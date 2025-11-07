Tras confesar que estuvo cerca de jugar en Boca y River, el Flaco López fue blindado por Palmeiras: la impactante cifra de su pase

José Manuel López es el jugador del momento en el fútbol sudamericano (REUTERS/Manuel Claure)

El futuro de José Manuel López se ha convertido en uno de los temas más comentados en el fútbol sudamericano, impulsado por su rendimiento sobresaliente en el Palmeiras y su creciente protagonismo en la selección argentina. El delantero argentino, de 24 años, fue tasado en 40 millones de euros por el club brasileño, una cifra que refleja tanto su presente goleador como el interés que despierta en equipos europeos.

El Flaco ha sido una pieza clave para que el Palmeiras alcanzara la final de la Copa Libertadores, que se disputará el 29 de noviembre en Lima frente a Flamengo. En la actual edición del torneo continental, López suma siete goles y dos asistencias en once partidos, consolidándose como uno de los máximos referentes ofensivos del equipo dirigido por Abel Ferreira. A lo largo de la temporada 2025, el delantero acumula 23 goles y seis asistencias en 56 encuentros, cifras que lo posicionan como uno de los futbolistas más destacados del fútbol brasileño.

El presente de López no solo se limita al ámbito de clubes. Su nombre ha aparecido por tercera vez consecutiva en la lista de convocados de Lionel Scaloni para la selección argentina, que enfrentará a Angola en un amistoso internacional el 14 de noviembre en Luanda. Esta continuidad en las convocatorias lo perfila como una opción firme para integrar el plantel que disputará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. López podría ocupar el rol de tercer delantero, acompañando a Lautaro Martínez y Julián Álvarez, y ofreciendo una alternativa en caso de que alguno de sus compañeros no pueda jugar.

José Manuel López lleva tres convocatorias y ya debutó con la Selección (@Argentina)

El propio López expresó su entusiasmo por formar parte de la Scaloneta y compartió detalles de su experiencia en la selección. “Me sentí comodísimo. Los chicos son unos fenómenos, no solo dentro del campo sino también afuera. Te hacen sentir muy cómodo desde el primer día”, declaró el delantero a TyC Sports y TNT. Además, confesó la admiración que siente por Lionel Messi: “Sentí muchos nervios cuando tuve la oportunidad de conocerlo. Todavía no le pedí una foto. Ya veremos si se da la oportunidad. En la última convocatoria hablé mucho más con él, me preguntó bastante sobre Palmeiras”.

El interés de clubes europeos por el delantero ha llevado a la dirigencia del Palmeiras, encabezada por la presidenta Leila Pereira, a blindar económicamente al jugador. Según reportó ESPN Brasil, el club paulista fijó el precio de venta en 40 millones de euros, anticipándose a posibles ofertas del exterior. López tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2029, lo que refuerza la posición del Palmeiras en cualquier negociación futura.

Antes de consolidarse en el fútbol brasileño, López estuvo cerca de sumarse a dos de los clubes más grandes de Argentina. “Estuve muy cerca de los dos, pero de River estuve mucho más cerca el año pasado. Hablaron con el club, pero es difícil irte de un lugar donde te quieren tanto como acá. Palmeiras nunca pensó en cederme; siempre confiaron en mí y trabajaron para que fuera un jugador de selección, algo que ahora se está dando”, explicó. El atacante también recordó que, desde su etapa en Lanús, tanto River como Boca mostraron interés en incorporarlo.

López no oculta su deseo de regresar algún día al club que lo vio debutar en la máxima categoría del fútbol argentino. “Me gustaría volver en algún momento a Lanús. Ojalá”, manifestó el delantero. Además, con Lanús disputando la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el 22 de noviembre, el atacante expresó su anhelo de que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se consagre campeón y se enfrente al Palmeiras en la Recopa: “Ojalá la Recopa sea Palmeiras contra Lanús”.

Desde su llegada al Palmeiras a mediados de 2022, el delantero ha disputado 171 partidos oficiales, en los que ha convertido 55 goles y brindado 14 asistencias. Durante ese período, recibió 28 tarjetas amarillas y no fue expulsado en los 8.923 minutos que estuvo en el campo de juego.

El ascenso de López en el fútbol sudamericano, su proyección internacional y la confianza depositada en él por el Palmeiras y la selección argentina lo sitúan como uno de los nombres a seguir en el próximo mercado de pases y en la antesala del Mundial 2026.