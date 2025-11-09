Los mejores memes de la carrera de Colapinto en Brasil: la parada de Alpine de más de 5 segundos y la vuelta rápida, los focos

El argentino y los memes que disparó su actuación

El Gran Premio de Brasil, en Interlagos, ofreció una carrera emocionante, que tuvo a Lando Norris como vencedor. Por ejemplo, el show de toques del inicio derivó en los abandonos de Gabriel Bortoletto, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quien incluso puso en riesgo a Franco Colapinto. El argentino, quien arregló su continuidad con Alpine durante 2026, llegó a estar noveno, y en un momento soportó los embates del británico y Max Verstappen. Sin embargo, la estrategia de las dos paradas (en la primera salió con neumáticos blandos) y la demora en la segunda (de 5.4 segundos) no lo asistieron y terminó 15° en San Pablo.

No obstante, en un flash de la competencia, consiguió quedarse con el récord de vuelta; teniendo en cuenta la falta de ritmo de los autos de la escudería francesa, el hecho fue celebrado como un triunfo por los fanáticos del bonaerense, de 22 años, quien fue gran protagonista en las redes antes, durante y después del Gran Premio.

Vale recordar que en el Circuito José Carlos Pace hubo competencia Sprint, en la que el piloto albiceleste perdió el control de su monoplaza en la sexta vuelta e impactó contra los muros, por lo que tuvo que abandonar. En la carrera principal, Pierre Gasly, compañero de team de Franco, llegó décimo y logró sumar un punto.

Favorecido por los abandonos, por los ingresos a boxes y por muy buenas defensas y maniobras, Colapinto ilusionó a todos y los hinchas pidieron que terminara la carrera cuando llegó a estar noveno. El primer ingreso a pits no afectó su rendimiento, pero sí lo hizo el segundo, por su extensión. Allí brotaron los memes, lo mismo que cuando logró el récord de vuelta, casi inmediatamente, con los neumáticos frescos. Las dos caras de Alpine.

El argentino mostró su frustración en ese instante, lo mismo con Lance Stroll. “Es un idiota, ¿qué está haciendo?“, vociferó tras el relanzamiento de la vuelta 12, cuando intentó superar al hombre de Aston Martin. Después, en el epílogo del GP, tuvo que soportar los intentos de sobrepaso del canadiense, que no consiguió su objetivo y finalizó en el escalón 16.

Colapinto tendrá revancha en dos semanas: entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre, se llevará a cabo el Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos. Y obligará a sus fanáticos a seguirlo de madrugada.

Posteriormente, quedarán dos fines de semana de acción: en Qatar (con carrera sprint) y en Abu Dhabi.

LOS MEJORES MEMES DE LA CARRERA DE COLAPINTO

PARADA DE 5.4s EN BOXES PARA FRANCO COLAPINTO pic.twitter.com/cuFQWiDPJ3 — 43 ★ (@ColapintoFiles) November 9, 2025

Mi vieja: “quien es el que aplaude?”



Mi papá y yo aplaudiendo el récord de vuelta de Colapinto aunque este ultimo

pic.twitter.com/cwdogZaUsw — Facu Iriondo (@facuiriondo) November 9, 2025

colapinto haciendo la vuelta rápida con ese alpine q es más lento q un tractor

pic.twitter.com/yoxbjDGEbA — solci¹⁶lvs august (@solllecit0) November 9, 2025

Colapinto con la vuelta más rápida pic.twitter.com/wmXyrmVEkN — torneo regional fan account (@palahateaccount) November 9, 2025

5.4 el pit stop de Franco Colapinto lpm pic.twitter.com/zZru7QlAEG — Dani (@dan_91m) November 9, 2025

RECORD DE VUELTA DE COLAPINTO ME VUELVO LOCA



pic.twitter.com/C6rUb6X9ez — lu (@lucian4r) November 9, 2025

