Las dos impresionantes atajadas del Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa por la Europa League

El arquero de La Scaloneta tuvo una gran actuación en la victoria por 2 a 0 de los Villanos frente a Maccabi Tel Aviv. Las imágenes

El Dibu Martínez volvió a brillar en una nueva victoria del Aston Villa en la Europa League. El arquero del seleccionado argentino tuvo una producción magnífica para mantener el triunfo de los Villanos en el duelo correspondiente a la cuarta fecha de la Fase Liga de la competición continental frente al Maccabi Tel Aviv.

Al conjunto liderado por Unai Emery le costó más de lo pensado quedarse con los tres puntos. Y, en la primera parte del encuentro, el equipo de Israel amenazó con dar el golpe en Birmingham con una acción colectiva que el marplatense desestimó con una soberbia notable.

La proyección ofensiva de Heitor le dio la oportunidad a Dor Peretz de abrir el marcador cuando el cronómetro de Weinberger superaba la media hora. Fue entonces cuando el ex Arsenal apeló a sus reflejos para mantener el invicto y hacer reaccionar a sus compañeros.

Antes del descanso, Morgan Rogers le dio una asistencia exquisita a Ian Maatsen y el neerlandés convirtió un golazo, dado que sin ningún tipo de ángulo fusiló a Žarko Lazetić. En otros tiempos, la conquista hubiera sido bautizada como “El gol imposible”.

En el complemento, el héroe de La Scaloneta volvió a aparecer para evitar el empate del Maccabi Tel Aviv. Es que el dominio de Heitor fue el principio de la acción ofensiva que tuvo continuidad con la velocidad de Mohamed Ali Kamara, quien le ganó la espalda a Victor Lindelof y descargó para la llegada de Dor Peretz. Y como ocurrió en la etapa inicial, el volante de Israel no pudo quebrar la resistencia del ex Independiente.

El sufrimiento innecesario culminó cuando Donyell Malen selló el 2 a 0 con un penal que generó controversias. Es que un imperceptible contacto motivó al árbitro a sancionar la pena máxima, que fue avalada por las autoridades del VAR.

Con los tres puntos garantizados, Los Villanos se afianzaron en el sexto lugar de la competición continental con 9 unidades y su ilusionan con el acceso a los octavos de final sin la necesidad de hacer escalas en los playoffs. El combinado liderado por el serbio Žarko Lazetić, en tanto, sigue en lo más bajo de la tabla, con sólo un punto y su destino parece lejos de la siguiente fase.

TODOS LOS RESULTADOS DE LA JORANDA DE LA EUROPA LEAGUE

Utrecht 1-1 FC Porto

Basilea 3-1 FCSB

Niza 1-3 Friburgo

Malmo FF 0-1 Panathinaikos

Dinamo Zagreb 0-3 Celta de Vigo

Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest

Red Bull Salzburgo 2-0 Go Ahead Eagles

FC Midtjylland 3-1 Celtic FC

Estrella Roja 1-0 Lille

Real Betis 2-0 Olympique de Lyon

Rangers FC 0-2 AS Roma

Aston Villa 2-0 Maccabi Tel Aviv

Stuttgart 2-0 Feyenoord

Bologna 0-0 SK Brann

Sporting Braga 3-4 Genk

Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahce

PAOK Salónica 4-0 Young Boys

Ferencvaros 3-1 Ludogorets

