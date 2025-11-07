Deportes

La sorprendente decisión del DT de Aston Villa con el Dibu Martínez que abre la puerta a un posible conflicto

Unai Emery le sacó la subcapitanía al arquero argentino. “Prefiero retirarle ese rol”, indicó el español

Dibu Martínez perdió la subcapitanía
Dibu Martínez perdió la subcapitanía del Aston Villa (Reuters/Peter Cziborra)

La decisión de Unai Emery de retirarle el rol de segundo capitán a Emiliano Dibu Martínez en el Aston Villa ha generado un nuevo foco de atención en el club inglés, especialmente tras la reciente victoria por 2-0 frente al Maccabi Tel Aviv en la UEFA Europa League. En ese encuentro, la ausencia de John McGinn, capitán habitual, no derivó en que el arquero argentino portara la cinta, como era costumbre, sino que el defensor Ezri Konsa asumió ese rol, lo que sorprendió los hinchas.

La relación entre Dibu Martínez y el entrenador español se ha visto afectada por los acontecimientos del último mercado de pases. La determinación de Emery podría estar directamente vinculada con la actitud del arquero durante la ventana de transferencias y abrió la puerta a un posible foco de conflicto.

En la última jornada de la temporada anterior, el argentino abandonó el campo visiblemente emocionado y realizó gestos de despedida hacia los hinchas, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro. Durante el verano europeo, el arquero campeón del mundo buscó activamente una transferencia al Manchester United, pero las negociaciones no prosperaron y finalmente permaneció en el club de Birmingham.

En la conferencia de prensa posterior al partido ante el Maccabi Tel Aviv, Emery fue consultado sobre el cambio en la capitanía y explicó: “Normalmente, tenemos otro capitán, Emi Martínez, como segundo capitán. Pero ahora, después de hablar con él, prefiero retirarle ese rol. Konsa es el siguiente”.

Unai Emery le quitó la
Unai Emery le quitó la subcapitanía al Dibu Martínez (Reuters/Andrew Couldridge)

Además, Emery detalló que otros futbolistas también han sido considerados para la capitanía en ausencia de McGinn. “Tyrone Mings, junto con Ollie Watkins también. Normalmente lo gestionamos así”, añadió, dejando en claro que el arquero argentino ha quedado relegado en la jerarquía de liderazgo del equipo.

El impacto de estas decisiones se suma a la relevancia que Dibu Martínez ha tenido en el Aston Villa desde su llegada. El arquero marplatense, consagrado como uno de los mejores de la Premier League y reconocido como el mejor del mundo en su puesto, se había consolidado como líder tanto dentro como fuera del campo, ganándose el aprecio de los aficionados y el respeto de sus compañeros. Su papel como sub-capitán era un reflejo de esa influencia, especialmente en partidos de alta exigencia en el fútbol inglés y europeo. La resolución de Emery marca un cambio significativo en la dinámica interna del club y deja en evidencia la tensión existente entre el entrenador y el arquero argentino, cuya situación personal y profesional atraviesa un momento de incertidumbre.

A pesar de esto, la actuación del Dibu resultó determinante para que el Aston Villa se imponga ante el conjunto israelí, ya que se erigió como la figura del encuentro al contener dos ocasiones de manera impresionante.

El equipo dirigido por Unai Emery enfrentó más dificultades de las previstas ante el conjunto israelí, que durante la primera mitad generó una de las situaciones más peligrosas del partido. Una jugada colectiva iniciada por Heitor culminó con Dor Peretz en posición de abrir el marcador cuando el reloj de Weinberger superaba los treinta minutos. En ese momento, el ex arquero del Arsenal demostró sus reflejos y evitó la caída de su valla, lo que no solo preservó el empate parcial sino que también impulsó la reacción de sus compañeros.

El DT de Aston Villa
El DT de Aston Villa le retiró la segunda capitanía al Dibu Martínez (REUTERS/Peter Lous)

En la segunda mitad, cuando el elenco inglés ya ganaba 1-0, el protagonismo de Martínez volvió a ser determinante. El Maccabi Tel Aviv, lejos de resignarse, buscó el empate a través de una jugada que comenzó nuevamente con Heitor y continuó con la velocidad de Mohamed Ali Kamara, quien superó a Victor Lindelof y habilitó a Dor Peretz. El volante israelí, como en la etapa inicial, se topó con la resistencia del ex Independiente, que volvió a frustrar sus aspiraciones de gol. Finalmente, el Villa se impuso por 2-0.

Con este resultado, Aston Villa se afianzó en el sexto lugar de la competición continental, alcanzando 9 puntos y alimentando sus expectativas de acceder directamente a los octavos de final, sin necesidad de disputar los playoffs.

