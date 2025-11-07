La clasificación a las copas internacionales y la lucha por la permanencia: así está la Tabla Anual

Quedan apenas dos fechas para que termine la fase regular del Torneo Clausura 2025 de Primera División y además de quedar definidos los cruces de octavos de final del certamen, que comenzarán la semana siguiente a la decimosexta jornada, también quedarán sellados los dos descensos a la Primera Nacional y los clasificados a las copas internacionales.
Todo comenzará esta noche en Rosario, donde Central recibirá a un San Lorenzo que intentará sellar su boleto para los octavos del Clausura, pero también afirmarse en zona de Sudamericana 2026 y hasta alcanzar en el tercer lugar de la Anual a River, que hoy se metería en el repechaje de la Libertadores. El Canalla puede asegurar el primer puesto de la Zona B, mientras que ya confirmó que disputará la Supercopa Internacional por haber sido primero en la Anual.
Mañana comenzará la batalla por la permanencia con varios implicados. Hoy los dos que bajarían de categoría son Aldosivi y San Martín de San Juan, que llegan en alza al epílogo y se enfrentarán la próxima semana en Mar del Plata. Además, los otros que están sumergidos en esta pelea son Godoy Cruz, Newell’s, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.
Los ya clasificados a la Libertadores son Rosario Central (primero en Tabla Anual), Platense (campeón del Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina). Hoy se sumarían Boca (segundo en la Anual), River (tercer en la Anual, jugaría Fase 2) y el campeón del Clausura. En tanto, a la Sudamericana 2026 están entrando Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central y Tigre.
Esta jornada 15 se extenderá hasta el lunes por la noche, a la espera del cronograma definitorio del próximo fin de semana, donde seguramente se disputen varios partidos al unísono por la definición de arriba y abajo.
CRONOGRAMA FECHA 15 - TORNEO CLAUSURA 2025
Viernes 7 de noviembre
21:00 Rosario Central-San Lorenzo
Sábado 8 de noviembre
17:00 Huracán-Newell’s
17:00 Racing-Defensa y Justicia
19:15 Talleres-Platense
21:30 San Martín de San Juan-Lanús
21:30 Unión-Barracas Central
Domingo 9 de noviembre
16:30 Boca-River
19:20 Sarmiento-Instituto
19:20 Banfield-Aldosivi
21:30 Atlético Tucumán-Godoy Cruz
21:30 Tigre-Estudiantes de La Plata
Lunes 10 de noviembre
17:00 Gimnasia-Vélez
19:00 Deportivo Riestra-Independiente
21:15 Independiente Rivadavia-Central Córdoba
21:15 Argentinos Juniors-Belgrano
FECHA 16 - TORNEO CLAUSURA 2025
Vélez-River
Platense-Gimnasia La Plata
San Lorenzo-Sarmiento de Junín
Aldosivi-San Martín de San Juan
Instituto-Talleres
Independiente-Rosario Central
Godoy Cruz-Deportivo Riestra
Lanús-Atlético Tucumán
Boca-Tigre
Belgrano-Unión
Barracas Central-Huracán
Estudiantes de La Plata-Argentinos Juniors
Newell’s-Racing
Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia
Central Córdoba-Banfield