedarse con el récord de vuelta; teniendo en cuenta la falta de ritmo de los autos de la escudería francesa, el hecho fue celebrado como un triunfo por los fanáticos del bonaerense, de 22 años, quien fue gran protagonista en las redes antes, durante y después del Gran Premio.

Vale recordar que en el Circuito José Carlos Pace hubo competencia Sprint, en la que el piloto albiceleste perdió el control de su monoplaza en la sexta vuelta e impactó contra los muros, por lo que tuvo que abandonar. En la carrera principal, Pierre Gasly, compañero de team de Franco, llegó décimo y logró sumar un punto.

Favorecido por los abandonos, por los ingresos a boxes y por muy buenas defensas y maniobras, Colapinto ilusionó a todos y los hinchas pidieron que terminara la carrera cuando llegó a estar noveno. El primer ingreso a pits no afectó su rendimiento, pero sí lo hizo el segundo, por su extensión. Allí brotaron los memes, lo mismo que cuando logró el récord de vuelta, casi inmediatamente, con los neumáticos frescos. Las dos caras de Alpine.

El argentino mostró su frustración en ese instante, lo mismo con Lance Stroll. “Es un idiota, ¿qué está haciendo?“, vociferó tras el relanzamiento de la vuelta 12, cuando intentó superar al hombre de Aston Martin. Después, en el epílogo del GP, tuvo que soportar los intentos de sobrepaso del canadiense, que no consiguió su objetivo y finalizó en el escalón 16.

Colapinto tendrá revancha en dos semanas: entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre, se llevará a cabo el Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos. Y obligará a sus fanáticos a seguirlo de madrugada.

Posteriormente, quedarán dos fines de semana de acción: en Qatar (con carrera sprint) y en Abu Dhabi.

LOS MEJORES MEMES DE LA CARRERA DE COLAPINTO

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoAlpineGran Premio de BrasilFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Brasil: su gran maniobra contra Hadjar y una vuelta que marcó su buen ritmo

El piloto argentino llegó a estar noveno y soportó varios mano a mano con el francés y Lance Stroll en pista. Terminó en el puesto 15 en Interlagos

Radiografía de la carrera de

Boca Juniors y River Plate animarán una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura: formaciones confirmadas

El equipo de Claudio Úbeda recibirá al de Gallardo en La Bombonera en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores y la definición del certamen. Transmiten TNT Sports y ESPN Premium a las 16.30

Boca Juniors y River Plate

Franco Colapinto terminó en el 15° lugar el GP de Brasil: Lando Norris se quedó con la victoria y Gasly volvió a sumar para Alpine

El argentino mostró un ritmo competitivo en Interlagos, aunque únicamente pudo escalar una posición desde la largada. Una mala detención en boxes lo perjudicó. El británico de McLaren ganó en São Paulo y estiró la ventaja en la cima del campeonato de la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen completaron el podio

Franco Colapinto terminó en el

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Brasil

El piloto argentino, que confirmó su continuidad en Alpine en 2026, seguirá la temporada en Las Vegas. Los detalles

Cuándo volverá a correr Franco

El show de toques y la “rueda voladora” que derivó en los abandonos de Bortoletto, Leclerc y Hamilton en Brasil

Mientras el brasileño abandonó en la primera vuelta, los autos de Ferrari registraron daños que provocaron el retiro de sus pilotos

El show de toques y
DEPORTES
Radiografía de la carrera de

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Brasil: su gran maniobra contra Hadjar y una vuelta que marcó su buen ritmo

Boca Juniors y River Plate animarán una nueva edición del Superclásico por el Torneo Clausura: formaciones confirmadas

Franco Colapinto terminó en el 15° lugar el GP de Brasil: Lando Norris se quedó con la victoria y Gasly volvió a sumar para Alpine

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Brasil

El show de toques y la “rueda voladora” que derivó en los abandonos de Bortoletto, Leclerc y Hamilton en Brasil

TELESHOW
Juana Viale impactó en pantalla

Juana Viale impactó en pantalla con top bordado y short de lino: el look del domingo que deslumbró en la mesa

El tierno baile entre Melody Luz y su hija Venezia: el video viral que hizo furor entre sus seguidores

Luisana Lopilato celebró el cumpleaños de su papá con un mensaje repleto de gratitud: “Mi sonrisa lo dice todo”

La noche más apasionada de Pampita y Martín Pepa en el show de Dua Lipa: besos, baile y romance a pleno

La China Suárez compartió el lujo de un exclusivo hotel en Turquía junto a sus hijos: “Amo Estambul”

INFOBAE AMÉRICA

Zaporizhzhia, la mayor planta nuclear

Zaporizhzhia, la mayor planta nuclear de Europa que se robó Vladimir Putin para amenazar a Occidente

El regreso del histórico muralismo político para las elecciones presidenciales en Chile

“Extraño respirar”: nuevas protestas en India para exigir medidas contra la contaminación ambiental

EEUU donó 700.000 dólares en medicamentos para tratar el VIH en Bolivia tras el restablecimiento de las relaciones entre ambos países

El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann podría abandonar Alemania tras un fallo judicial