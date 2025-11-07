El jugador de la selección argentina que fue a alentar a Franco Colapinto en el GP de Brasil: “Esperemos darle suerte”

Flaco López presente en Interlagos

El ambiente del Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos se vio enriquecido por la presencia de figuras inesperadas fuera del mundo del automovilismo. Entre los asistentes que se acercaron a apoyar a Franco Colapinto en su debut tras la confirmación de su continuidad con Alpine para 2026, destacó la visita de un delantero de la selección argentina, quien vivió por primera vez la experiencia de la Fórmula 1 desde adentro.

José Manuel Flaco López, actual jugador del Palmeiras y recientemente convocado por Lionel Scaloni para el amistoso frente a Angola, se mostró entusiasta en el autódromo ubicado en San Pablo. “Acá estamos, hinchando por Franco. Esperemos darle suerte”, expresó el delantero en diálogo con ESPN. López, que nunca antes había presenciado una carrera de Fórmula 1 tan de cerca, compartió su asombro por el entorno: “Nunca había visto tan de cerca, es una locura. Esto es un mundo totalmente diferente al nuestro”, afirmó al mismo medio.

La visita del Flaco López no fue solitaria. Junto a él estuvo el argentino Agustín Giay, también jugador del Palmeiras, quien aprovechó la estadía en San Pablo para acompañar al delantero con pasado en Lanús y sumarse al aliento para Colapinto en Interlagos. Ambos futbolistas aprovecharon la cercanía geográfica para presenciar la primera jornada del Gran Premio de F1 y brindar su apoyo al corredor de Alpine, aunque López aclaró que no podrá asistir el sábado ni el domingo debido a sus compromisos con el Verdao en el Brasileirao, donde el equipo lidera la tabla y disputa el título mano a mano con Flamengo.

Agustin Giay y José Manuel López presentes en Interlagos

El interés de clubes europeos por el Flaco ha llevado al Palmeiras a tomar una decisión contundente: el club brasileño ha fijado en 40 millones de euros el precio de venta del delantero argentino, blindando así a una de sus figuras más prometedoras ante posibles ofertas del exterior. Esta cifra, reportada por ESPN Brasil, refleja tanto el presente goleador del atacante como la proyección internacional que ha alcanzado en el fútbol sudamericano.

A sus 24 años, López se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema de Abel Ferreira. Su desempeño en la temporada 2025 ha sido sobresaliente: suma 23 goles y seis asistencias en 56 partidos, lo que lo posiciona entre los futbolistas más destacados del fútbol brasileño. En la actual edición de la Copa Libertadores, el delantero acumula siete goles y dos asistencias en once encuentros, contribuyendo de manera decisiva a que el Palmeiras alcance la final del torneo, que se disputará el 29 de noviembre en Lima frente a Flamengo.

Desde su llegada al Palmeiras a mediados de 2022, López ha disputado 171 partidos oficiales, en los que ha convertido 55 goles y brindado 14 asistencias. Durante ese período, recibió 28 tarjetas amarillas y no fue expulsado en los 8.923 minutos que estuvo en el campo de juego.

Mientras tanto, Colapinto debió dejar de lado las celebraciones por su continuidad en Alpine y concentrarse en la actividad en pista. Tras el anuncio, el piloto argentino salió a disputar la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de Brasil y, poco después, participó en la clasificación sprint, que definió las posiciones de partida para la carrera corta del sábado. Por un margen mínimo de 0,060 segundos, el pilarense no logró avanzar a la SQ2 y finalizó en la decimosexta posición, desde donde largará la competencia.

La jornada dejó interrogantes sobre el rendimiento de los monoplazas de Alpine, ya que se observaron diferencias notables entre el auto de Colapinto y el de su compañero Pierre Gasly. En la sesión clasificatoria, el piloto francés fue 0,344 segundos más rápido, lo que le permitió alcanzar un destacado octavo puesto y avanzar cómodamente a la SQ2, en contraste con el resultado del argentino.