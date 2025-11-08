El cruce de Damián Ayude con un hincha de Rosario Central en la platea tras ser expulsado en San Lorenzo: “Equipo chico”

El cruce de Damián Ayude con un hincha de Central

El empate sin goles entre San Lorenzo y Rosario Central en el Gigante de Arroyito dejó una escena inesperada fuera del campo: Damián Ayude, entrenador del conjunto azulgrana, mantuvo un tenso intercambio con un aficionado local en la platea, después de haber sido expulsado durante el primer tiempo por protestar enérgicamente la anulación de un gol a Gastón Hernández.

La expulsión, decidida por el árbitro Facundo Tello, obligó a Ayude a observar el resto del partido desde uno de los palcos del estadio, compartiendo espacio con los seguidores del equipo rosarino. Al concluir el encuentro, el técnico intentó regresar a la zona de vestuarios, pero fue interceptado por un hincha de Rosario Central que le reprochó el planteo de su equipo, acusándolo de dirigir a San Lorenzo como si se tratara de un “equipo chico”.

Lejos de responder con hostilidad, Ayude optó por la serenidad y se acercó al simpatizante para explicarle la difícil coyuntura que atraviesa el club. En un video difundido por ESPN, se escucha al entrenador responder: “Es mi trabajo, amigo. Es mi trabajo, hace tres meses que no cobro. Hace tres meses que no cobro”. La frase, pronunciada mientras se alejaba del lugar, expuso de manera directa la delicada situación financiera que afecta a la institución de Boedo.

Luego del match, Ayude también dialogó ante los micrófonos y aclaró sobre su expulsión: “Hablé con Facundo (Tello) después y le pedí disculpas por mi exaltación. Yo no lo insulté, era porque era un gol importante para nosotros, en una cancha muy difícil, contra un rival de una jerarquía tremenda. Una jugada ensayada que salió muy bien, entonces me dolió mucho. Él me dice que por ahí me metí un poco en la cancha. Normal. Es cortito el espacio entre el banco y la cancha, y yo estoy ancho (se ríe). Me quedaba poco por recorrer. Hay que ser respetuoso y aprender”.

Y aclaró: “Facundo (Tello) siempre me ha tratado muy bien, es muy respetuoso. Lo quiero destacar porque a veces se les pega y más allá del enojo que pueda tener o que considere que fue gol, es un señor. Siempre me ha tratado muy bien”.

Por otra parte, el entrenador azulgrana también se refirió a la crítica situación institucional del club: “El equipo no me sorprende, obviamente que los conozco. Son chicos que trabajan muchísimo y quieren mucho al club. Tuvieron un año particular, pero tienen las cosas muy claras. Van a trabajar, dejan todo por sus compañeros, por ellos mismos, por respetar su profesión y por el club, que lo quieren mucho. Para nosotros, como cuerpo técnico, es un orgullo acompañarlos e ir logrando pequeños objetivos. Que muchos jóvenes jueguen, ayudados por los más grandes, clasificar entre los ocho y se van dando objetivos que nos habíamos propuesto desde que arrancamos, así que estamos muy felices”.

Con el punto en Rosario, San Lorenzo selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. Al ser consultado por la posibilidad de pelear por el título, Ayude remarcó: “Todo el mundo que se dedica a este deporte tiene ambición y nosotros la tenemos, por sobre todo queremos lograr prestigio. Somos todos muy jóvenes, hay muchos chicos que ya lo tienen, tenemos gente de mucho prestigio, pero la mayoría está en la búsqueda. Y eso se consigue con mucho trabajo, con respeto y ganando, es la realidad”.

Y concluyó: “Nos habíamos trazado estar entre los ocho, lo cumplimos, y también queremos clasificar a copa internacional. Esperamos dar ese paso. Después, una vez entre los ocho, vamos a pelear. Ellos van a ir a todas las canchas a jugar como hoy, a matarse por el equipo, por ellos mismos, asi que la ilusión siempre está”.