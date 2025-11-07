La clasificación a las copas internacionales y la lucha por la permanencia: así está la Tabla Anual

Rosario Central es líder absoluto de la Tabla Anual

Quedan apenas dos fechas para que termine la fase regular del Torneo Clausura 2025 de Primera División y además de quedar definidos los cruces de octavos de final del certamen, que comenzarán la semana siguiente a la decimosexta jornada, también quedarán sellados los dos descensos a la Primera Nacional y los clasificados a las copas internacionales.

Todo comenzará esta noche en Rosario, donde Central recibirá a un San Lorenzo que intentará sellar su boleto para los octavos del Clausura, pero también afirmarse en zona de Sudamericana 2026 y hasta alcanzar en el tercer lugar de la Anual a River, que hoy se metería en el repechaje de la Libertadores. El Canalla puede asegurar el primer puesto de la Zona B, mientras que ya confirmó que disputará la Supercopa Internacional por haber sido primero en la Anual.

Mañana comenzará la batalla por la permanencia con varios implicados. Hoy los dos que bajarían de categoría son Aldosivi y San Martín de San Juan, que llegan en alza al epílogo y se enfrentarán la próxima semana en Mar del Plata. Además, los otros que están sumergidos en esta pelea son Godoy Cruz, Newell’s, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.

Los ya clasificados a la Libertadores son Rosario Central (primero en Tabla Anual), Platense (campeón del Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina). Hoy se sumarían Boca (segundo en la Anual), River (tercer en la Anual, jugaría Fase 2) y el campeón del Clausura. En tanto, a la Sudamericana 2026 están entrando Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central y Tigre.

Esta jornada 15 se extenderá hasta el lunes por la noche, a la espera del cronograma definitorio del próximo fin de semana, donde seguramente se disputen varios partidos al unísono por la definición de arriba y abajo.

CRONOGRAMA FECHA 15 - TORNEO CLAUSURA 2025

Viernes 7 de noviembre

21:00 Rosario Central-San Lorenzo

Sábado 8 de noviembre

17:00 Huracán-Newell’s

17:00 Racing-Defensa y Justicia

19:15 Talleres-Platense

21:30 San Martín de San Juan-Lanús

21:30 Unión-Barracas Central

Domingo 9 de noviembre

16:30 Boca-River

19:20 Sarmiento-Instituto

19:20 Banfield-Aldosivi

21:30 Atlético Tucumán-Godoy Cruz

21:30 Tigre-Estudiantes de La Plata

Lunes 10 de noviembre

17:00 Gimnasia-Vélez

19:00 Deportivo Riestra-Independiente

21:15 Independiente Rivadavia-Central Córdoba

21:15 Argentinos Juniors-Belgrano

FECHA 16 - TORNEO CLAUSURA 2025

Vélez-River

Platense-Gimnasia La Plata

San Lorenzo-Sarmiento de Junín

Aldosivi-San Martín de San Juan

Instituto-Talleres

Independiente-Rosario Central

Godoy Cruz-Deportivo Riestra

Lanús-Atlético Tucumán

Boca-Tigre

Belgrano-Unión

Barracas Central-Huracán

Estudiantes de La Plata-Argentinos Juniors

Newell’s-Racing

Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia

Central Córdoba-Banfield