Newell’s venció 2-0 a Huracán en Parque Patricios y quedó a un paso de asegurar su permanencia en la Liga Profesional

En el marco de la penúltima jornada de la fase regular del Torneo Clausura, Newell’s consiguió una victoria vital al imponerse por 2-0 contra Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. La Lepra, que se quedó con la victoria gracias a los goles de Luciano Herrera y Carlos González, quedó al borde de sellar su permanencia en la Liga Profesional. Incluso, podría asegurar su lugar en la Primera División si se dan ciertos resultados en lo que resta de la fecha. Por su parte, el Globo volvió a recibir un duro golpe y el público se fue de Parque Patricios notablemente enojado con el presente del equipo.

El duelo comenzó con un desarrollo considerablemente parejo en el que ninguno de los dos equipos imponía condiciones. El elenco local controló la posesión de la pelota ante un cuadro visitante que se plantó en su propio campo con una línea de cinco en el fondo. Huracán tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja a los 25 minutos, en la primera jugada de peligro del encuentro. Tras una buena acción de Matko Miljevic, Leonardo Sequeira habilitó a Luciano Giménez dentro del área chica, pero el delantero lo pudo definir con comodidad. Víctor Cuesta logró tapar el remate y despejó el balón en la línea.

Inmediatamente, Newell’s abrió el marcador a partir de un largo saque de arco de Juan Espínola. Carlos González peinó la pelota y rompió la defensa del Globo. Luciano Herrera quedó solo frente al arco y definió de manera cruzada para vencer la resistencia de Hernán Galíndez.

Newell's se quedó con una victoria trascendental en la pelea por el descenso y, en caso de que San Martín (SJ) y Aldosivi no ganen, asegurará la permanencia (FotoBaires)

El público presente en Parque Patricios hizo sentir su descontento y su impaciencia agravó los problemas del equipo de Frank Darío Kudelka. Después de una desinteligencia defensiva, Herrera le robó la pelota a Fabio Pereyra y se fue solo contra el arquero del Globo. Sin embargo, el atacante se durmió con la pelota en los pies y el defensor logró recuperarse antes de que defina.

No obstante, Newell’s aumentó la ventaja a los 32 minutos. La fórmula fue similar al primer tanto: pelotazo en largo, la ofensiva ganó la disputa área y, en este caso, fue Cocoliso González el que remató para estampar el 2-0. La reacción de la hinchada no se hizo esperar y comenzaron a cantar contra los futbolistas por el endeble presente del equipo.

El complemento se desarrolló con un clima extremadamente adverso para Huracán. Los fuertes reproches que bajaban desde las tribunas calaban en el rendimiento de varios futbolistas, con una tensión que siguió aumentando con el correr de los minutos.

El cuadro dirigido por Lucas Bernardi se hundió cada vez más sobre su propio arco y Huracán monopolizó completamente la tenencia del balón, aunque le costó generar peligro. Dicha tónica se mantuvo durante todo el segundo tiempo y los últimos minutos se desarrollaron con Huracán tirando constantes centros sobre el área rosarina. Pese a esto, el cuadro rosarino se quedó con una victoria trascendental.

Luciano Herrera y Cocoliso González fueron los autores de los goles para la victoria de Newell's (FotoBaires)

De esta manera, Newell’s se escapó momentáneamente de la pelea por el descenso y quedó al borde de asegurar su permanencia en la Primera División, algo que podría concertar en esta misma jornada en caso de que se den los resultados necesarios. La Lepra llegó a las 33 unidades y no puede ser superado por ninguno de sus rivales directos. Godoy Cruz (28) chocará contra Atlético Tucumán en condición de visitante, mientras que Talleres de Córdoba (30) deberá jugar contra Platense en el Estadio Mario Alberto Kempes.

En caso de que San Martín (27) y Aldosivi (27) pierdan sus respectivos encuentros, le permitirán al elenco rosarino mantener la categoría. El Santo se medirá contra Lanús de local, mientras que el Tiburón hará lo propio fuera de su casa contra Banfield.

Vale destacar que en la última jornada Newell’s deberá recibir al Racing de Gustavo Costas en Rosario. La Academia tendrá la obligación de ganar para meterse a la próxima Copa Sudamericana vía tabla anual y mantenerse en puestos de clasificación a la fase final. Por su parte, Aldosivi y San Martín (SJ) chocarán entre sí en Mar del Plata, en un duelo que será trascendental en la lucha por el descenso. A su vez, Godoy Cruz se enfrentará a Deportivo Riestra en Mendoza y Talleres jugará contra Instituto en Alta Córdoba.

Del otro lado, Huracán profundizó su crisis y peligra su presencia en los playoffs del Torneo Clausura. El Globo cayó hasta la undécima ubicación en la zona A con 19 unidades y dependerá de otros resultados si quiere meterse en la fase final. Vale destacar que desde la eliminación de la Copa Sudamericana contra Once Caldas el elenco de Parque Patricios ganó únicamente un partido de los últimos diez disputados. El cuadro de Kudelka cerrará el certamen local visitando a Barracas Central.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Pablo Echavarría

TV: TNT Sports

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL