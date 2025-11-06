Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Gabriel Milito y Domènec Torrent, excompañeros en Barcelona, ahora dirigen a Chivas y Monterrey respectivamente, con la mira puesta en asegurar y mejorar su posición rumbo a la liguilla del fútbol mexicano. (Jesúe Abraham Aviles /Infobae México)

El duelo entre Chivas y Rayados en la Jornada 17 del Apertura 2025 no solo enfrentará a dos equipos que estarán en la fiesta grande del fútbol mexicano, sino que también será el reencuentro entre dos viejos conocidos que levantaron títulos juntos con el Barcelona.

Gabriel Milito, actual director técnico de Chivas, fue jugador del Barcelona entre 2007 y 2011, justo en la etapa en que Domènec Torrent, entrenador actual de Monterrey, era auxiliar técnico de Pep Guardiola en el conjunto blaugrana, según información de Mediotiempo.

El Guadalajara actualmente se encuentra ubicado en la sexta posición de la tabla y de conseguir un empate en casa estaría asegurando su clasificación a la liguilla. Sin embargo, los Rayados siguen buscando escalar posiciones y quedar mejor colocados de cara a lo que será la fase final del torneo.

Coincidencia en la época dorada del Barcelona

Domènec Torrent y Pep Guardiola cuando trabajaron en el Barcelona. (Sport)

Domènec Torrent llegó al FC Barcelona en 2007 para dirigir al equipo B y, al año siguiente, en 2008, Pep Guardiola lo ascendió al primer equipo como su asistente. Durante este periodo, ambos trabajaron juntos en uno de los ciclos más exitosos del club, colaborando estrechamente hasta 2011.

Por su parte, Gabriel Milito fue jugador del Barcelona desde 2007 hasta 2011, coincidiendo así con Torrent y Guardiola. Juntos, formaron parte de un equipo que conquistó tres títulos de LaLiga, dos Supercopas de España, una Copa del Rey, dos Champions League, una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes 2009, consolidando una etapa gloriosa en la historia del club blaugrana, según datos de transfermarkt.

Después de su etapa en el Barcelona, Gabriel Milito regresó a Argentina para jugar con Independiente en 2011, mientras que Torrent permaneció una temporada más en el equipo blaugrana hasta la salida de Guardiola en 2012.

Trayectoria de Milito y Torrent como entrenadores

Torrent dejó atrás su trayectoria como asistente mientras que Milito pasó del retiro como futbolista a ser entrenador en equipos sudamericanos. (EFE/Juan Mabromata/Pool)

Posteriormente, Torrent siguió como asistente de Guardiola en Bayern Múnich (2013-2016) y Manchester City (2016-2018), antes de asumir su primer cargo como entrenador principal en el New York City FC, donde estuvo por dos temporadas.

Después, Torrent asumió el mando del Flamengo en Brasil entre 2020 y 2022 y al término de esa etapa vivió su primera experiencia europea al dirigir al Galatasaray en Turquía.

Después de su retiro como futbolista en 2012, Gabriel Milito inició su carrera como entrenador en 2015, dirigiendo a Estudiantes de La Plata. En 2016, asumió el cargo de técnico en Independiente y en 2017, emprendió su primera aventura internacional al mando de O’Higgins en Chile, donde permaneció hasta 2018.

Para 2019, Gabriel Milito regresó a Estudiantes de La Plata como director técnico, cargo que ocupó hasta 2020, cuando presentó su renuncia tras la eliminación en la Copa Argentina. En 2021, asumió la dirección técnica de Argentinos Juniors, donde continuó consolidando su carrera como estratega, aportando su experiencia y estilo de juego al equipo.

El mayor logro de su carrera como entrenador llegó al frente del Atlético Mineiro en Brasil, donde llevó al equipo a la final de la Copa Libertadores en 2024, donde cayeron 3-1 ante Botafogo.

Reencuentro en la Liga Mx

El conjunto tapatío busca obtener un empate que les garantice el pase a la fiesta grande del fútbol mexicano. (Ilustración: Jesús Aviles)

El destino volvió a cruzar a Domènec Torrent y Gabriel Milito en 2025, cuando ambos fueron opciones consideradas para dirigir a Chivas. La directiva del Guadalajara tenía como primera opción a Torrent, debido a su perfil europeo y su éxito reciente con Atlético de San Luis, que proyectaba un estilo de juego atractivo y ordenado.

Sin embargo, tras valorar las propuestas y negociación económica, Torrent terminó en Rayados de Monterrey y finalmente Milito fue quien asumió el mando del Rebaño, lo que generó expectación y morbo entre la afición por el enfrentamiento futuro entre ambos técnicos que se conocen desde su etapa en el Barcelona.

Desde su llegada a la Liga MX, ambos entrenadores han demostrado buen desempeño. Domènec Torrent ha llevado a Rayados de Monterrey a la quinta posición con 31 puntos, asegurando su clasificación a la liguilla.

Por su parte, Gabriel Milito tomó las riendas de Chivas esta temporada luego de que el equipo no lograra clasificarse el año anterior, y actualmente tiene al Rebaño Sagrado a solo un punto de regresar a la fase final del torneo.

El encuentro entre Chivas y Rayados se disputará este sábado a las 17:07 horas en el Estadio Akron, en el marco de la última jornada de la Liga Mx. El equipo regiomontano busca conseguir un triunfo que le permita pasar a su acérrimo rival, los Tigres, en la tabla general, mientras que el Guadalajara busca asegurar su clasificación a liguilla.