Deportes

El cruce de Damián Ayude con un hincha de Rosario Central en la platea tras ser expulsado en San Lorenzo: “Equipo chico”

El entrenador fue increpado por algunos fanáticos canallas. Su respuesta

Guardar
El cruce de Damián Ayude con un hincha de Central

El empate sin goles entre San Lorenzo y Rosario Central en el Gigante de Arroyito dejó una escena inesperada fuera del campo: Damián Ayude, entrenador del conjunto azulgrana, mantuvo un tenso intercambio con un aficionado local en la platea, después de haber sido expulsado durante el primer tiempo por protestar enérgicamente la anulación de un gol a Gastón Hernández.

La expulsión, decidida por el árbitro Facundo Tello, obligó a Ayude a observar el resto del partido desde uno de los palcos del estadio, compartiendo espacio con los seguidores del equipo rosarino. Al concluir el encuentro, el técnico intentó regresar a la zona de vestuarios, pero fue interceptado por un hincha de Rosario Central que le reprochó el planteo de su equipo, acusándolo de dirigir a San Lorenzo como si se tratara de un “equipo chico”.

Lejos de responder con hostilidad, Ayude optó por la serenidad y se acercó al simpatizante para explicarle la difícil coyuntura que atraviesa el club. En un video difundido por ESPN, se escucha al entrenador responder: “Es mi trabajo, amigo. Es mi trabajo, hace tres meses que no cobro. Hace tres meses que no cobro”. La frase, pronunciada mientras se alejaba del lugar, expuso de manera directa la delicada situación financiera que afecta a la institución de Boedo.

Luego del match, Ayude también dialogó ante los micrófonos y aclaró sobre su expulsión: “Hablé con Facundo (Tello) después y le pedí disculpas por mi exaltación. Yo no lo insulté, era porque era un gol importante para nosotros, en una cancha muy difícil, contra un rival de una jerarquía tremenda. Una jugada ensayada que salió muy bien, entonces me dolió mucho. Él me dice que por ahí me metí un poco en la cancha. Normal. Es cortito el espacio entre el banco y la cancha, y yo estoy ancho (se ríe). Me quedaba poco por recorrer. Hay que ser respetuoso y aprender”.

Y aclaró: “Facundo (Tello) siempre me ha tratado muy bien, es muy respetuoso. Lo quiero destacar porque a veces se les pega y más allá del enojo que pueda tener o que considere que fue gol, es un señor. Siempre me ha tratado muy bien”.

Por otra parte, el entrenador azulgrana también se refirió a la crítica situación institucional del club: “El equipo no me sorprende, obviamente que los conozco. Son chicos que trabajan muchísimo y quieren mucho al club. Tuvieron un año particular, pero tienen las cosas muy claras. Van a trabajar, dejan todo por sus compañeros, por ellos mismos, por respetar su profesión y por el club, que lo quieren mucho. Para nosotros, como cuerpo técnico, es un orgullo acompañarlos e ir logrando pequeños objetivos. Que muchos jóvenes jueguen, ayudados por los más grandes, clasificar entre los ocho y se van dando objetivos que nos habíamos propuesto desde que arrancamos, así que estamos muy felices”.

Con el punto en Rosario, San Lorenzo selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. Al ser consultado por la posibilidad de pelear por el título, Ayude remarcó: “Todo el mundo que se dedica a este deporte tiene ambición y nosotros la tenemos, por sobre todo queremos lograr prestigio. Somos todos muy jóvenes, hay muchos chicos que ya lo tienen, tenemos gente de mucho prestigio, pero la mayoría está en la búsqueda. Y eso se consigue con mucho trabajo, con respeto y ganando, es la realidad”.

Y concluyó: “Nos habíamos trazado estar entre los ocho, lo cumplimos, y también queremos clasificar a copa internacional. Esperamos dar ese paso. Después, una vez entre los ocho, vamos a pelear. Ellos van a ir a todas las canchas a jugar como hoy, a matarse por el equipo, por ellos mismos, asi que la ilusión siempre está”.

Temas Relacionados

San LorenzoDamián AyudeRosario CentralLiga ProfesionalTorneo Clausura 2025

Últimas Noticias

La llamativa respuesta de Josep Guardiola cuando le mencionaron que era el mejor entrenador de la historia del fútbol

El técnico del Manchester City fue concreto a la hora de responder el enunciado de un periodista

La llamativa respuesta de Josep

Franco Colapinto largará 16° la Sprint del Gran Premio de Brasil: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino, que fue confirmado por Alpine para la temporada 2026, buscará avanzar posiciones en Interlagos

Franco Colapinto largará 16° la

“Messi es el mejor futbolista que ha existido”: la tajante sentencia de un ex compañero de Cristiano Ronaldo

Federico Chiesa, futbolista del Liverpool, no dudó al ser consultado por el mejor jugador de todos los tiempos

“Messi es el mejor futbolista

Atento River Plate: tres gigantes de Europa, tras los pasos de una figura de Marcelo Gallardo

Real Madrid, Atlético de Madrid y Tottenham siguen con atención las actuaciones de un baluarte del equipo conducido por el Muñeco

Atento River Plate: tres gigantes

El exigente plan de trabajo de Franco Colapinto para dar el golpe en la temporada 2026 de la Fórmula 1 tras ser confirmado como titular en Alpine

El piloto argentino tendrá una agenda cargada de pretemporada, que está marcada por los nuevos autos. Las fechas clave y todos los detalles

El exigente plan de trabajo
DEPORTES
La llamativa respuesta de Josep

La llamativa respuesta de Josep Guardiola cuando le mencionaron que era el mejor entrenador de la historia del fútbol

Franco Colapinto largará 16° la Sprint del Gran Premio de Brasil: hora, TV y todo lo que hay que saber

“Messi es el mejor futbolista que ha existido”: la tajante sentencia de un ex compañero de Cristiano Ronaldo

Atento River Plate: tres gigantes de Europa, tras los pasos de una figura de Marcelo Gallardo

El exigente plan de trabajo de Franco Colapinto para dar el golpe en la temporada 2026 de la Fórmula 1 tras ser confirmado como titular en Alpine

TELESHOW
La inesperada coincidencia que une

La inesperada coincidencia que une a Luis Novaresio y Mario Pergolini: “La última vida”

Rodrigo Vila y sus anécdotas del rodaje de The Letter con Harvey Keitel en Argentina: pasión por el asado y el dulce de leche

Actriz, directora y madraza: el presente sin tiempos libres de Patricia Palmer

Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten horas, juegos con sus hijos y compras

Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos con una versión de un clásico de Soda Stereo

INFOBAE AMÉRICA

Israel abatió a dos terroristas

Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el Líbano

Jair Bolsonaro podría ir a prisión la próxima semana mientras Brasil celebra la COP30

Kim Jong-un desafía a Occidente: el régimen de Corea del Norte anunció acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil

“Islas de la inmortalidad” y laboratorios de vanguardia: la estrategia del régimen chino en busca de la longevidad

China y EEUU buscan rebajar las tensiones comerciales: suspendieron por un año las tasas portuarias mutuas